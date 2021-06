To koniec. Nauczyciele wycofują się z negocjacji z rządem

Rada KSOiW przyjęła również stanowisko w sprawie projektowanego wdrażania modelu „Edukacji dla wszystkich”, w której stwierdziła m.in., że sprzeciwia się burzeniu istniejącej sieci placówek i instytucji niosących pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niweczeniu wieloletniego dorobku nauczycieli szkolnictwa specjalnego, pedagogów, psychologów i innych specjalistów, a także pogorszeniu ich warunków pracy i płacy.

- Uważamy, że przeniesienie dzieci z wieloma niepełnosprawnościami do szkół ogólnodostępnych nie przyniesie im żadnych korzyści. Mało tego, nie przyczyni się do tego, żeby wszystkie dzieci miały normalne warunki pracy i nauki. Taka zmiana obciąży nie tylko nauczycieli. Jest to niweczenie wieloletniego dorobku specjalistów, nauczycieli szkół specjalnych – mówi Monika Ćwiklińska.

Podkreśla, że dla związkowców z „Solidarności” jest oczywiste, że konsekwencje tej reformy będą negatywne, ponieważ w państwach zachodnich już takie działania podejmowano i nic z tego nie wyszło, a teraz muszą budować system szkolnictwa specjalnego od początku.

- Dlaczego mamy popełniać te same błędy? – pyta. - Owszem trzeba pomagać dzieciom niepełnosprawnym, ale tak podkreślaliśmy - tym w wieku od 0 do 6 lat, bo tutaj rzeczywiście jest dużo do zrobienia. I pieniądze, które będą teraz wydawane na model „Edukacji dla wszystkich” powinny pójść na wspieranie tych właśnie dzieci – podkreśla Monika Ćwiklińska.