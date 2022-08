Strony sporu o podwyżki dla nauczycieli okopały się na pozycjach. Jest szansa na porozumienie?

Czytelnik

2022-08-19 16:25:36

Do Vlad : No tak, Ty mądry, ja głupi, jasna sprawa. Tośmy podyskutowali kulturalnie i merytorycznie. A może tak mniej emocji i wycieczek osobistych, a więcej rzeczowych argumentów? W jednym się zgadzam, jak komuś nie pasuje, pracę może zmienić (co nauczyciele właśnie ostatnio robią i pewnie będą rob

ić nadal). Można się też oczywiście dokształcić i uczyć kilku przedmiotów (taki wielozadaniowy nauczyciel, jest ich coraz więcej, gdzieś ostatnio czytałem o takim, który uczy 7 przedmiotów) zamiast jeździć po różnych szkołach żeby uzbierać godziny z jednego przedmiotu. W końcu można uczyć jednocześnie fizyki, chemii, plastyki i muzyki, zamiast biegać od szkoły do szkoły. I tylko jakość nauczania diabli biorą, bo uczący nie jest specjalistą w nauczanej dyscyplinie (w ilu można nim być jednocześnie?). Ale w końcu to żaden problem, bo w szkole "jak w każdym zakładzie pracy". Szkoła czy fabryka gwoździ bez różnicy kto pracuje, jak, w jakich warunkach, z jakimi kwalifikacjami. Jak nie pasuje, niech się zwolni i po kłopocie, przyjdą inni na jego miejsce, przeszkoli się, przy maszynie (przy tablicy) postawi i spoko. Tylko czy aby na pewno, bo jakoś drzwiami i oknami się ostatnio nie pchają chętni do pracy w szkole? No ale można przecież "zakład pracy" zamknąć jak braknie rąk do pracy, tym bardziej że to niedochodowa branża, tylko koszty generuje ;), dzieci do domu rozgonić i po kłopocie.