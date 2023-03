Tak od września wzrosną wynagrodzenia uczniów - praktykantów

Wynagrodzenia młodocianych uczniów (praktykantów) w okresie nauki zawodu wzrosną od września 2023 roku. Zwiększyło się też dofinansowanie dla pracodawcy związane z kosztami kształcenia pracownika.

Posłowie opozycji zapytali szefów resortów edukacji i nauki oraz rodziny i polityki społecznej o obecne i planowane wynagrodzenia uczniów (praktykantów) i ich pracodawców.

W pierwszym roku nauki uczeń praktykant otrzymuje obecnie wynagrodzenie nie mniejsze niż 324,03 zł.

- Od września ta stawka nie będzie mogła być mniejsza niż 518,45 zł. Odpowiednio wzrosną też stawki dla młodocianych uczniów także w trakcie drugiego i trzeciego roku nauki zawodu - odpowiada Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

- Bazowe kwoty dofinansowania dla pracodawcy w związku z kosztami kształcenia młodocianego pracownika w 2023 r. zostały podwyższone o 14,4 proc. - informuje Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki.

Ośmioro posłów Koalicji Obywatelskiej skierowało w styczniu br. interpelację do ministrów edukacji i nauki oraz rodziny i polityki społecznej w sprawie wynagrodzenia uczniów (praktykantów) i ich pracodawców.

Posłowie pytają o nakłady na wykształcenie nowych pracowników

- Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie. Równie szybko zmieniają się ceny i koszty utrzymania. Nie ma wątpliwości, że coraz drożej się żyje i odczuwają to zarówno pracodawcy, jak i pracownicy - podkreślili posłowie opozycji.

- Tymczasem nakłady na wykształcenie nowych pracowników i wsparcie dla uczących ich pracodawców pozostaje na niezmiennym poziomie od wielu lat - przypominali autorzy interpelacji i poprosili szefów resortów edukacji i nauki oraz rodziny i polityki społecznej o odpowiedzi na poniższe pytania.

Ile aktualnie otrzymuje pracodawca za wykształcenie ucznia, objęcie go pełną opieką podczas praktycznej nauki zawodu? Kiedy ta kwota była ostatnio waloryzowana? Kiedy ministerstwo przewiduje najbliższą waloryzację tej kwoty? O ile? W jakiej wysokości wynagrodzenie otrzymuje uczeń praktykant? Kiedy i o ile zostanie podniesiona ta kwota? Czy minister uważa obecny system za dobrze motywujący pracodawców do przyjmowania uczniów na praktyki? Czy jest on motywujący dla uczniów, którzy mają świadomość, że wynagrodzenie nie rekompensuje im nawet kosztów podróży do miejsca zatrudnienia?

Na pierwsze trzy pytania odpowiedziała Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki, która przypomina, że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w tym warunki jego uzyskania przez pracodawcę, uregulowane zostało w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Bazowe kwoty dofinansowania dla pracodawcy w związku z kosztami kształcenia młodocianego pracownika w 2023 r. zostały podwyższone o 14,4 proc. (Fot. Adobestock)

Kwoty bazowe dofinansowania kształcenia młodocianego pracownika w 2023 r. podniesiono o 14,4 proc.

- Przepis ten wskazuje m.in. na wysokość kwoty dofinansowania, która w przypadku nauki zawodu wynosi do 8 081 zł w trakcie 36-miesięcznego kształcenia, a w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia - wyjaśnia wiceminister.

- W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy, wysokość dofinansowania wynosi do 10 000 zł - odpowiedziała posłom Marzena Machałek.

Zaznaczyła, że „powyższe kwoty podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 proc.

- Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 14 stycznia 2022 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1 proc.). Oznacza to, że w 2022 r. kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zostały podwyższone w stosunku do kwot bazowych o 5,1 proc. - wyjaśnia wiceminister edukacji i nauki.

Wskazuje, że w odniesieniu do bieżącego roku, Główny Urząd Statystyczny w komunikacie z 13 stycznia 2023 r. określił średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. na poziomie 114, 4 (wzrost cen o 14,4 proc.).

- Oznacza to, że kwoty bazowe dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wypłacane w 2023 r. są podwyższone o 14,4 proc. - informuje Marzena Machałek.

Tyle obecnie otrzymują uczniowie w okresie nauki zawodu

Na pozostałe pytania odpowiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

- Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS - przypomina minister Maląg.

Wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu wynosi obecnie:

w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5 proc. (aktualnie nie mniej niż 324,03 zł;),

w drugim roku nauki - nie mniej niż 6 proc. (aktualnie nie mniej niż 388,84 zł),

w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7 proc. (aktualnie nie mniej niż 453,65 zł).

Z kolei wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje w wysokości nie niższej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał (aktualnie nie mniej niż 259,23 zł).

Tyle wyniosą stawki dla młodocianych pracowników od września

Odnosząc się do pytania - kiedy i w jakiej wysokości zostanie podwyższona kwota wynagrodzenia młodocianych pracowników - minister podała, że planuje się wzrost dotychczasowych stawek o 3 punkty procentowe, czyli do poziomu 8 proc., 9 proc. i 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla kolejnych lat nauki, a w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W przeliczeniu na kwoty, wynagrodzenia te będą wynosić odpowiednio:

w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 8 proc. (tj. 518,45 zł ),

), w drugim roku nauki - nie mniej niż 9 proc. (tj. 583,26 zł ),

), w trzecim roku nauki - nie mniej niż 10 proc. (t. 648,07 zł ).

). w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy - wynagrodzenie nie mniej niż 7 proc. (tj. 453,65 zł).

- Nakłady na wykształcenie nowych pracowników i wsparcie dla uczących ich pracodawców pozostaje na niezmiennym poziomie od wielu lat - twierdzą posłowie opozycji (Fot. Adobestock)

"Planowana zmiana będzie stanowić zachętę dla młodych osób do kształcenia zawodowego"

Planuje się, aby nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, podnosząca stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników weszła w życie z dniem 1 września 2023 r.

Minister rodziny i polityki społecznej zauważa, że „proponowany wzrost wynagrodzeń młodocianych pracowników o 3 punkty procentowe przy jednoczesnym wzroście w kolejnych latach wysokości przeciętnego wynagrodzenia, spowoduje znaczący jego wzrost, w stosunku do obecnej wysokość”.

- Oczekuje się, że planowana zmiana będzie stanowić zachętę dla młodych osób do realizacji kształcenia zawodowego w formie przygotowania zawodowego, a także polepszy sytuację finansową osób uczących się zawodu bezpośrednio u pracodawców - podsumowuje Marlena Maląg.

