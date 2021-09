Szkoła to nie miejsce do szczepień? Dyrektorzy zabierają głos

Według Anny Sosny, dyrektor SP nr 35 Częstochowie, te spotkania z rodzicami odbywają się właśnie teraz, tzn. w środę i czwartek (8-9 września), więc nie wiadomo jeszcze, ilu z nich zgłosi swoje dziecko do szczepień. Wiadomo natomiast, że jeśli szczepienia dojdą do skutku, to odbędą się poza placówką.

- Ze względu na bezpieczeństwo nie planuję szczepień w szkole. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że u dzieci nie dojdzie do jakiegoś wstrząsu anafilaktycznego czy innych niepożądanych objawów poszczepiennych, a szkoła nie jest do tego przygotowana. Nie jesteśmy przecież ani przychodnią zdrowia, ani szpitalem – wyjaśnia Anna Sosna.

Podkreśla jednak, że ze szczepieniami nie będzie żadnego problemu. Bo w zasięgu kilku kroków szkoły funkcjonują profesjonalne punkty szczepień.

- Jeśli więc rodzice zdecydują się u nas zaszczepić dziecko, to nauczyciele przejdą z dziećmi spacerem do właściwego punktu. Oczywiście, najlepiej w towarzystwie rodziców, do czego będziemy ich gorąco namawiać. Bo zawsze może się coś nieprzewidzianego wydarzyć – mówi Anna Sosna.

Podkreśla, że w szkole zdecydowana większość nauczycieli i personelu poddała się szczepieniom, więc szkoła jest bezpieczna.

Alicja Mielcarek, dyrektorka SPI w Inowrocławiu, też nie zamierza szczepić dzieci w szkole i nie wyklucza wyjść grupowych.

– W szkole nie będziemy tego robić, bo w Inowrocławiu jest bardzo dużo punktów szczepień, a tam jest wykwalifikowana kadra medyczna. Będziemy więc tylko zbierać chętnych do szczepień i w punktach istniejących już ustalać terminy. Jeśli będą to tylko pojedyncze zgłoszenia, to nie będziemy jakichś wycieczek szczepionkowych urządzać. Natomiast w przypadku dużej liczby dzieci, będą to wyjścia grupowe – wyjaśnia.

Podkreśla jednocześnie, że w trakcie takich wyjść bardzo mile widziani będą także rodzice uczniów, bo to oni w takich momentach są dzieciom niezbędni, chociaż w sytuacji wyjścia z nauczycielem ich obecność nie jest konieczna.

Daleko poza szkołą

Jak informuje Wiesław Jagodziński, dyrektor SP nr 2 w Oławie, pierwsze spotkania z rodzicami uczniów klas starszych odbędą się w czwartek (9 września). Nauczyciele przede wszystkim poinformują rodziców, gdzie te szczepienia można wykonać.

- Jako placówka z dużą liczbą uczniów, w której nie mamy żadnych wolnych pomieszczeń, nie moglibyśmy tych szczepień zorganizować zgodnie z wytycznymi ministra. Na pewno też nie zorganizujemy wyjść grupowych do punktów szczepień, ponieważ uważamy, że rodzic jako osoba odpowiedzialna za dziecko powinien w tym uczestniczyć – tłumaczy dyrektor Jagodziński.

Ocenia, że jeśli chodzi o poziom wyszczepienia mieszkańców Oławy, to jest on zbliżony do średniej krajowej i nieco przekracza 50 proc. Z gronem pedagogicznym jest nieco lepiej, ale nie chce powiedzieć, że jest to zdecydowana większość.

Bardzo podobnie będzie to wyglądało w SP w Nowej Górze (woj. mazowieckie). Tu jednak nie ze względu na bliskość punktów szczepień, tylko odległość, mierzoną w kilometrach.

- Na terenie gminy jest tylko jeden ośrodek – w Staroźrebach, z którym organ prowadzący już wszystko ustalił. Więc mamy już wyznaczoną panią doktor, która się nami zaopiekuje. A pani doktor stoi na stanowisku, że szczepienia mogą się odbyć tylko na terenie ośrodka zdrowia, więc jako szkoła będziemy tylko zaangażowani w przekazanie informacji rodzicom, że dzieci i oni mają możliwość zaszczepienia się i przekazanie do ośrodka deklaracji osób. Potem to już tylko pani doktor wyznacza termin i rodzice będą się stawiali w ośrodku razem z dziećmi – wyjaśnia Beata Rasiak, dyrektor SP w Nowej Górze.