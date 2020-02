Szkoła czy przedszkole zamknięte z powodu wirusa? Rodzicom przysługuje zasiłek

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły (np. z powodu wirusa) rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy. Mogą się o niego ubiegać opiekunowie dzieci w wieku do 8 lat.

Resort rodziny przypomina o zasiłku, który przysługuje rodzicom zmuszonym do pozostania w domu, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki opiekuńczo-wychowawczej, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek przysługuje na dzieci do 8 roku życia.

Ministerstwo zaznacza jednak, że są wyraźne przesłanki, które uprawniają do ubiegania się o pieniądze. Przede wszystkim, zamknięcie placówki musi być nieprzewidziane, co oznacza, że rodzice dowiedzieli się o nim w czasie nie dłuższym niż 7 dni. Ponadto, nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku. Trzeci warunek to nieprzekroczenie limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w danym roku kalendarzowym. Ponadto, zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wynosi 60 dni łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki i niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Jak podaje ZUS, miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

- za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolności do pracy albo

- za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Dokumenty w sprawie zasiłku należy składać w oddziałach ZUS. Formularze w dziale "Multimedia"

Już w czwartek 27 lutego Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało dla dyrektorów szkół zalecenia, dotyczące profilaktyki przed koranowirusem. MEN zaleca, aby dyrektorzy porozmawiali z uczniami o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym ochrony podczas kaszlu i kichania oraz częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła. Zaleca, aby w widocznym miejscu w szkole wywiesić instrukcję zasad higieny i odpowiedniego mycia rąk.

- Przypominamy również o tym, że instytucją, z którą dyrektorzy szkół powinni się kontaktować w przypadku, gdyby rzeczywiście realne zagrożenie pojawiło się, bądź jego prawdopodobieństwo, że takie zagrożenie może się pojawić, jest powiatowa czy wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna - wskazał Dariusz Piontkowski, szef MEN.