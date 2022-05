Trzy razy więcej oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach. Jest rozporządzenie

Nie 40 a 115 oddziałów przygotowania wojskowego będzie mogło zostać utworzonych w liceach i technikach jeszcze w tym roku.

Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego.

Nowy projekt zakłada zwiększenia limitu na rok 2022 z 40 do 115 zezwoleń.

Zwiększenie limitu OPW do 115 pozwoli na przyjęcie do projektu wszystkich zainteresowanych szkół.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2022/2023.

Celem rozporządzenia jest zwiększenie limitu zezwoleń, które Minister Obrony Narodowej może wydać na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022.

Rozporządzeniem z dnia 30 listopada 2021 r. Minister Obrony Narodowej określił limit 40 zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego (OPW) w roku 2022. Nowy projekt zakłada zwiększenia limitu na rok 2022 z 40 do 115 zezwoleń.

Jak czytamy w uzasadnieniu „z uwagi na to, iż pozostałe 75 wniosków spełnia wymagania formalne i merytoryczne, a środki finansowe będące w dyspozycji MON, przeznaczone na ten cel zostaną zwiększone w roku bieżącym o ponad 7 mln, zachodzi pilna potrzeba zmiany limitu zezwoleń na rok 2022” - wyjaśniono.

MON tłumaczy także, że „w związku z koniecznością zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych, perspektywą zwiększenia nakładów finansowych na obronność państwa do wysokości 3 procent PKB oraz dużym zainteresowaniem organów prowadzących szkoły aktywizacją młodzieży w zakresie obronnym, zachodzi konieczność pilnego zwiększenia limitu OPW na rok bieżący”.

Zwiększenie limitu OPW do 115 pozwoli na przyjęcie do projektu wszystkich zainteresowanych szkół, których złożyły wnioski do 31 marca. W projekcie uwzględniono możliwości zapewnienia środków finansowych na funkcjonowanie oddziałów przygotowania wojskowego w zakresie wsparcia funkcjonowania oddziałów ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej.

Po wejściu w życie projektu rekrutacja do klas pierwszych obejmie łącznie 265 oddziałów przygotowania wojskowego, w tym do 150 OPW, na których utworzenie MON wydał zgodę w latach 2020-2021 i 115 nowych OPW, utworzonych w roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się 16 maja, a kończy 27 czerwca. Dlatego – jak tłumaczy MON - konieczne jest jak najszybsze wejście w życie przedłożonego projektu regulacji, to jest z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Oddziały przygotowania wojskowego

Oddziały przygotowania wojskowego (OPW) są typem oddziałów szkolnych, które mogą być utworzone w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym i technikum), wprowadzonym ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Oddziały te mogą być tworzone za zgodą Ministra Obrony Narodowej, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek organu prowadzącego szkołę.

