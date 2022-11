To ma być rewolucja w systemie oświaty. Nabór wniosków trwa do 15 grudnia

We wrześniu w całej Polsce wystartować ma 120 nowych placówek oświatowych zwanych Branżowymi Centrami Umiejętności. Projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki ma połączyć nowoczesny biznes, edukację i przygotować kadrę dla polskiej gospodarki. - To będzie sieć ultranowoczesnych miejsc, gdzie uczeń zetknie się z nowoczesnymi urządzeniami, na które bardzo często nie stać samorządu czy samej szkoły - tłumaczy śląski kurator oświaty Urszula Bauer.

Reforma z 2019 roku spowodowała, że uczeń, który rozpoczyna swoją naukę w szkole branżowej pierwszego stopnia, nie ma zamkniętej drogi do tego, aby skończyć studia.

Łączna kwota do rozdysponowania na ten cel to 1,4 mld. zł. Nabór wniosków podmiotów zainteresowanych utworzeniem centrum w swoim województwie trwa jeszcze do 15 grudnia.

W sumie w Polsce powstać ma 120 Branżowych Centrów Umiejętności.

Branżowe Centra Umiejętności mają być nowoczesnymi ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Mają zapewnić uczniom szkół branżowych i technicznych warunki kształcenia zbliżone do warunków faktycznych panujących w firmach czy fabrykach. Właśnie dlatego centra mają być zlokalizowane przy szkołach kształcących w danych zawodach i centrach kształcenia ustawicznego. Ich oferta skierowana będzie nie tylko dla uczniów czy studentów – będą mogli z niej skorzystać także nauczyciele czy wykładowcy.

Branżowe Centra Umiejętności - rewolucja w szkolnictwie zawodowym

- Te centra mają za zadanie stworzyć taką sieć ultranowoczesnych miejsc, gdzie uczeń zetknie się z nowoczesnymi urządzeniami, na które bardzo często nie stać samorządu czy szkoły. Powstaną we współpracy z biznesem, z przedsiębiorcami, a także pracodawcami, którzy będą mieli interes, żeby w takim branżowym centrum zainstalować te najnowocześniejsze technologie. To szansa na przyszły rozwój zawodowy i zdobycie kompetencji cenionych na rynku pracy dla ucznia, a dla biznesu szansa na wysoko wykwalifikowanego pracownika - tłumaczy śląski kurator oświaty Urszula Bauer.

Branżowe Centra Umiejętności będą mogły otworzyć organizacje branżowe reprezentujące poszczególne branże, takie jak: organizacje pracodawców, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe, a także organy prowadzące szkoły kształcące w zawodach (publiczne i niepubliczne).

- Te 120 centrów umiejętności ma być ściśle związanych z określoną branżą. Ośrodki mają być stworzone w bardzo szerokim partnerstwie wszystkich tych podmiotów, które specjalizują się w określonych branżach, np. w danym mieście lub województwie. W ich tworzeniu uczestniczyć mają też samorządy, które odpowiadają na swoim terenie za Centra Kształcenia Ustawicznego. To będzie po kilka, kilkanaście ośrodków na województwo; w zależności od liczby podmiotów gospodarczych, które tam funkcjonują, ta liczba może być różna - tłumaczy Urszula Bauer.

Jak wyjaśnia, sektorem, na który postawić chce województwo śląskie, są nowe technologie.

- Wciąż branża IT święci największe triumfy, jeśli chodzi o zainteresowanie uczniów i zapotrzebowanie na pracowników, ale nadal bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także motoryzacja, gastronomia czy transport. Mamy takie zawody i one z pewnością gdzieś znajdą swoje miejsce w Branżowych Centrach Umiejętności - zapewnia śląski kurator oświaty.

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia

Łączna kwota do rozdysponowania na ten cel to 1,4 mld zł. Nabór wniosków podmiotów zainteresowanych utworzeniem centrum w swoim województwie trwa jeszcze do 15 grudnia. Dla Ministerstwa Edukacji ich utworzenie to kolejny krok do zachęcenia absolwentów szkół podstawowych, aby pójść do szkoły branżowej lub technicznej i zdobyć konkretny zawód.

- Reforma z 2019 roku wprowadzająca branżowe szkoły pierwszego stopnia i drugiego stopnia spowodowała, że uczeń, który rozpoczyna swoją naukę w szkole branżowej pierwszego stopnia (dawnej szkole zawodowej), nie ma zamkniętej drogi do tego, aby skończyć studia. Po branżowej szkole drugiego stopnia może zdawać maturę, może uzyskać tytuł technika, a później wybrać szkołę wyższą - tłumaczy Urszula Bauer.

