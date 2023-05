Solidarność oświatowa zaostrza stanowisko wobec MEiN. Ten scenariusz może się ziścić

Od 17 do 19 maja w Poroninie potrwa Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które wybierze nowe władze związku. Należy się spodziewać, że zebranie przyjmie też kilka stanowisk w najważniejszych dla środowiska nauczycielskiego kwestiach.

W ciszy i spokoju zbiera się w Poroninie Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, by podczas trzydniowej dyskusji zdecydować o działaniach związku na kolejne lata.

Atmosfera jest napięta, bo w programie jest wybór nowych władz sekcji, a więc wybór nowego przewodniczącego, potem nowych władz, wybór władz rewizyjnych, co zapewne potrwa do czwartku.

Będzie zmiana przewodniczącego solidarności oświatowej - Ryszard Proksa nie zamierza już kandydować

- W solidarności mamy teraz okres wyborczy - do końca marca wybierały się organizacje zakładowe i międzyzakładowe, w kwietniu były wybory władz sekcji regionalnych, maj to miesiąc, w którym wybierane są władze w sekcjach krajowych, czerwiec to wybory na poziomie zarządów regionów i sekretariatach krajowych, a na przełomie września i października będą wybory szefa związku, którym jest Piotr Duda, więc ten okres jest bardzo gorący - tłumaczy Leszek Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Póki co, WZD sekcji oświaty i wychowania wybierze nowego przewodniczącego, ponieważ Ryszard Proksa nie zamierza już kandydować. Fama niesie, że o stanowisko przewodniczącego powalczą dwie osoby, ale o tym tak naprawdę dowiemy się jutro, czyli pierwszego dnia zebrania.

- W trakcie walnych zebrań wyborczych, przede wszystkim skupiamy się na wyborze władz, ale w międzyczasie działa już komisja uchwal i wniosków i będą na pewno zgłoszone projekty stanowisk - wyjaśnia Leszek Ordon.

Spodziewa się, że będą one o wiele ostrzejsze niż te dotychczasowe, ponieważ atmosfera w środowisku oświatowym jest dość napięta. Jego zdaniem dotyczyć one będą przede wszystkim spraw wynagrodzeń, które wobec wysokiej inflacji i podwyżki minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca do 3600 zł (brutto) jeszcze pogorszy sytuację nauczycieli. Nie zmieni tego także zapowiadane wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej, która podniesie wprawdzie wynagrodzenia najmniej zarabiających o 500-600 zł - co oczywiście jest dobre - ale jednocześnie spowoduje, że wynagrodzenia nauczycielskie ulegną jeszcze większemu spłaszczeniu.

- Na pewno jako WZD przyjmiemy stanowisko w sprawie nadmiernego spłaszczania wynagrodzeń w administracji i obsłudze, ale również nauczycieli poczatkujących i dyplomowanych często z 20-letnim stażem pracy. Bo to nie jest dobre - mówi.

Roman Laskowski, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” nie ma wątpliwości, że po obecnych zmianach krajowa sekcja oświaty i wychowania pójdzie w stronę zaostrzenia postawy wobec MEiN.

Solidarność oświatowa może zmienić kierunek działania – chętnych do zaostrzenia jest wielu

- Bez względu na to, który z kandydatów wygra, to będzie zaostrzenie naszych działań, bo jednak w ostatnich miesiącach, żeby nie powiedzieć - w ostatnich dwóch latach wszystko leci w dół na łeb, na szyję i nawet taka prosta sprawa, jak wcześniejsze emerytury, nie jest załatwiona - stwierdza.

Wskazuje, że mimo iż jest już połowa maja, nie ma żadnej nadziei na to, żeby ten problem został sensownie rozwiązany.

- Póki co, wszystkie projekty i rozmowy wiążą się z tym, że tak naprawdę to nie jest przywrócenie praw emerytalnych na takim poziomie, jakiego byśmy oczekiwali - mówi.

Jego zdaniem przykład wcześniejszych emerytur pokazuje, że minister edukacji i nauki w rozmowach ze związkiem gra na czas. I to nie tylko w tej sprawie. Dlatego spodziewa się ostrzejszych stanowisk WZD także w innych sprawach - systemu wynagrodzeń i koniecznej regulacji pensji, problemów edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

W sprawie rozmów o systemie wynagradzania nauczycieli stanowisko WZD może być warunkowe

- WZD może podjąć decyzje, że tu ważną sprawą będzie wybór ministra edukacji, czyli władzy, która będzie za chwilę wybrana. I tu będzie pytanie - kto będzie rządził, czy będzie możliwość dialogu. Bo z obecnym ministrem ten dialog jest czysto iluzoryczny. To, niestety, jest gra na czas, odkładanie wszystkiego na potem - stwierdza.

Na pewno też ewentualne działania zostaną podzielone na czas do wyborów i po wyborach.

- Przypuszczam, że do wyborów znów nikt nie będzie chciał podejmować żadnych konkretnych decyzji, więc ten temat ruszy, jak tylko odbędą się wybory. Wtedy przedstawimy konkretne propozycje, jak ma wyglądać system wynagradzania nauczycieli, bo to jest problem, który czeka na rozwiązanie od 2019 r. - stwierdza.

Jego zdaniem WZD będzie się też domagał, by coś zrobić w sprawie minimalnego wynagrodzenia, żeby to nie było ustalanie tego samego co roku.

- Mam wrażenie, że z tym ministrem to się nie uda, bo z nim dialog w tej sprawie się nie układa. My rozmawiamy, mówimy, on też mówi, czasami nawet za dużo, ale nic z tego nie wynika - stwierdza.

Zebranie na pewno przyjmie też stanowisko w sprawie realizacji programu edukacji włączającej, któremu związek jest przeciwny. Bo - jak twierdzi - źle się w tym zakresie dzieje.

- Bardzo się cieszymy, że minister Czarnek w końcu zauważył ten problem, chociaż nie mówi tego głośno. Nie mówi już o nauczaniu włączającym, ale mówi o kształceniu specjalnym - podkreśla.

Według Romana Laskowskiego jest też niemal pewne, że delegaci odniosą się do problemów kształcenia zawodowego, które mimo oceny wiceminister Marzeny Machałek, że szkolnictwo branżowe się już odbudowało, upada.

- Ministrowie nie mówią o całości. Jeżeli dadzą jakieś środki, żeby gdzieś powstały porządne warsztaty, to tam jest wszystko super, tylko co z fachowcami? Kształcenie zawodowe leży dlatego, że nie ma fachowców, nie ma ludzi od praktycznej nauki zawodu, bo każdy fachowiec chce pracować i zarabiać, a w szkole tego nie ma. W szkołach branżowych zaczyna już brakować nauczycieli od przedmiotów ogólnych. Co gorsza, młodych ludzi w szkołach kształcących w zawodach nie przybywa - - konkluduje.

