Szkoły branżowe II stopnia ruszą, ale uczniów będzie jak na lekarstwo

Wygląda na to, że mimo zmiany nazewnictwa szkół zawodowych i prób podniesienia ich rangi, młodzież nie chce uczyć się w branżówkach. Na panewce spalił też start szkół branżowych II stopnia zapewniających tytuł technika, którym w wielu miejscowościach nie udało się znaleźć ani jednego chętnego. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest epidemia koronawirusa - to pewne, ale trudno powiedzieć, że wyłącznie. Dlatego pomysł stworzenia absolwentom branżówek warunków do kontynuowania nauki w zawodzie może się okazać mocno przesadzony. I nikomu niepotrzebny.