Szkoły zatrudnią prawników, by nadążyć za zmianami w oświacie?

30 aktów prawnych - tyle dokumentów dotyczących szkolnictwa wydano tylko do września tego roku, a wszystko wskazuje na to, że na tym się nie skończy. - Kiedyś oświatę regulowały dwie ustawy, dziś samych ustaw jest siedem - wylicza Antoni Jeżowski z Instytutu Badań w Oświacie i postuluje: każdy dyrektor powinien mieć dostęp do osoby, która w razie potrzeby pomoże mu zrozumieć zawiłości prawne.

Dyrektorzy, by móc sprawnie zarządzać placówką, muszą dobrze znać nie tylko bardzo szczegółowe ustawy dotyczące oświaty. Każdego dnia stykają się bowiem z zagadnieniami z obszarów prawa pracy, finansów publicznych, a nawet planami zagospodarowania przestrzennego gmin. - Okazuje się, że dyrektor też musi wiedzieć, gdzie będą budowane kolejne domy, bo musi wiedzieć czy będzie w stanie przyjąć do szkoły te kolejne liczby dzieci - wylicza Antoni Jeżowski z Instytutu Badań w Oświacie. Mimo tych ogromnych wymagań związanych ze znajomością prawa, osoby przygotowujące się do roli dyrektora zdaniem Antoniego Jeżowskiego nie są wyposażane w odpowiednie umiejętności. Jak zauważa na studiach podyplomowych przygotowujących kandydatów na stanowisko dyrektora w siatce zajęć obejmującej 390 godzin nauczania, zaledwie 30 poświęcone jest przepisom prawa. - Ośrodki doskonalenia, a także uczelnie, które prowadzą te studia temat ignorują i lekceważą - mówi stanowczo Jeżowski Czytaj też: Szkoły otrzymają 60 mln zł z programu "Inwestycje w oświacie" Zdaniem eksperta Instytutu Badań w Oświacie, rozwiązaniem może być zatrudnienie prawników. Podkreśla, że nie ma konieczności, by biuro prawne, czy radca znalazły się od razu w każdej szkole. Na początek wystarczyłoby, jak mówi, możliwość zaczerpnięcia porady prawnej np. w centrach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. - Dyrektor to też nauczyciel. Tak jak nauczyciel może się w takim miejscu zwrócić do metodyka, by rozwiać jakieś wątpliwości, tak samo dyrektor powinien móc się tam zwrócić o pomoc do człowieka, który zajmuje się prawem. Taki człowiek mógłby oprócz doradzania, prowadzić także zajęcia dla kandydatów na dyrektorów szkół - podpowiada Jeżowski. Czytaj też: Wakaty w szkołach to nie problem? Marzena Machałek zwraca uwagę na coś innego Ostrzega jednak przed pomysłem, by obowiązek ten zrzucać na samorządy. Jego zdaniem przeładowane obowiązkami miasta i gminy mogłyby nie wywiązać się dobrze z takiego zadania, a efekt mógłby być taki, że szybko zmieniającej się sytuacji prawnej szkoły, dyrektora i uczniów nikt nie nadzoruje.