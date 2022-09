Solidarność nie poprze strajku ZNP. Wychodzi polityka przez duże "P"

- Jeśli pan Broniarz występuje jako osoba wspierająca byłego premiera Tuska, który wiemy, jak traktował oświatę, i teraz idzie z nim ramię w ramię, to nam się zapala czerwona lampka - mówi Lesław Ordon, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności oświatowej. Dlatego Solidarność oświatowa nie myśli o bliskiej współpracy z ZNP, aczkolwiek jej nie wyklucza. Tym bardziej, że nastroje wśród nauczycieli się radykalizują.

Na poziomie kraju nie jest to możliwe, choć w szkołach i placówkach ta współpraca bywa bardzo bliska – tłumaczy związkowe animozje i uwarunkowania Lesław Ordon.

Solidarność z jednej strony nie ufa ZNP, z drugiej ma pretensje do ministra Czarnka. - Nasze wotum nieufności wobec niego zostało wyartykułowane przez radę krajowej sekcji w kwietniu tego roku, za to, że oszukuje, że kłamie. Tylko że jesteśmy zakładnikami całej tej sytuacji - dodaje związkowiec.

Nauczyciele mają coraz mniej czasu na zwrot ankiet dotyczących form protestu w szkołach. Według Lesława Ordona ludzie są pogruchotani poprzednim strajkiem i nie ma wielkiego parcia do ekstremalnych działań. Ale nastroje się radykalizują...

Chyba już powszechnie wiadomo, że dopiero po analizie ankiet, które poszły do członków związku, Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania podejmie decyzję, co do form protestu nauczycieli. 15 września ZNP z FZZ powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny, w którym was nie ma i pewnie nie będzie, bo przewodniczący Proksa powiedział, że w polityczne zagrywki nie wejdziecie. Jednak nauczyciele pracują z sobą w szkole, a nie w centrali związkowej, dlatego pytam - jak to wygląda na poziomie pracowniczym i czy nauczyciele w ogóle chcą protestować?

Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Katowicach: Ten problem jest bardzo złożony, bo tu mówimy o różnych płaszczyznach współdziałania związkowców.

Ustawa o związkach zawodowych wymusza na nas współpracę ze wszystkimi związkami reprezentatywnym – na poziomie szkoły, czyli zakładu pracy, na poziomie organu prowadzącego, czyli gminy, miasta czy województwa. I to się dzieje, i z reguły nie ma z tym żadnych problemów. Na przykład 17 września w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach uzgadnialiśmy regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których jest on organem prowadzącym. Były wszystkie trzy centrale związkowe – Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i my, czyli Solidarność. I ta praca była wzorcowa. Tak samo dzieje się w większości miast, gmin, powiatów.

Ustawa jest tak skonstruowana, że jeśli wyłamie się jeden związek, to organ nie musi uzgadniać tego z innymi. Wystarczy, że minie 30 dni i wszystko gra. Więc tutaj jest to w porządku. Problem zaczyna się na poziomie krajowym, gdzie, niestety, polityka wchodzi w te relacje.

Nie ma możliwości współpracy na poziomie centralnym

Nauczyciele z reguły tego nie rozumieją, bo inny jest poziom zakładu pracy, szkoły, inny kraju. Nie rozumieją pewnych niuansów związanych z polityką, które powodują, że jesteśmy jej zakładnikami. Bo jeśli mówimy o wynagrodzeniach, o warunkach płacy i pracy, to logika podpowiada, że tak jak współpracujemy na poziomie urzędu marszałkowskiego czy urzędu miejskiego, tak samo powinniśmy współpracować na poziomie kraju.

Tylko że na poziomie kraju wchodzi polityka przez duże „P”, wynikająca chociażby z tego, że związki w preambułach swoich statutów mają różne zapisy, wskazujące, że jedne są lewicowe, a drugie prawicowe czy chrześcijańskie, tak jak my. I jeśli jest jakiś atak na wartości, które my wyznajemy, to od razu stajemy po przeciwnej stronie barykady.

ZNP ostatnimi laty bardzo często w różnych wypowiedziach, pismach i dokumentach akcentował działania ideologiczne, na przykład mówiąc, że w szkole nie powinno być Świąt Bożego Narodzenia, tylko święta zimowe, lub popierał ruchy LGBT na poziomie placówek szkół czy nawet przedszkoli. My się z tym nie zgadzamy. ZNP mówi, że jesteśmy przybudówką PiS, ta samo my mówimy, że oni są przybudówką SLD. Zresztą byli współzałożycielami SLD. O tym mało kto wie. Więc trudno tu o jedność.

Pikieta ZNP przed MEN w 2019 r. (fot. BB).

Ja też twierdzę, że powinniśmy być związkami, które są skuteczne. I jeżeli tylko jesteśmy w stanie dogadać się z jakąś opcją polityczną i uzyskać coś dla naszej grupy zawodowej, to powinniśmy to robić. Tak podpowiadałaby logika. W praktyce tak to już nie wygląda. Trudno jest nam wchodzić w jakieś działania z ZNP, dlatego że już wielokrotnie byliśmy przez nich oszukani – mówię tu o centrali.

W każdym razie, gdybyśmy się byli w stanie skupić wyłącznie na sprawach pracowniczych i na sprawach płacowych, to prawdopodobnie nie byłoby takiej blokady na poziomie kraju, gdy chodzi o współpracę.

Teraz też ta blokada istnieje, mimo że ZNP namawia do współpracy?

- Oczywiście. Jeśli pan Broniarz występuje jako osoba wspierająca byłego premiera Tuska, który wiemy, jak traktował oświatę, i teraz idzie z nim ramię w ramię, to nam się zapala czerwona lampka.

Dzisiaj przedstawiciele organów prowadzących zarządzanych przez ludzi z Platformy Obywatelskiej mówią – tak, my was nauczyciele kochamy, ale jak rządzili przez 8 lat, to szkoły zamykali masowo. Nie mówię tu o tych placówkach, które musiały być zamknięte, bo nie było w nich już dzieci, ale o takich, które np. łączono w jeden organizm, żeby zaoszczędzić. Moje miasto Bytom było jednym z pierwszych w Polsce, gdzie mieszkańcy w połowie kadencji odwołali i radę miejską, i prezydenta za zlikwidowanie 16-18 placówek oświatowych, z czego likwidacja około 10 nie była niczym uzasadniona. Ta zadra gdzieś siedzi w nas.

Czytaj też: Minister Czarnek ma żal do ZNP: gdzie byliście przed 2016 r.?

Dzisiaj minister Czarnek robi własną politykę, z którą my się nie zgadzamy – nasze wotum nieufności wobec niego zostało wyartykułowane przez radę krajowej sekcji w kwietniu tego roku, za to, że oszukuje, że kłamie. Tylko że jesteśmy zakładnikami całej tej sytuacji. Niestety, żyjemy w czasach permanentnej kampanii wyborczej – rok 2019 był okresem kampanii wyborczej do parlamentu europejskiego i PO oficjalnie wykorzystywało sprawy nauczycieli, żeby zmniejszyć poparcie dla PiS w tych wyborach. Obecnie zaczęła się już kampania parlamentarna i znów jesteśmy jej zakładnikami.

Z drugiej jednak strony nauczyciele muszą dostać podwyżkę. Na pewno nie będziemy negować tego, co oni robią, ale prawdopodobnie będziemy szli obok siebie, a nie razem.

Czyli jak - rano protestują związkowcy z ZNP, a w południe Solidarność, albo w środę wy, a oni w czwartek? Oni pod Sejmem, to wy pod MEiN?

- Raczej nie, choć nie wiem, jak to będzie zorganizowane. Ubolewam nad tym, że ta współpraca na poziomie krajowym jest prawie niemożliwa. Bo każdy ma swoje zdanie, swoje poglądy i działania, z drugiej strony to jest tak, że obecny minister edukacji i nauki robi wszystko, żeby doprowadzić do zbliżenia wszystkich central związkowych przeciwko sobie.

Podobnie było za czasów minister Kluzik-Rostkowskiej, kiedy zorganizowaliśmy wspólną manifestację 14 października 2014 r. pod urzędem Rady Ministrów.

Czy w ogóle jest jakaś chęć do protestowania u nauczycieli w szkołach, czy też jest to bunt wyrażany na poziomie central związkowych?

- W 2019 r. sytuacja faktycznie wymknęła się spod kontroli wszystkim. Nam, bo to podpisane porozumienie nie zostało zrealizowane w całości. Ktoś powie – zdradziliście, ale większość punktów porozumienia zostało zrealizowanych, poza tym jednym, dotyczącym powiązania wynagrodzenia z przeciętną płacą w gospodarce narodowej. I o to mamy wielki żal do rządu i ministra.

Z drugiej strony postulaty płacowe ZNP i FZZ były nierealne. W negocjacjach zawsze jest tak, że strony spotykają się mniej więcej pośrodku. Oni nie mieli żadnej woli, żeby ustąpić z jakichkolwiek żądań, chociaż wiadomo było, że podwyżki będą rozłożone na dwa lata.

Protest Solidarności w Kuratorium Oświaty w Krakowie (fot. Solidarność)

Nauczyciele nie myślą o strajku

Dzisiaj ludzie są tamtym strajkiem pogruchotani i nie ma wielkiego parcia do ekstremalnych działań. Zbieramy ankiety, ale wiem, że wśród nauczycieli nie ma determinacji, nie ma chęci walki na śmierć i życie. Tylko że dzisiaj nie wiemy, co będzie za kilka miesięcy, za pół roku, bo wiemy, że minister Czarnek wcale nie odszedł od pomysłu zwiększenia pensum, wprowadzenia godzin dostępności itd. Więc może się zdarzyć, że dzisiaj ludzie w ankiecie napiszą, że chcą się tylko oflagować, za kilka miesięcy powiedzą – chcemy wyjść na ulicę, chcemy strajkować. Tak to się dzieje.

Pensum to bardzo drażliwy temat, ale z drugiej strony gdzieś te ustępstwa muszą się pojawić. Bo pensum 18-godzinne wydaje się nie do utrzymania.

- Jeśli spojrzymy na tabelę zamieszczoną w art. 42 Karty nauczyciela, to pensum 18-godzinne mają tylko nauczyciele tablicowi, ale jest tam też pensum w wysokości 20, 22, 24 i 30 godzin. Więc to nie jest tak, że wszyscy nauczyciele mają pensum 18-godzinne. To po pierwsze.

Po drugie, w MEiN nikt nie chce pamiętać, że nadal najbardziej aktualnym badaniem czasu pracy nauczycieli jest to, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych, czyli jednostkę badawczą podległą MEiN, z którego wyszło, że nauczyciel średnio pracuje 46 godzin w tygodniu.

To było jeszcze za czasów minister Szumilas, która chciała zwiększyć pensum o 4 godziny. Ona wtedy także posiłkowała się badaniami OECD, tak samo jak robią to teraz Czarnek i Morawiecki. Podnieśliśmy raban, powiedzieliśmy wtedy – dobrze, porozmawiamy o pensum, ale najpierw zróbmy badanie czasu pracy. I minister się na to zgodziła - to była jedna z dwóch rzeczy, na którą rząd PO się zgodził. Przebadano 15 tys. nauczycieli i jak się okazało, że pracują średnio 46 godzin, to projekt schowała do szuflady.

IBE wyliczył - 46 godzin pracy

Wierzę, że gdyby dzisiaj przeprowadzić to badanie też solidnie, to wyjdzie bardzo podobnie, a może jeszcze gorzej, bo nauczycielom pracy przybywa. Chociażby z powodu funkcjonowania w systemie edukacyjnym 150 tys. dzieci z Ukrainy. Więc jeśli mielibyśmy teraz rozmawiać o pensum, to na argumenty, a nie na jakieś wymyślone dane OECD, które tak naprawdę są mało wiarygodne, bo każdy kraj ma swój system i bardzo trudno jest je porównać. U nas nie ma np. techników, którzy przygotowują nauczycielom warsztat pracy – multimedia, komputer – u nas robi to sam nauczyciel. W szkołach podstawowych mamy nauczycieli wspomagających tam, gdzie są dzieci z problemami, a są systemy, że w każdej klasie, w każdej szkole jest dwóch nauczycieli. Wtedy faktycznie pensum jest większe, bo 26-godzinne, ale nauczycieli jest dwóch.

Pierwsze ankiety w sprawie form protestu już wracają. Jakie są najczęstsze wskazania?

- Miałem teraz spotkanie z przewodniczącymi organizacji związkowych regionu śląsko-dąbrowskiego, ale wiem, że na Podbeskidziu wygląda to podobnie. Więc na ten moment, o niczym jeszcze nie przesądzając, nie widać woli ostrej walki. Generalnie ludzie proponują pikiety, skrupulatne wypełnianie dokumentów, czyli coś a’la strajk włoski, prowadzenie akcji informacyjnej wśród rodziców.

Ale to się jeszcze może zmienić, bo termin na zwrot ankiet został wyznaczony na 23 września. Jesteśmy po wakacjach i nikt nie chce się na wyrost denerwować.

Nastroje będą się radykalizowały

Gdyby miał pan oszacować odsetek nauczycieli chętnych do strajkowania...

- Nie jest wielki, ale z doświadczenia wiem, że to się zmienia. Nastroje będą się radykalizowały w miarę pogarszania się sytuacji. Bo przecież jeszcze w sierpniu minister Czarnek nam proponował 9-proc. podwyżkę od 1 stycznia, a teraz się okazuje, że budżecie jest 7,8 proc., więc tu już jest nieścisłość.

Rośnie też minimalna pensja i to dwa razy - od stycznia, a potem od lipca.

- Tu wychodzi kolejne oszustwo ministra Czarnka. Odtrąbił wielki sukces w postaci wysokich podwyżek dla nauczycieli początkujących. A tak naprawdę była to ucieczka do przodu. Jeżeli w przyszłym roku najniższa pensja będzie podwyższona o 500 zł, to 600 czy 700 zł podwyżki dla nauczycieli jest tylko po to, żeby im znowu nie wypłacać dodatku wyrównawczego. Widać to także po średnich wynagrodzeniach nauczycieli, które mimo że rosną, z roku na rok zbliżają zarobki nauczycieli do najniższej krajowej.

