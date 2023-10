System wynagradzania nauczycieli do zmiany. Dodatki zależne od nakładów pracy

Kwestie dotyczące składników wynagrodzenia nauczycieli będą rozpatrywane w dalszych pracach nad nowymi rozwiązaniami systemu - zapowiedział wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. - Chodzi także o dostosowanie wysokości dodatku dla wychowawcy do rzeczywistych nakładów pracy - wyjaśnił.

Do posła Piotra Saka (PiS) zwróciła się grupa tarnowskich nauczycieli, akcentujących konieczność podniesienia dodatków dla wychowawców klas, którą to kwestię parlamentarzysta podniósł w interpelacji do Ministra Edukacji i Nauki.

„Nauczyciel początkujący zarabia tylko 90 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie jest więc dziwne, iż absolwenci studiów nie podejmują się ze względów finansowych pracy w oświacie” - zwrócił uwagę poseł, pytając resort o plany w zakresie zmian w systemie wynagradzania nauczycieli.

Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski w odpowiedzi wyliczył, że w ciągu minionych 8 lat subwencja oświatowa wzrosła o ponad 24 mld zł, a w 2024 r. prawdopodobnie wzrośnie o kolejnych blisko 19 proc. Zapowiedział też modyfikację systemu wynagradzania w połączeniu ze zmianą organizacji czasu pracy nauczycieli.

Parlamentarzysta skierował interpelację poselską w związku z sygnałami od nauczycieli z regionu tarnowskiego wskazujących na potrzebę wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Zwrócili oni uwagę, że wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy jest nieproporcjonalnie niska w stosunku do ilości obowiązków z niej wynikających. Zgodnie z Kartą nauczyciela wynosi on minimum 300 zł, ale to minimum okazuje się być standardem w zdecydowanej większości szkół.

Pomagają uczniom także rozwiązywać problemy natury emocjonalnej

Wychowawcy podkreślili, że oprócz spraw dotyczących dokumentacji przebiegu nauczania, muszą stawić czoła wielu problemom natury emocjonalnej młodych ludzi, wspomagać w ich wychowaniu rodziców i często współpracować z różnymi organami spoza szkoły.

„Po okresie pandemii COVID-19, dzieci i młodzież częściej zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami o podłożu psychicznym m.in. nerwicowo-depresyjnymi. Wychowawca musi czuwać nad właściwym rozwojem młodego człowieka i motywować go do dalszego rozwoju zgodnie ze swoimi możliwościami. Chcąc objąć swoją opieką każdego ucznia musi poświęcić na to dużo czasu, często wolnego. Biorąc pod uwagę drastycznie niskie wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, szczególnie tych rozpoczynających pracę w zawodzie, ważne jest aby otrzymali gratyfikację finansową na odpowiednim poziomie stosownie do ilości włożonej pracy wychowawczej” - zauważył Piotr Sak.

Biorąc pod uwagę drastycznie niskie wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, szczególnie tych rozpoczynających pracę w zawodzie, ważne jest aby otrzymali gratyfikację finansową na odpowiednim poziomie stosownie do ilości włożonej pracy wychowawczej - zauważył poseł Sak (Fot. Piotr Sak Facebook)

Nauczyciel po studiach zarabia niewiele ponad najniższą krajową. A to nie jest praca tylko przez 18 godzin w tygodniu

Zapytał czy Ministerstwo Edukacji i Nauki rozważa możliwość podniesienia minimalnej kwoty dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Poruszył też generalnie kwestię niewystarczających wynagrodzeń nauczycieli, w szczególności tych, którzy rozpoczynają dopiero swoją karierę zawodową.

„Nauczyciel początkujący z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym może liczyć na pensję w wysokości 3690 zł brutto. Mając na uwadze konieczność ukończenia najczęściej 3-letnich studiów licencjackich, 2-letnich studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego kwota ta jest uwłaczająco niska. To tylko 90 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie jest więc dziwne, iż absolwenci studiów nie podejmują się ze względów finansowych pracy w oświacie” - zwrócił uwagę poseł.

Dodał, iż wielu dyrektorów szkół zmuszonych jest do zatrudniania emerytowanych nauczycieli. I często nauczyciele nie mają możliwości wypracowania 18 godzin stanowiących pełen etat w jednej szkole, muszą więc podejmować pracę w kilku placówkach, ponosząc dodatkowe koszty związane z dojazdem.

„Nie polega na prawdzie stwierdzenie o tym, że nauczyciel pracuje tylko 18 godzin tygodniowo. Jak akcentują bowiem oprócz pracy przy tablicy, niezbędny jest także szereg innych działań takich jak m.in. przygotowanie do lekcji, poprawa sprawdzianów, a przy tym korespondencja i rozmowy z rodzicami, organizacja wycieczek, prowadzenie dokumentacji” – wymienił, pytać resort edukacji jakie ma plany w zakresie zmiany wynagrodzeń nauczycieli.

Subwencja oświatowa rośnie regularnie i w 2024 r. też będzie wyraźnie wyższa

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, który - jak nietrudno się domyśleć - zapewnił, że kierownictwo resortu robi wszystko co się da, żeby poprawić warunki pracy i płace nauczycieli.

„Od 2015 r. do chwili obecnej systematycznie wzrasta wynagrodzenie nauczycieli, odpowiednio do możliwości budżetowych państwa. W tym czasie płace młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole wzrosły o 76 proc., pozostałych nauczycieli o 47 proc.” - wyliczył.

„Działania te skutkują nieodnotowywaną wcześniej skalą corocznych wzrostów nakładów na oświatę. W latach 2015-2023 subwencja oświatowa wzrosła o ok. 24,1 mld zł. Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2023 wynosi 64 mld 432 mln 715 tys. zł. Jest ona wyższa w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ujętej w ustawie budżetowej z 2022 r. o 11,1 mld zł tj. o 20,8 proc., a po uwzględnieniu zmian w trakcie roku budżetowego 2022 - o 8 mld 490 mln 377 tys. zł, tj. o 15,2 proc.” - dodał.

W latach 2015-2023 subwencja oświatowa wzrosła o ok. 24,1 mld zł - wyliczył wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski (Fot. Dariusz Piontkowski Facebook/PUW).

Ministerstwo zapowiedziało, że na 2024 r. planowany jest wzrost subwencji oświatowej jeszcze wyższy niż w roku bieżącym w związku m.in. z kolejną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli. W projekcie ustawy budżetowej na następny rok przewidziano wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 12,3 proc., a wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 18,8 proc.

System wynagradzania nauczycieli do zmiany. Dodatki dla wychowawców mają być wyższe

Minister Piontkowski podkreślił również kwestię współpracy z nauczycielskimi związkami zawodowymi w celu zmodyfikowania systemu wynagradzania w połączeniu ze zmianą organizacji czasu pracy nauczycieli.

„Obecne rozwiązania w tym zakresie, funkcjonujące od ponad 20 lat, nie odpowiadają warunkom pracy współczesnej szkoły i zadań postawionych przed nauczycielami. Wszystkie kwestie dotyczące składników wynagrodzenia, wskazane przez Pana Posła w interpelacji, były i będą rozpatrywane w dalszych pracach nad nowymi rozwiązaniami systemu wynagradzania nauczycieli. Jedną z pilniejszych szczegółowych potrzeb w tym zakresie jest dostosowanie wysokości dodatku dla wychowawcy klasy do rzeczywistych nakładów pracy i odpowiedzialności wiążących się ze sprawowaniem tej funkcji” – zaznaczył.

W opinii MEiN zmiany dokonane w systemie awansu zawodowego nauczycieli znacznie uprościły procedury, istotnie zmniejszyły liczbę dokumentów oraz 2 lata skróciły czas uzyskania stabilizacji zawodowej, dając możliwość awansowania na stopień nauczyciela mianowanego (tym samym wyższego wynagrodzenia) już po 4 latach pracy.

„Zmianie struktury stopni awansu towarzyszyło zwiększenie o 22 proc. wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Przepisy przejściowe, niezbędne przy każdej zmianie systemowej, rozstrzygają na korzyść nauczycieli. Ponadto w nowelizacji ustawy - Karta nauczyciela, dokonanej w lipcu 2023 r., wprowadzono dodatkowe ułatwienia dla nauczycieli przyspieszające przejście w pełni do nowego systemu awansu. Także kwestia zaliczenia do stażu pracy nauczycieli okresu zatrudnienia bez pełnych kwalifikacji (w czasie ich nabywania) jest już uregulowana w przepisach Karty Nauczyciela” - podsumował Dariusz Piontkowski.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.