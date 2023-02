Tak nauczyciele dyskryminują uczniów

Wygląd, orientacja, pochodzenie - to te powody, które jeszcze parę lat temu uczniowie wskazywali jako powody swojej dyskryminacji. Dziś coraz głośniej mówi się o tym, że dyskryminacji doznają ze strony nie kolegów, a nauczycieli, choć w zupełnie innych obszarach.

81 proc. uczniów i uczennic jest zdania, że w szkołach powinna być prowadzona edukacja antydyskryminacyjna.

Jedna czwarta dyrektorów i dyrektorek szkół podstawowych podała, że żadna osoba z kadry nauczycielskiej z kierowanej przez nich szkoły nigdy nie brała udziału w szkoleniu dotyczącym równego traktowania.

- Wiem, że to może być wbicie kija w mrowisko, ale nie widzę żadnego uzasadnienia dla następujących nierówności w szkole: nauczyciel może pić lub jeść na lekcji, a uczeń nie, nauczyciel siedzi na fotelu gabinetowym, a uczeń na twardym, drewnianym krześle - wylicza, Tomasz Bilicki, psychoterapeuta.

Jak wynika z danych opublikowanych na początku 2022 roku przez rzecznika praw obywatelskich, ponad dwie trzecie Polaków jest zdania, że w szkołach powinna być prowadzona edukacja antydyskryminacyjna. Bo choć szkoła powinna zapewniać wolną od dyskryminacji i uprzedzeń przestrzeń dla rozwoju i kształcenia młodych ludzi, bardzo często tak się nie dzieje.

Wielu nauczycieli nie bierze udziału w szkoleniach dotyczących równego traktowania wszystkich osób

Wynika to między innymi z faktu, że nauczyciele nie biorą udziału w szkoleniach dotyczących równego traktowania wszystkich osób. Jedna czwarta, czyli ponad 25 proc. dyrektorów i dyrektorek szkół podstawowych, poproszona o oszacowanie odsetka nauczycieli z ich szkoły, którzy brali udział w programach szkoleniowych poruszających tematykę, równego traktowania wszystkich osób, podali, że żadna osoba z kadry nauczycielskiej z kierowanej przez nich szkoły nigdy nie brała udziału w tego typu szkoleniu. Oznacza to, iż około 80 proc. nauczycieli i nauczycielek nie szkoli się w tej kwestii wcale. Nie ma się więc co dziwić, że coraz głośniej słychać głosy nauczycieli, którzy przyznają, że źródłem dyskryminacji często są oni sami.

"DYSKRYMINACJA W SZKOLE. Nie, nie chodzi o uczennice i uczniów, ale o nas - nauczycielki i nauczycieli. Wiem, że to może być wbicie kija w mrowisko, ale nie widzę żadnego uzasadnienia dla następujących nierówności w szkole: nauczyciel może pić lub jeść na lekcji, a uczeń nie, nauczyciel siedzi na fotelu gabinetowym, a uczeń na twardym, drewnianym krześle, w przypadku jednokierunkowych korytarzy lub schodów, nauczyciel może chodzić, jak mu wygodnie, a uczeń tylko zgodnie z zasadami, nauczyciel nie musi zmieniać butów, a uczeń ma taki obowiązek, toaleta dla nauczycieli jest lepiej wyposażona, niż dostępna dla uczniów" - zaczyna swój wpis w mediach społecznościowych Tomasz Bilicki, psychoterapeuta.

Podane przez Tomasza Bilickiego przykłady wywołały lawinę komentarzy. Część nauczycieli twierdzi, że podobne zachowania to melodia przeszłości - inni, że znają te sytuacje z autopsji i ciężko im się z nimi nie zgodzić.

"A nauczyciel nie ma prawa załatwić podstawowej potrzeby podczas lekcji - "pójść siusiu" - a uczeń tak. Nie mówiąc o odpowiedzialności - za wszystko!" - reaguje na wpis jeden z nauczycieli.

"U mnie w szkole nic z tego, co napisał autor, nie działa. Ciekawe, po co to napisał? Jak się spóźnię, ląduję na dywaniku u dyrektora. Krzesło mam takie, jak uczniowie (korzystam rzadko, bo lekcje prowadzę na stojąco). Kibelki mają ten sam standard. Fakt, że uczniowskie są czasem śmierdzące, bo uczniowie nie spuszczają wody, a nauczyciele tak. Na lekcji nie jem, bo jakbym mówiła z pełnymi ustami? Nie ma u mnie jednokierunkowych korytarzy i chodzę wśród uczniów, co mi nie przeszkadza. Uczniowie nie zmieniają butów, ja tak, bo prowadzenie ośmiu lekcji na stojąco w szpilkach jest niewykonalne. Nie dotykam uczniów, bo po co? Fakt, nie noszę stroju na WF, bo nie chodzę na WF" - komentuje wpis nauczycielka.

"Zgadzam się, nie potrafię wstawić uwagi za niezmienienie butów, spóźnienie, jedzenie i picie na lekcji czy telefon na przerwie. Mimo że jest to ode mnie wymagane. Ale też mam wrażenie, że nie ułatwia mi to życia, a wręcz utrudnia. Nauczyciele widzą we mnie niekonsekwentnego wychowawcę, a dzieci często wylewają na mnie swoje frustracje z innych lekcji czy z domu. Bo wiedzą, że ich za to nie ukażę... Z jednej strony jest misja. Z drugiej strony potworne zmęczenie" - pisze nauczyciel.

"Tak mało potrzeba… żeby człowiek był dla dziecka człowiekiem… dotyczy to nauczycieli i rodziców przede wszystkim. Te osoby mają wielką rolę w rozwoju dzieci" - komentuje wpis inny z nauczycieli.

Postulat o wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej popiera niemal 90 proc. nauczycieli i nauczycielek (Fot. Pixabay)

Tak wygląda równe traktowanie w szkole oczami uczniów

Ponad dwie trzecie Polaków (aż 70 proc.) biorących udział w badaniu rzecznika praw obywatelskich pn. „Świadomość prawna w kontekście równego traktowania” - i jeszcze więcej, bo 81 proc. uczniów i uczennic biorących udział w badaniu - jest zdania, że w szkołach powinna być prowadzona edukacja antydyskryminacyjna. Taki postulat popiera też niemal 90 proc. nauczycieli i nauczycielek.

"Należy więc dążyć do tego, by uczynić społeczność szkolną - tworzoną przez wychowawców, nauczycieli i rówieśników - wolną od uprzedzeń, dyskryminacji

i przemocy, a tym samym bezpiecznym środowiskiem rozwoju dla każdego młodego człowieka" - komentuje sprawę rzecznik praw obywatelskich.

