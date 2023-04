Szkoły mają problemy z uczniami z Ukrainy

Jeśliby traktować przepisy poważnie, to od następnego roku szkolnego dzieci ukraińskich, które ucierpiały wskutek wojny, nie powinno być w polskich szkołach. Regulacje dotyczące ich edukacji kończą się na 31 sierpnia 2023 r. Tymczasem to teraz szkoły planują pracę od 1 września.

Prace nad arkuszami organizacyjnymi szkół przypominają wróżenie z fusów.

Brakuje przepisów, które powinny służyć do przygotowania arkuszy organizacyjnych i nic nie wskazuje na to, żeby miały się pojawić.

Dyrektorzy szkół planują pracę z dziećmi z Ukrainy w ciemno, zakładając, że będzie tak, jak w tym roku.

Brak przepisów określających funkcjonowanie uczniów z Ukrainy w polskich szkołach a także sposobu finansowania ich nauki w roku szkolnym 2023/2024 szczególnie doskwiera tym dyrektorom, którzy widzą potrzebę dalszego uruchamiania i funkcjonowania oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy. Bo obok chęci pomocy i wspierania tych dzieci są też sprawy bardzo przyziemne – finanse. A na taki oddział potrzebne są dodatkowe kwoty, związane z zatrudnieniem nauczycieli i pomocy nauczycielskiej.

Tymczasem to właśnie teraz w szkołach opracowywane są tzw. arkusze organizacyjne, w których określa się przewidywaną liczbę uczniów, liczbę oddziałów w poszczególnych klasach, a więc godzin zajęć i liczbę nauczycieli, a co za tym idzie określa się koszty funkcjonowania placówki oświatowej w przyszłym roku.

Arkusze organizacyjne szkół muszą lada moment trafić do zaopiniowania

Zaplanowanie tego bez wiedzy, ilu tak naprawdę uczniów z Ukrainy będzie korzystało z edukacji w Polsce już samo w sobie nie jest proste, bo nie wiadomo, jak długo na Ukrainie będzie trwała wojna. Zaś zaplanowanie przyszłego roku w sytuacji braku pewności, jak ich pobyt będzie wyglądał pod względem finansowym, to już skomplikowana układanka z wieloma niewiadomymi. I tak w tym roku wyglądają prace nad arkuszami organizacyjnymi szkół.

Na ich przygotowanie szkoły nie mają już zbyt wiele czasu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. arkusz musi trafić do organizacji związkowych w celu zaopiniowania już teraz (tak by mogły one to zrobić do 19 kwietnia), a następnie do zatwierdzenia organowi prowadzącemu (do 21 kwietnia 2023 r.).

To z tych względów pewność co do finansowania edukacji dzieci ukraińskich w polskich szkołach ma duże znaczenie.

Arkusz organizacyjny szkoły zakłada przede wszystkim liczbę uczniów, oddziałów i nauczycieli. A te są niewiadomymi (fot. Shutterstock)

- Minister powinien nam powiedzieć teraz, co mamy zrobić z uczniami z Ukrainy od nowego roku szkolnego. Bo my teraz tworzymy nowe arkusze organizacyjne, teraz nad nimi siedzimy i się zastanawiamy, co zrobić. Bo obecne przepisy obowiązują do 31 sierpnia. Z drugiej strony według ustawy pieniądze są na dwa lata, a więc do 24 lutego 2024 r., ale jak mamy to ugryźć? Będziemy mieć te dzieci, czy nie, przedłużamy godziny języka polskiego, czy lepiej ich nie planować - mówi Janusz Makuch, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku.

W przypadku zarządzanej przez niego szkoły ma to znaczenie, ponieważ tak jak w tym roku, tak i w przyszłym ma w niej być prowadzony oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy.

Dyrektor Makuch przypuszcza, że obecne przepisy będą przedłużone, więc zapewne według nich to zaplanuje, ale pewności, że tak będzie, jednak nie ma.

Konieczność tworzenia oddziałów przygotowawczych znacznie utrudnia planowanie

Podobnie do sprawy podchodzi Jacek Ślósarz, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Myślenicach – pomimo braku przepisów, które wychodziłyby poza 31 sierpnia planuje przyszły rok z oddziałem przygotowawczym.

- W powiecie zostałem sam na placu boju. Wszystkie inne szkoły już się z oddziałów przygotowawczych wymiksowały, bo to są problemy – mają wielkie trudności – więc na pewno będę je miał i je planuję - mówi Jacek Ślósarz.

Na razie jeden, ale ile ich w rzeczywistości będzie, tego nie chce zgadywać, bo nie sposób.

- W sierpniu obudzi się organ prowadzący i zacznie się dowiadywać, czy są chętni do uruchomienia takich oddziałów. Potem się zacznie sztuczny ruch wokół sprawy, a następnie dostanę zezwolenie – bo tak się to nazywa – na otwarcie oddziału - przewiduje.

- Przepisy pojawią się jak zwykle z opóźnieniem. A potem wszyscy – organ prowadzący i kuratorium – będą nas kontrolować, czy dobrze to zrobiliśmy - dodaje.

Dużo łatwiejsze jest planowanie pracy szkoły bez powoływania oddziałów przygotowawczych

Dużo mniej stresu przeżywają w szkołach, w których oddziałów przygotowawczych dla dzieci ukraińskich nie będzie. Co oczywiście nie oznacza, że problemów nie mają.

- Dzieci z Ukrainy jest u nas sporo, ale nie widzimy jakichś większych problemów w tym zakresie - mówi Joanna Skopińska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 330 w Warszawie.

Według niej oddziały przygotowawcze nie są już tak bardzo potrzebne i obecnie w Warszawie nie są planowane. Dlatego w arkuszu nie planuje już prowadzenia oddziału, a tylko godziny na język polski dla dzieci cudzoziemskich, czyli już niezależnie od tego, czy dane dziecko przybyło z Ukrainy, czy nie, oraz na wyrównywanie różnic programowych.

W Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, którą zarządza Dorota Białek–Sołtys, dzieci z Ukrainy jest ponad 80 – wszystkie w oddziałach klasowych razem z polskimi uczniami, co zdecydowanie ułatwia jej planowanie roku przyszłego.

- Nie wiem, co będzie się działo od września, ale nie mam w tym roku oddziałów przygotowawczych. Dzieci są w oddziałach ogólnodostępnych i zostały uwzględnione jako uczniowie szkoły. Będą miały dodatkowe zajęcia z języka polskiego, ale póki co tych zajęć nie zaplanowałam w arkuszu organizacyjnym szkoły - wyjaśnia Dorota Białek–Sołtys.

Anna Sosna, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie również nie przewiduje większych problemów z arkuszami.

- Obecnie dzieci ukraińskie są w oddziałach ogólnodostępnych, ale myślę, że w przyszłym roku miasto nie będzie już ich prowadziło, no chyba że się pojawi jakaś nowa fala uchodźców. Na razie jednak sytuacja jest stabilna i myślę, że nowych dzieci dużo nie przybędzie - mówi.

Teraz w szkole uczy się 49 dzieci z Ukrainy.

Trzeba robić swoje – przepisy w końcu się pojawią

Wygląda na to, że brak przepisów dotyczących przyszłego roku szkolnego nie generuje większych problemów w szkołach. Dyrektorzy twierdzą, że są do tego przyzwyczajeni, dlatego nie oglądając się na resort robią swoje.

- Wszystkie przepisy i tak się pojawią w sierpniu (przed nowym rokiem szkolnym), więc i tak trzeba będzie wszystko na nowo układać. Lata pełnienia funkcji dyrektora nauczyły mnie, że nie ma się co przywiązywać do arkuszy, które robiłam w maju - podsumowuje jedna z dyrektorek.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.