Spadnie liczba etatów nauczycielskich. Najwięcej z powodu wypowiedzenia

Do końca roku 2023 liczba etatów nauczycielskich w polskich szkołach zmniejszy się o około 4,5 tys. - wynika z informacji podanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Najczęstszym powodem (niemal 50 proc.) będzie planowane rozwiązanie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia.

W odpowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki na interpelację dotyczącą "braków kadrowych w szkołach" czytamy, że z różnych powodów liczba etatów nauczycielskich do końca roku kalendarzowego zmniejszy się o około 4,5 tys.

Na razie nie wiadomo jednak ilu nauczycieli zdecyduje się w roku szkolnym 2023/2024 na urlop dla poratowania zdrowia. W poprzednim roku szkolnym było to ponad 14 tys. nauczycieli.

W odpowiedzi na wspomnianą interpelację, resort edukacji zaznacza, że ogłoszenia o wolnych miejscach pracy zamieszczane są niezależnie od wymiaru proponowanego zatrudnienia. Oznacza to, że w ogólnej liczbie ofert odnotowane są ogłoszenia dotyczące także ułamków etatów.

Wśród wszystkich ofert pracy dla nauczycieli około połowa dotyczy zatrudnienia w niepełnym wymiarze. Ponadto wśród wykazanych ogłoszeń o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli znajdują się również ogłoszenia zamieszczane przez dyrektorów szkół niesamorządowych.

Niemal 2 tys. nauczycieli pójdzie na emeryturę do końca 2023 r.

W poniższych tabelach przedstawiono informację o nauczycielach, którzy odeszli na emeryturę i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w roku szkolnym 2022/2023 oraz szacowanej liczby nauczycieli, którzy mogą odejść na emeryturę i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w roku szkolnym 2023/2024.

MEiN podał także liczbę etatów nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych i z prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Oprac. na podst. danych MEiN

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 31 maja 2023 r. Ministerstwo nie posiada danych dotyczących liczby etatów nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych lub z prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego w kolejnym roku kalendarzowym.

Oprac. na podst. danych MEiN

Ponad 14 tys. nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia. Ilu będzie w kolejnym roku szkolnym?

W roku szkolnym 2022/2023 z urlopu dla poratowania zdrowia skorzystało ponad 14,3 tys. nauczycieli. Nie wiadomo ilu ich będzie w kolejnym roku szkolnym.

- Nie jest możliwe oszacowanie, ilu nauczycieli skorzysta z urlopu dla poratowania zdrowia w roku szkolnym 2023/2024. Należy bowiem zauważyć, że skorzystanie z prawa do urlopu dla poratowania nie jest zależne wyłącznie od decyzji nauczyciela lecz jest podyktowane w szczególności koniecznością przeprowadzenia zaleconego leczenia a o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu w tym celu orzeka uprawniony lekarz - informuje ministerstwo edukacji.

Oprac. na podst. danych MEiN

Wypowiedzenie to najczęstsza przyczyna zmniejszenia liczby etatów

Do końca roku kalendarzowego 2023, planowana liczba wypowiedzeń umowy o pracę to ponad 2,3 tys. Jest to najczęstsza przyczyna zmniejszania liczby etatów nauczycielskich. Najwięcej z nich, straci pracę na Mazowszu.

Oprac. na podst. danych MEiN

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 31 maja 2023 r. Ministerstwo nie posiada danych dotyczących liczby nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia w kolejnym roku kalendarzowym.

