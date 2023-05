Szkoły przyjazne LGBTQ+ szykują się na kontrole i zbroją w przepisy

W związku z zapowiedziami Rzecznika Praw Dziecka o kontrolach w szkołach przyjaznych LGBTQ+, organizatorzy Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ przygotowali tarczę prawną dla szkół. To narzędzie dla dyrekcji, aby odeprzeć kontrole i uzasadnić, że działania antydyskryminacyjne wpisują się w prawo w szkole.

Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, zapowiedział, że będzie kontrolować szkoły przyjazne LGBTQ+. Rozpocznie od warszawskich placówek.

W odpowiedzi na te działania organizatorzy Rankingu przedstawiają Tarczę Prawną dla szkół. To zbiór artykułów prawnych dla takich szkół.

Tarczę Prawną przygotował prawnik Fundacji GrowSPACE, Robert Lisiewicz.

Tarcza Prawna opiera się na dokumentach prawa polskiego i międzynarodowego, między innymi na : Konstytucji RP, Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka, ustawie Prawo oświatowe oraz Karcie nauczyciela.

Założeniem Tarczy Prawnej jest to, że szkoły przyjazne LGBTQ+ działają zgodnie z prawem i wywiązują się z obowiązków wychowawczych. Takie założenia poparli: Marta Golbik, przewodnicząca zespołu parlamentarnego ds. dzieci i młodzieży, Dorota Łoboda, przewodnicząca komisji edukacji w Radzie Warszawy oraz profesor Marek Konopczyński z Wolnej Szkoły.

Zapowiedziach RPD o kontrolach w szkołach podziałały jak płachta na byka

Zapowiedzi Rzecznika Praw Dziecka o kontrolach szkół przyjaznych LGBTQ+ wywołały lawinę komentarzy wśród samych szkół i wielu organizacji pozarządowych.

- Tę zapowiedź należy odbierać wprost jako działanie o charakterze zastraszającym - twierdzi Robert Lisiewicz, prawnik Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. - Szkoły na gruncie przepisów prawa, począwszy od szczebla międzynarodowego aż do ustawowego, mają bowiem nie tyle uprawnienie, co obowiązek wypełniania swojej funkcji wychowawczej i opiekuńczej w duchu tolerancji oraz poszanowania praw człowieka. Zasada ta została wyrażona już w samej preambule Prawa oświatowego, gdzie w sposób wyraźny podkreślono, że odnosi się ona do każdego ucznia. Szkoły są więc zobowiązane do poszanowania tożsamości płciowej swoich uczniów, a fakt pogłębionych działań w tym zakresie świadczy o pełniejszej realizacji przysługujących im praw - dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie m. st. Warszawy

- Zapowiedź kontroli szkół przyjaznych osobom LGBTQ+ złożona przez Mikołaja Pawlaka jest osobliwa, ale nie zaskakująca. Wpisuje się w linię partii rządzącej i ministra edukacji, którzy walczą z wyimaginowaną ideologią LGBT i samorządami, w tym - szczególnie - z Warszawą. Ranking, z uwagi na wysoką pozycję warszawskich szkół, daje Mikołajowi Pawlakowi podwójny powód do ataku. Warszawa nie boi się kontroli. Zapraszamy Rzecznika Praw Dziecka, niech wizyta w naszych szkołach będzie dla niego okazją do poznania dobrych rozwiązań wspierających różnorodność. - dodaje radna Łoboda.

Wsparcie prawne i psychologiczne

Dla wszystkich szkół, które mogą być dotknięte kontrolami, organizatorzy Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ przewidują wsparcie prawne. Z kolei dla młodych ludzi przygotowany został pakiet pomocy psychologicznej.

- W trosce o dobrostan psychiczny młodych osób wychodzimy z propozycją oferowania pomocy psychologicznej. Program Rośnij w Siłę umożliwia udział w bezpłatnych konsultacjach psychologicznych realizowanych przez certyfikowany i doświadczony zespół Avigon.pl. Młodzież może otrzymać niezbędną pomoc w takich obszarach jak: depresja, lęk, uzależnienie, agresja, fobie, komunikacja w życiu, molestowanie, motywacja, myśli samobójcze, niska samoocena, przemoc, transpłciowość, zaburzenia odżywiania, zespół paniki itp. Spotkania ze specjalistą odbywają się za pomocą wideorozmowy. Możliwe jest skorzystanie z maksymalnie pięciu konsultacji przez jedną osobę - mówi Magdalena Antolczyk, koordynatorka wsparcia psychicznego w Fundacji GrowSPACE.

