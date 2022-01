Chętnych na dyrektorów szkół i przedszkoli coraz mniej. I będzie gorzej

Decyzje podejmują również, biorąc pod uwagę warunki finansowe, a więc to, jaka jest wysokość dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, czy i ile godzin ponadwymiarowych mogą realizować... Te czynniki są bardzo ważne i zależą od uchwał rad gminnych, a te postanowienia są bardzo różne.

Jedno jest pewne: wynagrodzenie dyrektora powinno być wyższe. Nauczyciel dyplomowany, wychowawca, który realizuje kilka godzin ponadwymiarowych tygodniowo lub doraźne zastępstwa, zarabia więcej niż dyrektor... A jeśli tyle samo, to po cóż brać na siebie taki ciężar?

Z tych samych względów mamy coraz większy problem z pozyskaniem wicedyrektorów. Ta grupa kierownicza rezygnuje z funkcji. Powody? Niewystarczające wynagrodzenie, zbyt dużo zadań, przemęczenie, coraz trudniejsza współpraca z rodzicami.

Wydaje się, że jest na to rada – wystarczy zwiększyć dodatki...

- Słusznie - tylko skąd te środki wziąć? Żeby dać jednym, trzeba zabrać innym. Dziś w naszej sytuacji finansowej nie ma już skąd brać, bo brakuje na to, co dziś obligatoryjne.

13 stycznia Sejm uchwalił nowelizację prawa oświatowego, która wzmocni nadzór kuratora nad dyrektorami. Czy zmiana przepisów może spowodować, że problemy z obsadzaniem stanowisk dyrektorskich będą jeszcze większe?

- Lex Czarnek to kolejny krok do zniechęcenia dyrektorów do pełnienia tej funkcji. To hasło "Bój się, pilnuj się dyrektorze!". Z tym zjawiskiem mamy już do czynienia od kilku lat, ale teraz staje się przepisem prawa. Być może to droga do wyeliminowania dyrektorów o innych poglądach politycznych i obsadzenia stanowisk "swoimi". Pytanie tylko, którymi?

Czy w tej rzeczywistości znajdą się chętni? Za te pieniądze, z taką odpowiedzialnością, ciągłym udowadnianiem, że nadają się wykonywania pracy nauczyciela, dyrektora, tworzenia samoocen, autorefleksji i innych dokumentów, które nadal są w szkole najważniejsze...

Kiedy kandydowałam na stanowisko dyrektora szkoły, pisałam dla kuratora oświaty swoją samoocenę - według punktów, które zostały mi przekazane w formie tabeli do wypełnienia: 55 stron dokumentu, żeby udowodnić powyższe i uzyskać ocenę co najmniej bardzo dobrą, bo z dobrą do konkursu nie przystąpię. Ale po co, skoro wszystko dokumentują zasoby szkoły: protokoły zebrań rad pedagogicznych, protokoły spotkań zespołów, sprawozdania, plany pracy, raporty, ewaluacje, wydarzenia, świadectwa z doskonalenia zawodowego, dokumentacja zdjęciowa, filmowa i wiele innych. To ogromnie frustrujące i często zniechęcające. Kiedy zająć się właściwą pracą?

Bardzo tęsknię za szkołą, choć jestem zaszczycona, pełniąc dzisiejszą funkcję. Praca w szkole to moje powołanie - i boli mnie bardzo to, co się dzieje – autonomia dyrektora, nauczyciela, gdzie kreatywność, samorządność, wszechstronny rozwój, przestają mieć znaczenie.