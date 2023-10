Solidarność oświatowa nie rozmawia już z rządem. To nie ma sensu

Nie należy się spodziewać, by rząd miał dać nauczycielom jakieś dodatkowe prezenty wyborcze. Rozmowy z resortem oświaty zostały zawieszone, bo żadne ustalenia nie byłyby możliwe do zrealizowania.

Przewodniczący Solidarności oświatowej nie spodziewa się już żadnych prezentów dla nauczycieli przed wyborami. - Nie ma takiej możliwości - twierdzi.



Obecnie spotkania z resortem oświaty nie mają już sensu, bo żadne poważniejsze ustalenia raczej nie zostaną zrealizowane.

Związkowcy chcą jednak doprowadzić do pełnego uregulowania kwestii bonów dla nauczycieli, ponieważ obecne rozporządzenie wyklucza ich znaczną część z grona beneficjentów programu.

Dosłownie za moment na konta nauczycieli wpłyną pieniądze z nagrody specjalnej z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej - 1125 zł brutto. Tymczasem jak się dowiadujemy pracownicy całej Grupy Orlenu dostaną po 6000 zł na święta. O porozumieniu ze związkowcami i nagrodach informują też inne spółki skarbu państwa, m.in. PGE Górnictwo i Energetyka. Czy nie sądzi pan, że edukacja jest traktowana po macoszemu?

Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność": - Zdecydowanie tak to wygląda. Zresztą nie od dzisiaj, więc tu są pewne tematy tabu do przełamania. Myślę, że w przyszłości - niedalekiej- pogarszająca się sytuacja w oświacie będzie wpływała bezpośrednio na wyborców, a więc i rządzących. Niestety, nie stanie się to z dnia na dzień. To będzie proces, ale zmiany nastąpią.

W tym roku kalendarzowym w kwestii wynagrodzeń nauczycieli nic już się nie wydarzy

Czy oświata może jeszcze na tych wyborach coś zyskać?

Szczerze mówiąc, nie widzę takiej możliwości, bo ani Ministerstwo Finansów ani Ministerstwo Edukacji i Nauki nie zgadza się na jakiekolwiek większe wypłaty w tej chwili.

Czyli na zmiany nie ma co liczyć. A przecież spodziewał się pan jakiś spotkań jeszcze z kierownictwem MEiN?

Odłożyliśmy te spotkania. Czekamy tylko na reakcję na te kwestie, które ostatnio poruszyliśmy, bo można je przynajmniej w części załatwić, wystarczy jedynie dobra wola. Mówię tu o naszych rozmowach z wiceminister Marzeną Machałek dotyczących biurokracji związanej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Natomiast żadnych trwałych ustaleń przed wyborami już nie będzie, bo nawet gdybyśmy coś podpisali, to realizacja tych ustaleń nie byłaby możliwa.

W myśl zasady, że to co poprzedni rząd ustalił idzie do kosza? A jak się rząd nie zmieni?

To i tak będzie to inny rząd, który będzie funkcjonował inaczej niż ten obecny. Jak bardzo będzie to rząd nowy, to jest wielki znak zapytania.

Bon na zakup laptopów jest złym rozwiązaniem, bo to pracodawca powinien nauczyciela wyposażyć w sprzęt potrzebny do pracy

Podejmujecie jednak jakieś działania wobec tego rządu, na przykład w sprawie bonu na laptopy

Bo rozporządzenie ministra cyfryzacji w tej sprawie jest skierowane tylko do nauczycieli klas IV-VIII. Powstaje więc pytanie, co z resztą nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, co z innymi grupami nauczycieli, którzy też powinny skorzystać ze wsparcia. To rozporządzenie redukuje zapisy ustawowe - to jest ciekawa praktyka, niespotykana w systemie legislacyjnym, żeby rozporządzenie ograniczało liczbę uprawnionych, a tak się właściwie stało.

Wysłaliśmy list do ministra cyfryzacji z postulatami zmian pewnych zapisów i w ogóle całej logiki tego postępowania, ponieważ nam się bardzo nie podoba to, że się dzieli nauczycieli na lepszych i gorszych. Przy czym kryteria tego podziału są niejasne.

Mówi pan też o nauczycielach przedszkoli, którzy w ustawie zostali pominięci?

W ogóle ten pomysł rozdawania bonów jest dla mnie kuriozalny - jeśli ktoś potrzebuje jakiegoś narzędzia do wykonywania pracy, to powinien je dostać od pracodawcy jako sprzęt służbowy. I tę potrzebę w moim przekonaniu powinien ocenić dyrektor szkoły. On wie, czego potrzeba określonemu nauczycielowi do pracy. W jakich warunkach pracuje i jakie są możliwości szkoły. Więc cała zaproponowana zasada bonów, dopłacania częściowego do zakupu sprzętu jest nie do przyjęcia.

Fakt, ten bon nie rozwiązuje problemów sprzętowych, bo nauczyciel może potrzebować do pracy zupełnie innego urządzenia, np. tabletu graficznego, a dostanie laptop. Poza tym kupienie komputera o określonych parametrach za 2,5 tys. zł może nie być możliwe.

Przyzwoity laptop, tzn. taki, którego parametry techniczne spełniają podstawowe wymagania pracy w szkole kosztuje ok. 4 tys. zł. Mniej raczej nie. Zatem każdy nauczyciel będzie musiał dołożyć po te 1,5 tys. zł. Dlatego powtórzę jeszcze raz - taka forma wsparcia jest dla nas skandaliczna, bo jeśli nauczyciele potrzebują laptopów do wykonywania swojej pracy, to powinni je otrzymać jako sprzęt służbowy.

Solidarność obawia się, że nowy rząd może nie chcieć pamiętać o obietnicy wydania rozporządzenia w sprawie bonu dla nauczycieli obecnie wykluczonych z programu

Według Ministerstwa Cyfryzacji należy się spodziewać jeszcze jednego rozporządzenia, które będzie regulowało wydawanie bonów dla innych grup nauczycieli, więc może nie trzeba się denerwować.

Tak, to jest planowane, tylko pytanie, kiedy? Czy jeszcze bezpośrednio przed wyborami? Chodzi o to, że Ministerstwo Cyfryzacji ma plany, tylko co z tymi planami będzie, gdy dojdzie do zmiany rządu? Na pewno wrócimy do tej sprawy, gdy tylko objawi się nam nowy minister edukacji, czyli pewnie gdzieś w listopadzie.

Czy na podstawie pomysłów wyborczych zgłaszanych przez różne ugrupowania i partie zmieniacie jakoś swoje postulaty płacowe?

My cały czas chcemy powiązania płac nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw. Chcemy też zwiększenia udziału wydatków na zadania oświatowe w PKB. Według naszych szacunków, w których uwzględniamy wydatki wszystkich resortów na edukację, bo one też prowadzą szkoły i programy oświatowe, wynosi on jakieś 4,9 proc. Chcielibyśmy, żeby to było znacząco więcej, będzie to z pewnością jeden z tematów dyskusji na zbliżającym się Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, który, przypomnę, jest najwyższą władzą w naszym związku.

