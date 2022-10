Uczelniom potrzeba dodatkowych 2 miliardów

- Dziś na uczelniach zostają ci, którzy mogą sobie pozwolić, żeby te pracę traktować jako hobby - alarmowała podczas specjalnego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży posłanka Katarzyna Lubnauer. Zaznaczyła też, że masowe odejścia z uczelni stały się faktem.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiada podwyżki w wysokości 7,8 proc. dla pracowników uczelni od pierwszego maja przyszłego roku.

Zdaniem Solidarności sytuację polskich uczelni naprawić mogą tylko dodatkowe pieniądze. Jego zdaniem potrzebne minimum to 2 miliardy złotych.

Według wyliczeń KRASP wzrost przychodów uczelni wyższych to jest około 2,5 proc. A wzrost kosztów? 13,4 proc...

Dyskusja na temat wynagrodzeń pracowników uczelni wyższych rozgorzała na dzień przed tym, jak dyskutowany ma być budżet przeznaczony na naukę. Posłowie zwrócili się do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o przedstawienie informacji w zakresie wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym oraz sytuacji finansowej szkół wyższych, między innymi w związku z postępującą inflacją oraz rosnącymi cenami energii.

- Młodzi ludzie przestali wybierać karierę akademicką, bo wszędzie z takim wykształceniem i umiejętnościami już na starcie są w stanie zarabiać dwa razy więcej. Niech ktoś spróbuje, będąc młodym pracownikiem uczelni, doktorantem, wynająć mieszkanie w Warszawie czy Łodzi i utrzymać się potem... To niemożliwe! - podkreślała Katarzyna Lubnauer.

Czytaj też: Bez udziału samorządów. Lex Czarnek powstanie w toku dyskusji parlamentarnej

Z opinią o dramatycznej sytuacji wynagrodzeń na polskich uczelniach zgadza się także Tomasz Wójcik, przedstawiciel solidarności Politechniki Wrocławskiej. Choć, jak mówi, jego uczelnia należy do jednej z bogatszych, a płace nie są na najniższym poziomie, wynagrodzenia wykładowców są niższe niż to, co mogą zarobić np. studenci.

- Wczoraj byłem na inauguracji roku akademickiego w filii Wałbrzyskiej Politechniki Wrocławskiej i szef filii mi mówi, że studenci drugiego roku już zarabiają więcej niż ich promotorzy, którzy będą w przyszłym roku ich promować... - podkreślał Wójcik.

Jak poprawić sytuację polskich uczelni?

Zdaniem przedstawiciela Solidarności sytuację polskich uczelni naprawić mogą tylko dodatkowe pieniądze. Jego zdaniem potrzebne minimum to 2 miliardy złotych.

- Trzeba zwiększyć deficyt budżetowy, bo Sejm, żeby przenieść takie środki dla nauki, musiałby je komuś zabrać. W tej "mizerii" to będzie bardzo trudne. Natomiast moim zdaniem dobrym rozwiązaniem będzie podjęcie ryzyka i zwiększenie o dwa miliardy deficytu budżetowego. To jest do zrobienia i - moim zdaniem - do udźwignięcia przez państwo - argumentował Tomasz Wójcik, przedstawiciel Solidarności Politechniki Wrocławskiej.

O brakujących milionach mówił też Szef Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, która skupia 109 uczelni akademickich, Arkadiusz Mężyk. Jak wyliczyła KRASP, wzrost przychodów uczelni to jest około 2,5 proc. A wzrost kosztów? 13,4 proc...

Czytaj też: Sejmowa komisja wprowadziła poprawki do projektu noweli Prawa oświatowego

- Według planów rzeczowo-finansowych w 2021 roku stratę przyniosło 38 proc. uczelni, a w 2022 roku będzie to 67 proc., czyli w sumie da to około 1,8 miliarda - podkreślił Mężyk.

Ministerstwo Edukacji i Nauki odbija piłeczkę

Ministerstwo Edukacji i Nauki odbija piłeczkę, odwołując się do podwyżki 4,4 proc., która - jak podkreślał podczas Komisji sekretarz stanu Wojciech Murdzek - nie była wcześniej uwzględniona w budżecie. Zapewnia on, że w przyszłym roku resort przekaże uczelniom kolejne środki. Zapowiada również podwyżki w wysokości 7,8 proc. dla pracowników uczelni od pierwszego maja przyszłego roku.

- Już w tym roku przeznaczyliśmy 136 milionów na funkcjonowanie Wyższych Szkół Zawodowych - po to, żeby w tych trudnych czasach miały realną pomoc i wsparcie. W tej chwili pracujemy nad rozdystrybuowaniem 150 milionów jeszcze w tym roku, jako kwoty wspierającej te uczelnie akademickie czy te, które prowadzą kierunki związane z ochroną zdrowia - i to jest (oprócz wspomianych środków) 150 milionów, które trafiają do uczelni w związku z podwyżką 4,4 proc. - tłumaczył Wojciech Murdzek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.