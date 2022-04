Szef komitetu PAN: wymagania maturalne dla Ukraińców to skandal

A ta ukraińska młodzież, która obecnie znajduje się w polskich klasach maturalnych, nie zdając egzaminu dojrzałości będzie musiała je powtarzać. Podobnie zresztą z tymi, którzy nie podejdą do testu ósmoklasisty.

- To kolejny absurd. Powinniśmy zapomnieć o promowaniu na siłę tych uczniów i wciskaniu ich w polski system edukacji. Powinniśmy przede wszystkim próbować im pomóc w dokończeniu ich systemu edukacji.

Ale jak to zrobić?

- Przede wszystkim nawiązać współpracę z ukraińskimi władzami oświatowymi i jak najszybciej i jak najszerzej rozwinąć ofertę kształcenia na odległość według ich standardów. Polskie szkoły powinny być zapleczem infrastrukturalnym do tego celu, miejscem spotkań młodzieży prowadzenia zajęć sportowych czy kulturalnych, wsparcie psychologicznego. Pośród uchodźców z Ukrainy mamy też wiele nauczycielek i osób innych profesji, które mogłyby pomóc w tym celu.

Czytaj: Ruszył kurs języka polskiego i ukraińskiego dla nauczycieli

Edukacja międzykulturowa to tabu

Mówi Pan o ukraińskich klasach w polskich szkołach.

- Dokładanie. To jest coś co wpisuje się w prawdziwą pedagogikę różnorodności czy edukacji międzykulturowej, o których nasze ministerstwo edukacji, obawiam się nie chce słyszeć. Zwracam uwagę, że spora część Ukraińców nie zmierza zostawać w Polsce, chce najszybciej jak to możliwe wrócić do siebie do kraju.

A co z tymi, którzy zdecydują się zostać?

- Dajmy im jeszcze rok na podszkolenie języka, niech we wrześniu rozpoczynając kolejny rok szkolny mają możliwość wyboru przedmiotów, które będą istotne ze względu na ich preferencje maturalne, ale nie stygmatyzujmy ich brakiem promocji do następnej klasy. Ten przepis oświatowy w stosunku do ukraińskich uczniów powinien być zawieszony. Poza tym to jest wyzwanie nie tylko dla szkół, ale też samorządów i władz centralnych. Korzystając z unijnych środków powinny zostać uruchomione intensywne kursy nauki języka polskiego dla całych rodzin tak, aby jak najszybciej mogły one zaaklimatyzować się w naszym kraju.