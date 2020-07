Spór o pieniądze na podwyżki dla nauczycieli. MEN swoje, samorządy swoje

- Oczywiście, kosztem inwestycji. Przecież nie zamkniemy szkół ani szpitala, do którego w tym roku musimy dopłacić 1,6 mln zł, tylko nie będziemy robić drogi albo chodnika. Kosztem inwestycji musimy utrzymać nasze jednostki organizacyjne - wyjaśnia Waldemar Urbański.

Przyznaje, że podatek dochodowy wzrósł, bo kiedyś dochody gminy wynosiły 2 mln zł, dzisiaj mają 5 mln zł i jest się czym rządzić, ale bardzo wzrosły inne koszty no i muszą sporo dopłacać do szkół, do szpitala.

Brak środków to nie nowość

Samorządy nie mają środków na wypłatę podwyżek nauczycielom od września 2020 r. Według Leszka Świętalskiego, sekretarza generalnego Związku Gmin Wiejskich RP, już symulacja za 2019 r., uwzględniająca ówczesną sytuację finansową, wykazała, że w subwencji oświatowej nie można się doszukać środków, nie tylko na bieżące finansowanie oświaty, ale i na deklarowane podwyżki nauczycieli od 1 września 2020 r.

- Ta sprawa była mocno dyskutowana na KWRiST. Pytaliśmy nawet, czy minister edukacji otrzymał w budżecie kwotę taką, o jaką wnioskował, ale z odpowiedzi nabraliśmy przeświadczenia, że minister nie wnioskował o większe pieniądze. Konkluzją tej dyskusji było postanowienie, że problem finansowania oświaty będzie ponownie dyskutowany. Powstał nawet taki pomysł, że kiedy już będziemy mieli analizy, zawnioskujemy o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - opowiada przedstawiciel ZGW.

Potem nastała epidemia i wszelkiego rodzaju wskaźniki ekonomiczne wzięły w łeb, w tym drastycznie spadły dochody własne gmin, z których finansowana jest m.in. oświata. W związku z tym od razu pojawił się problem, co z planowaną podwyżką dla nauczycieli, skoro ona została wyszacowana na tle sytuacji finansowej, która całkowicie się zmieniła i nie przystaje do rzeczywistości.

Rozrzutność czy konieczność

Przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP m.in. o tym rozmawiali na początku czerwca z wiceministrami finansów Sebastianem Skuzą i Piotrem Patkowskim. Sygnalizowali, że może warto przestać się oszukiwać i ocenić jeszcze raz możliwości finansowania obiecanych podwyżek dla nauczycieli w kontekście planów wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią. Poruszyli również kwestię konieczności wypłacenia nauczycielom na koniec roku z tytułu art. 30a Karty Nauczyciela średnich w poszczególnych grupach awansu zawodowego, mimo że od marca nie w szkołach nie były realizowane przewidziane w arkuszach organizacyjnych zajęcia.

- Obawiamy się, że zarówno brak środków, jak i właśnie regulacje płac od września, a także wypłaty z tytułu wyrównywania średnich poziomów wynagrodzeń wyłoży finanse samorządowe, a w konsekwencji i budżet państwa. Stąd wypowiedź ministra Piontkowskiego jest wysoce bulwersująca i wydaje się nieodpowiedzialna - podsumował Leszek Świętalski.

Luka ma się dobrze i rośnie

Czy dużo gmin będzie miało z tym problem? Według oficjalnych danych na koniec 2019 r. ok. 1600 gmin nie posiadało tzw. nadwyżki finansowej netto. Jednak to, jak wygląda obecna sytuacja samorządu, będzie wiadomo dopiero za kilka tygodni.

- Dzisiaj, przy końcu czerwca nie jesteśmy w stanie wyszacować, na ile budżety gmin uległy uszczerbkowi z tytułu - przyznanych ulg, zwolnień, prolongat, jak również niemożliwości spłaty danin w postaci podatków i opłat lokalnych przez podmioty zewnętrzne. Bo te dane są dopiero zbierane - podkreśla Leszek Świętalski. Zapewnia jednak, że obecna wielkość subwencji nie wystarcza nawet na pokrycie samego wynagrodzenia nauczycieli.

Według Marka Wójcika, eksperta Związku Powiatów Polskich, podwyżki płac w 2018 i 2019 r. zostały niedoszacowane w kwocie 4 mld zł, co sprawia, że udział samorządów we współfinansowaniu zadań oświatowych dramatycznie rośnie. Luka finansowa w tym zakresie zwiększyła się z 34 proc. w 2004 r. do prawie 56 proc. obecnie. Ta sytuacja wynika m.in. z tego, że subwencja nie uwzględnia faktu, iż w związku ze zmianami w systemie oświaty w roku 2019 przybyło kilkanaście tysięcy oddziałów, a liczba dzieci w oddziałach zmalała.

- Szykuje się nowelizacja budżetu 2020 r., spróbujmy w nim znaleźć dodatkowe środki na oświatę, tak jak w ubiegłym roku znalazł się 1 miliard zł. Teraz będzie potrzebne dużo więcej - apelował Marek Wójcik do posłów podczas posiedzenia Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Cisza przed burzą?

W trakcie ostatniego posiedzenia KWRiST strona samorządowa mocno sygnalizowała sprawę subwencji oświatowej i ustalono, że trzeba coś w tej materii zrobić, że konieczna jest dyskusja z udziałem ministra edukacji narodowej i ministra finansów. Wniosek został przyjęty, ale problem finansowania oświaty nie znalazł się w programie obrad 1 lipca.

Według Leszka Świętalskiego te kwestie będą dyskutowane dopiero w sierpniu, ale 1 lipca na pewno ta sprawa zostanie przez samorządowców poruszona. Zwiększenie subwencji oświatowej jest konieczne.