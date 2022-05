Szkolą przyszłych cyberżołnierzy. Polska ich potrzebuje, jak nigdy dotąd

Postępująca cyfryzacja wszystkich dziedzin życia oraz stosunkowa łatwość i efektywność przeprowadzania operacji w cyberprzestrzeni sprawia, że zdolność do obrony sieci i systemów teleinformatycznych stanowi jeden z fundamentów bezpieczeństwa narodowego. I co za tym idzie – także edukacja musi na te potrzeby starać się odpowiedzieć. Jednym ze sposobów mają być sponsorowane klasy informatyczne. Mówi m.in. o tym gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

- Szacuje się, że w samej tylko Unii Europejskiej brakuje około 3 milionów ekspertów, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Stoimy więc przed trudnym wyzwaniem i zastanawiamy się, jak zachęcić tych młodych ludzi, żeby chcieli pracować w armii - mówi gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Rozwijany obecnie program „CYBER.MIL z klasą” to jeden ze sposobów, który ma zachęcić do tego młodych ludzi. Polega na utworzeniu i prowadzeniu w szkołach ponadpodstawowych – w formie eksperymentu pedagogicznego – klas o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne". W tej chwili w projekcie bierze udział 16 szkół z całej Polski.

Projekt będzie rozwijany. Kryteria, by przystąpić do programu, są jednak bardzo wysokie. Program "CYBER.MIL z klasą" z założenia ma obejmować szkoły, które stawiają na wysoką jakość kształcenia i posiadają zdolność do jego realizacji.

Aby zakwalifikować się do programu, szkoły muszą spełnić wiele kryteriów formalnych, m.in.: prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

- W każdym województwie jest klasa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, przy finansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej, realizująca działania czy programy z cyberbezpieczeństwa. Zwiększyliśmy liczbę studentów na wojskowych uczelniach, w tym w Akademii Technicznej czy Akademii Marynarki Wojennej na wydziałach związanych z cyberbezpieczeństwem - dodaje gen. bryg. Karol Molenda.

Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Natomiast nadzór merytoryczny sprawują Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Liceum dla przyszłych cyberżołnierzy

Innym sposobem, by odpowiedzieć na potrzeby rynku i edukacji, jest Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów (WOLI) – projekt ma pomóc wykształcić wysoko wykwalifikowane kadry.

WOLI jest przedsięwzięciem edukacyjnym ministra obrony narodowej skierowanym do zdolnej młodzieży z całej Polski. Placówka przygotowuje ją do studiów w uczelniach wojskowych (kierunki informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo).

Polska osiąga doskonałe rezultaty w dziedzinie edukacji informatycznej na każdym szczeblu. Polscy uczniowie i studenci od lat utrzymują czołowe miejsca w międzynarodowych zawodach informatycznych, a nasze uczelnie górują w rankingach osiągnięć programistycznych. Skutecznie konkurujemy tu ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją czy Chinami. Zespoły reprezentujące Polskę święcą również triumfy w międzynarodowych ćwiczeniach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie jest publiczną szkołą ponadpodstawową o 4‑letnim cyklu nauczania. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 prowadzić będzie oddział o 3‑letnim cyklu nauczania dla absolwentów gimnazjum.

