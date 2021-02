Strajk Kobiet: Nauczyciel też ma prawo do poglądów. Nie można ich odbierać

Kuratorium Oświaty w Katowicach umorzyło postępowanie dyscyplinarne wobec Michała Sporonia, nauczyciela w II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Informację do kuratorium o tym, że Michał Sporoń "naruszył godność nauczyciela", uczestnicząc w tzw. Strajku Kobiet, przekazała posłanka Barbara Dziuk (PiS). To jednak nie koniec kłopotów nauczyciela, ponieważ toczy się w jego sprawie postępowanie dotyczące znieważenia funkcjonariusza publicznego, w tym m.in. prezydenta Polski i wicepremiera. Smaczkowi tej sytuacji dodaje fakt, że Michał Sporoń jest radnym powiatu tarnogórskiego należącym do klubu Inicjatywa Obywatelska - lokalnego ugrupowania opozycyjnego wobec PiS.