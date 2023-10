Ta sama pozycja, dwie różne stawki. Do 10 tys. zł dla dyrektora szkoły spoza systemu oświaty

Zdaniem prezeski Fundacji Teach for Poland Katarzyny Nabrdalik, wydane przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zarządzenie w sprawie wynagradzania dyrektorów m.in. szkół, otwiera szansę na zatrudnianie na tych stanowiskach ludzi spoza systemu oświaty.

Zgodnie zarządzeniem Rafała Trzaskowskiego, pensja zasadnicza dyrektora nie będącego nauczycielem może przekroczyć 10 tys. brutto i jest prawie dwukrotnie wyższa od średniej pensji dyrektora z doświadczeniem nauczycielskim.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli nie będący nauczycielami mogą zarobić więcej

Zarządzenie Prezydenta Miasta st. Warszawy w sprawie zasad wynagradzania osób niebędących nauczycielami, powołanych na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oraz ich zespołów, prowadzonych przez m.st. Warszawę, zostało wydane 17 października 2023 r. W myśl jego zapisów, wynagrodzenie zasadnicze dyrektora jednej z wymienionych rodzajów placówek, nie może przekroczyć 10 tys. zł brutto.

Prezeska Fundacji Teach for Poland - zajmującej się budowaniem liderstwa wśród osób pracujących w oświacie - Katarzyna Nabrdalik zwraca uwagę, że to dużo więcej niż wynosi średnia pensja dyrektora z doświadczeniem nauczycielskim. A ponieważ problemy kadrowe w oświacie dotyczą nie tylko nauczycieli, pedagogów i psychologów, lecz również dyrektorów szkół, otwiera się w ten sposób szansa zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w placówkach edukacyjnych osób systemu oświaty m.in. managerów z doświadczeniem. Ekspertka zwraca jednak uwagę na nierówność w wynagradzaniu dyrektorów spoza systemu oświaty i dyrektorów-nauczycieli.

Wynagrodzenie dyrektora na Mazowszu to średnio 7100 zł brutto miesięczne, ale 25 proc. otrzymuje mnie niż 5230 zł

Zgodnie z prawem oświatowym pracę w szkole może podjąć osoba nie posiadająca wykształcenia pedagogicznego, ale od chwili rozpoczęcia pracy musi zadeklarować podjęcie i uzupełnić studia podyplomowe z zarządzania w oświacie (przypadku dyrektorów) lub pedagogiczne (w przypadku nauczycieli). W przypadku stanowisk dyrektorów nie ma zatrzęsienia osób zainteresowanych tą pracą. Problemem są m.in. zarobki.

Według danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń za 2023 r. mediana wynagrodzeń dla dyrektorów szkoły w woj. mazowieckim wynosi 7100 zł brutto, z czego 25 proc. osób zarabia mniej niż 5230 zł brutto na tym samym stanowisku, a tylko 25 proc. więcej niż 8560 zł brutto.

Wyższe zarobki to większe zainteresowanie stanowiskiem dyrektora szkoły wśród osób spoza systemu oświaty

Możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia, którą daje zarządzenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego, powinna przyciągnąć uwagę osób spoza systemu oświaty.

- Taka praktyka otwierania świata edukacji dla osób spoza to dobry kierunek, nie tylko dlatego że brakuje do pracy ludzi w edukacji i powinniśmy brać ich z innych sektorów, ale też dlatego, że współczesny świat wymaga nowych kompetencji od edukatorów. Te nowe osoby spoza świata edukacji mogą wnieść nowe kompetencje, niezbędne młodzieży na rynku pracy za 20-30 lat - wyjaśnia ekspertka z Fundacji Teach for Poland.

Dlaczego dyrektor-przedsiębiorca ma dostać wyższe wynagrodzenie niż dyrektor z doświadczeniem nauczycielskim?

Jednocześnie prezeska podkreśla, że martwić może fakt, iż osoby spoza systemu dostają propozycję wyższego wynagrodzenia od średniego.

- Taka sama pozycja, a dwie różne stawki budzi pytanie, dlaczego dyrektor-przedsiębiorca ma dostać wyższe wynagrodzenie niż dyrektor z doświadczeniem nauczycielskim. Skąd taki podział, z czego to wynika, czy zakładamy, że praca tych osób jest więcej warta, bo mają managerskie doświadczenie. Co więcej, to pokazuje, że są pieniądze w systemie, które można przeznaczyć na dyrektorów i nauczycieli, aby nie odchodzili ze szkół - komentuje Katarzyna Nabrdalik.

