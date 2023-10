Tam nauczyciele zarobią najlepiej na świecie. Pozycja Polski mocno zaskakuje

Polska zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem stosunku średnich zarobków nauczycieli do średnich zarobków w kraju. Pod tym względem wyprzedzają nasz kraj tylko Kanada i Portugalia.

Preply, międzynarodowa platforma edukacyjna online do nauki na odległość, wyłoniła miejsce na świecie, które jest najlepsze do pracy dla nauczyciela.

Kanadyjczycy płacą swoim nauczycielom najlepiej, przy średniej rocznej pensji brutto wynoszącej 306 500 zł (70,331 dol.).

Meksyk, Austria i Argentyna to miejsca niektórych z najbardziej zadowolonych nauczycieli na świecie.

Choć w Polsce Dzień Nauczyciela obchodzony jest 14 października, to tak naprawdę Dzień Edukacji Narodowej. Z kolei Światowy Dzień Nauczyciela przypada kilka dni wcześniej - już 5 października. Z tej okazji platforma edukacyjna Preply przeprowadziła badanie i wyłoniła miejsca na świecie, które są najlepsze do pracy dla nauczycieli.

Gdzie nauczyciele są najlepiej opłacani na świecie?

Analizując 42 kraje objęte badaniem, średnie roczne wynagrodzenie nauczycieli wyniosło 131 300 zł (30 258 dol.). Kanadyjczycy płacą swoim nauczycielom najlepiej, przy średniej rocznej pensji brutto wynoszącej 306 500 zł (70,331 dol.). To aż o 132 proc. więcej w porównaniu ze średnią przeanalizowanych przez Preply krajów.

Australijczycy zajmują drugie miejsce pod względem hojności wynagrodzeń, średnio zarabiając 235 400 zł (54 022 dol.) rocznie i wyprzedzając sąsiadującą Nową Zelandię, gdzie średnie zarobki wynoszą 230 000 zł (52 698 dol.) rocznie.

- Niemniej jednak roczne wynagrodzenie brutto to tylko jeden z czynników, które warto wziąć pod uwagę, oceniając jakość życia. Przeprowadziliśmy również analizę porównującą pensje nauczycieli do średnich krajowych zarobków. W tej kategorii trzy ostatnie kraje prezentują się nieco inaczej - podkreślają autorzy badania.

W Portugalii wynagrodzenia nauczycieli są o 78 proc. wyższe niż średnia krajowa, co jest lepszym wynikiem niż w Kanadzie, gdzie różnica wynosi 67 proc. Nauczyciele są także stosunkowo lepiej wynagradzani w Polsce, gdzie mogą oczekiwać wynagrodzenia o 57 proc. wyższego niż średnia krajowa.

Źródło: Preply

- Ciężko jednak konkurować tutaj samą wysokością zarobków rocznych z takimi krajami jak Kanada, Australia czy Nowa Zelandia. Warto jednak wspomnieć, że średnie zarobki nauczyciela w Polsce oznaczają około 140 000 zł (32 000 dol.) rocznie - podają autorzy badania.

Najlepsze kraje do nauczania - nie tylko pensja się liczy

Okazuje się jednak, że same pensje to nie wszystko. Jeśli uwzględnimy także poziom szczęścia i wskaźniki satysfakcji, to Kanada, Meksyk i Austria wybijają się na prowadzenie jako najlepsze kraje do bycia nauczycielem.

Jeśli chodzi o kraje, które wypadają najlepiej pod względem wszystkich tych kategorii, sytuacja wygląda dość podobnie. Kanada, która plasuje się wysoko we wszystkich badanych aspektach, jest uważana za najlepsze miejsce na świecie do nauczania. Australia zajmuje miejsce drugie, a Singapur trzecie i wyróżnia się pod względem zarówno wynagrodzenia, możliwości zatrudnienia, jak i poziomu satysfakcji.

Oto kraje, które wypadają najlepiej pod względem innych korzyści w poszczególnych kategoriach:

Źródło: Preply

Nauczyciel zadowolony z pracy, ale czy doceniany?

Ocena zadowolenia z pracy nauczyciela to zadanie bardziej złożone, zależne od systemu edukacyjnego w danym kraju i od sposobu, w jaki społeczeństwo ceni i traktuje swoich nauczycieli.

- Korzystając z danych zebranych w 2018 roku przez OECD w badaniach dotyczących nauczania i uczenia się, można stwierdzić, że najszczęśliwsi i najbardziej cenieni nauczyciele znajdują się w Kanadzie, Meksyku i Austrii. Jednakże warto zwrócić uwagę, że istnieje zauważalna różnica między ogólnym poziomem satysfakcji a zadowoleniem z wynagrodzenia oraz poczuciem bycia docenianym w społeczeństwie - czytamy w komentarzu do badania.

Meksyk, Austria i Argentyna to kraje z najbardziej zadowolonymi nauczycielami na świecie. W tych krajach wskaźniki były niemal doskonałe, ponieważ ponad 96 proc. ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że jest zadowolonych z zawodu.

Nie oznacza to jednak, że wszyscy czują się doceniani.

- Pomimo wysokich wskaźników ogólnego zadowolenia, które wynoszą średnio 90 proc., tylko 30 proc. badanych nauczycieli czuje się docenionymi. Istnieją jednak trzy kraje, gdzie prawie 70 proc. grona pedagogicznego jest doceniane. W Dniu Nauczyciela Singapurczycy, mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich i nauczyciele z Korei mogą oczekiwać największego uznania, ponieważ to w tych krajach nauczyciele wyrażają największe poczucie bycia docenionymi - argumentują autorzy badania.

Jeśli chodzi o poziom wynagrodzenia, tylko 39 proc. wszystkich badanych nauczycieli uważa, że ich zarobki są odpowiednie. Jednak w Kanadzie ten wskaźnik wzrasta do 76 proc., co stanowi większość nauczycieli. Ponownie Singapur wypada tu dobrze, z wynikiem 72 proc., a Austria jest bardzo blisko, z wynikiem 70 proc.

Metodologia badania Preply

Aby przyporządkować ocenę każdemu z 42 krajów objętych badaniem, przeanalizowano następujące wskaźniki dla poszczególnych państw: średnie wynagrodzenie nauczyciela, średnie wynagrodzenie krajowe, liczbę ofert pracy w szkołach. W badaniu wykorzystano również dane z ankiety na temat tego, czy nauczyciele czują się doceniani w społeczeństwie, jak zadowoleni są ze swojej pracy oraz czy odczuwają satysfakcję z wynagrodzenia.

