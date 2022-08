Solidarność nie odpuszcza ws. zmian w awansie zawodowym nauczycieli. Będzie kolejne pismo do MEiN

Oświatowa Solidarność apeluje do nauczycieli o zgłaszanie uwag, pytań związanych z planowanymi zmianami w procedurach awansu zawodowego. Mają one trafić na biurko ministra edukacji.

"Apelujemy o zgłaszanie uwag, pytań związanych z planowanymi zmianami w procedurach awansu zawodowego. Podczas Rady Sekcji 6 września br. chcielibyśmy sformułować zbiorczo pytania, by uzyskać odpowiedź ze strony władz oświatowych" – informuje sekcja oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność”.

Przypomnijmy, że związkowcy nie kryli oburzenia wprowadzanymi zmianami.

„W przypadku rozporządzenia o awansie nauczycieli zauważamy, iż ministerstwo zapowiadało zmniejszenie biurokracji, a tymczasem dochodzi do totalnej biurokracji, do zbierania stosów papierów. Propozycja powrotu do procesów niesprawdzonych, z których nie tak dawno ministerstwo się wycofało, jest co najmniej wielkim nieporozumieniem. Nie są to warunki dla młodych nauczycieli sprzyjające, gdzie nauczyciel jest egzaminowany bez konkretnej zmiany gratyfikacji na kolejnym stopniu awansu. Mnożenie pracy wymagalnej od nauczyciela, a nie wchodzącej w zakres zadań obowiązkowych jest nie do przyjęcia. Tworzenie zespołów komisji, niekoniecznie fachowców, jest kolejnym absurdem. Są to działania tworzenia kolejnej fikcji biurokratycznej przy budowaniu jedynie przychylności wokół swojej osoby, a nie wykazaniu merytoryczności osoby zainteresowanej awansem” – czytamy w stanowisku związku z 11 sierpnia.

Zmiany w nauczycielskim awansie od 1 września

Nowy systemu awansu zawodowego nauczycieli zacznie obowiązywać od 1 września 2022 r.

Ustawa wprowadza w szczególności zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli.

- Celem tych zmian jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli, zagwarantowanie nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższego wynagrodzenia, a także zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem.

Zmiany te budzą jednak wiele wątpliwości. Jakich dokładnie? Tego właśnie dowiemy się po zebraniu przez Solidarność uwag od nauczycieli.

Czytaj też: Nauczycielski awans zawodowy w okresie przejściowym. Resort rozwiewa wątpliwości

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o edukacji, strajku i nowym roku szkolnym

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.