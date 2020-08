Spotkanie w MEN: nie będzie zmian w sprawie wynagrodzeń nauczycielskich

Brak uczniów w szkole to dla wielu nauczycieli obniżka wynagrodzenia, dlatego związkowcy chcą, by przepisy uniemożliwiały takie działania organów prowadzących. (fot. Shutterstock)

Spotkanie strony społecznej z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwane przez nie uzgodnieniami, w sprawie projektu rozporządzenia płacowego, zakładającego 6-proc. wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz tzw. kwoty bazowej, nie przyniosło rezultatów. Związki nauczycielskie podejrzewają, że z licznych uwag zgłoszonych do projektu i w związku z jego opiniowaniem, mało prawdopodobne jest nawet zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej po 25 sierpnia, kiedy to będą już znane opinie wszystkich uprawnionych podmiotów na temat projektu.

Przedstawiciele związków zawodowych nie zgodzili się, by spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej nazywać uzgodnieniami, ponieważ konsultacje skończą się dopiero 25 sierpnia.

Związkowcy wykorzystali spotkanie w MEN do przedstawienia najważniejszych problemów płacowych nurtujących środowisko nauczycielskie.

Solidarność oświatowa postanowiła nie brać udziału w tej dyskusji. Na znak protestu.

Nawet trudno było się spodziewać, aby spotkanie online dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, do jakiego doszło 13 sierpnia, miało doprowadzić do jakiś konkretnych ustaleń.

Po pierwsze, dlatego, że było to spotkanie przedwczesne, bo związkowcy dopiero przygotowują opinie do tego projektu, na co mają czas do 25 sierpnia, po drugie, ponieważ nauczyciele już chyba dawno pogodzili się z myślą, że obiecana i zaplanowana w rozporządzeniu 6-proc. podwyżka wynagrodzenia zasadniczego, to wszystko, czego mogą się w tym roku spodziewać.

To z tego głównie powodu na pytanie, czy doszło do jakichś konkretnych ustaleń Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” odpowiada bez namysłu: żadnych. Była to standardowa wypowiedź pana ministra, w czasie której przypomniał, jak jest nam dobrze. Co dobrego już dla nas zrobili i to wszystko. To była bardziej wymiana stanowisk.

- Według ministerstwa miało to być uzgodnienie brzmienia projektu rozporządzenia, ale od razu stwierdziliśmy, że nie traktujemy tego spotkania jako uzgodnienia, dlatego, że zgodnie z przepisami na wyrażenie opinii mamy czas do 25 sierpnia i dopiero wtedy będzie można odbyć konferencję uzgodnieniową – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

WZZ ich w tym poparł. Sławomir Wittkowicz jest jednak przekonany, że ministerstwo nie zrobi tej konferencji.

Czas na postulaty

Nie zmieniło to faktu, iż przedstawiciele związków zawodowych postanowili wykorzystać spotkanie z ministrem Maciejem Kopciem do przedstawienia postulatów środowiska nauczycielskiego, które na pewno znajdą się w przedstawionych przez obie centrale opiniach do rozporządzania.

Według Krzysztofa Baszczyńskiego są to, po pierwsze, wzrost udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu nauczycieli, po drugie uregulowanie kwestii dodatku za wychowawstwo w przedszkolu, w sposób, jaki obowiązuje w przedszkolach resortowych, gdzie pisze się wprost o wysokości dodatku za wychowawstwo. Kolejna rzecz to dodatek za trudne warunki pracy, aby dotyczył on nie tylko pracy z uczniem na terenie placówki, ale przysługiwał również w trakcie pracy zdalnej.

Tu postulat ZNP jest jednoznaczny z postulatem WZZ „Solidarność – Oświata”, który na podstawie wyliczeń MEN wskazuje, że w normalnych warunkach ten dodatek powinien przysługiwać 150 tys. osób, podczas gdy otrzymuje go tylko 50 tys. nauczycieli, pracujących głównie w szkołach specjalnych.

Podczas spotkania z ministrem związkowcy wskazali również na konieczność wprowadzenia do rozporządzenia płacowego uregulowania, które w przypadku konieczności pracy hybrydowej czy zdalnej nauczyciela uniemożliwiałoby organowi prowadzącemu zmniejszenie jego wynagrodzenia.

- Chodzi o to, żeby wykluczyć sytuacje, które działy się w miesiącach marzec-czerwiec, kiedy samorządy nie chciały nauczycielom pracującym zdalnie wypłacać wynagrodzeń w pełnej kwocie – wyjaśnia Krzysztof Baszczyński.