Uczeń w szkole ma wiele praw, ale nie wszystko mu wolno

Ostatnie dni to okres niepokojących doniesień o poczynaniach uczniów. Na tle pobicia ze skutkiem śmiertelnym, przypalania papierosami znieważanie wydaje się dość błahe. Jednak bulwersuje, bo dotyczy nauczyciela, który sam niewiele może zrobić. Chroni go tylko prawo.

Uczeń nie może robić w szkole wszystkiego, co mu się podoba, a już na pewno znieważać nauczycieli.

Ochrona nauczyciela wynika nie tylko z przepisów ogólnych, ale i dotyczących funkcjonariuszy publicznych.

Niewybredna krytyka poczynań pedagoga może się skończyć nawet pobytem w poprawczaku.

Dawno już minęły czasy, kiedy nauczyciel i dyrektor trzymali w szkole dyscyplinę i mogli wymierzać sprawiedliwość lub sobie tylko znanymi sposobami chronić się przed agresją uczniów. Teraz uczeń jest dla nauczyciela nietykalny, a przed jego niepoprawnymi zachowaniami chroni go jedynie prawo. Nie oznacza to, że agresja zniknęła, również ta słowna.

Do wprost modelowej sytuacji doszło 6 marca, kiedy to na Tik-Toku pojawił się filmik autorstwa uczniów, stanowiący jawny dowód tego, jak młodzi ludzie potrafią znęcać się nad starszymi.

Jak dowiedzieliśmy się z doniesień prasowych, do takiej sytuacji doszło w szkole podstawowej w Lisewie Malborskim. Nauczycielka, ofiara znieważenia przez uczniów, do którego doszło w trakcie prowadzenia przez nią lekcji, nie wytrzymała - powiadomiła o zdarzeniu policję, a ta nie dość, że zgłoszenie przyjęła, to skierowała sprawę do sądu rodzinnego. Tak poinformowała Sylwia Kowalewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Karta nauczyciela nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym. Jest zatem na podstawie art. 222-224 § 2 Kodeksu karnego i art. 226 KK chroniony w przypadku m.in. naruszenia jego nietykalności osobistej, udostępnienia informacji dotyczących jego życia prywatnego, wywierania wpływu groźbą lub przemocą na czynności nauczyciela, jak też w przypadku znieważenia.

Czy to jest w możliwe, żeby uczniowie szkoły podstawowej mieli odpowiadać przed sądem za taki czyn? Oczywiście. Dzieci w wieku szkolnym też obowiązuje prawo, co od lat próbują uświadomić zarówno młodym ludziom, jak i ich rodzicom, nauczyciele oraz przedstawiciele środowisk prawniczych.

Bo prawo nie jest pisane po to, żeby było, tylko na wypadek, kiedy coś się stanie. A wtedy nie ma przeproś. Przepisy dotyczące funkcjonowania ucznia w szkole można znaleźć w statutach placówek, które są obowiązkowymi dokumentami szkolnymi. Tam wyraźnie jest napisane, jak uczeń ma się zachowywać i co może mu grozić w sytuacji, gdy zapomina o obowiązujących go zasadach, w tym m.in. szanowania godności osobistej drugiego człowieka, a także, co mu grozi, gdy nie będzie się stosował do obowiązujących na terenie szkoły przepisów, poleceń dyrektora i nauczycieli, gdy będzie lekceważył obowiązki szkolne, naruszał zasady współżycia społecznego.

W przypadku szkoły w Lisewie Malborskim te zasady oraz kary za ich nieprzestrzeganie zostały określone w par. 80 oraz par. 85 statutu szkoły. Zgodnie z zasadami wskazano w nim również o obowiązkach, jakie ciążą na dyrektorze, w sytuacji, gdy dowie się o takim zdarzeniu w jego szkole. To jednak materiał na nieco inny tekst.

Nauczyciel podlega ochronie nie tylko dlatego, że jest traktowany jak funkcjonariusz publiczny

Odnosząc się do samego zdarzenia, tu fakty są jasne - czworo uczniów dopuściło się jawnego znieważenia nauczycielki, co sami udokumentowali zamieszczając odpowiedni filmik w Internecie. I teraz zajmie się nimi sąd rodzinny. Co im grozi? Przepis art. 226 KK - znieważenie funkcjonariusza publicznego, mówi o grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Czy może być on zastosowany może być zastosowany wprost do tak młodych ludzi? Na pewno nie.

- Ocena, czy doszło do znieważenia nauczyciela, odbywa się na gruncie art. 226 KK, to zaś, iż sprawca jest nieletni przesądza o tym, iż sprawą zajmuje się sąd rodzinny, a nie karny - wyjaśnia Alicja Kuroń, sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Powyższe reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W art. 1 tej ustawy wskazano, że jej przepisy stosuje się w sprawach o demoralizację - wobec osób, które ukończyły 10 lat i nie są pełnoletnie oraz w sprawach o czyny karalne - wobec osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale przed ukończeniem 17 lat.

Zatem z uwagi na kryterium wieku chłopcy, mający po 14 i 15 lat, będą odpowiadać przed sądem rodzinnym. Nie oznacza to jednak, że sprawa rozejdzie się po kościach.

- Sąd rodzinny może zadecydować o udzieleniu im szerokiej gamy środków: od upomnienia, orzeczenia np. o przeproszeniu pokrzywdzonego, zobowiązania do wykonania prac społecznych, zadośćuczynienia, przez orzeczenie o nadzorze kuratora sądowego, skierowanie do kuratorskiego ośrodka, aż po umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie poprawczym - mówi sędzia Kuroń.

W sądzie liczy się dotychczasowe postępowanie ucznia

Wszystko będzie więc zależało od oceny ich dotychczasowych poczynań.

- Każdorazowo prowadząc postępowanie wobec nieletniego, sąd bada środowisko, w którym nieletni przebywa, jego postawę, sposób funkcjonowania, stopień zdemoralizowania - czy jest to jego pierwsza sprawa, czy też wobec niego były już stosowane środki wychowawcze. Wsłuchuje się, czy wyraża skruchę za swoje postępowanie. Okoliczności te ustalane są na podstawie zlecanego kuratorowi sądowemu wywiadu środowiskowego oraz na podstawie wysłuchania nieletniego i jego rodziców przed sądem. Dopiero zebranie tych informacji pozwala sądowi na podjęcie decyzji o zastosowaniu któregoś ze środków wychowawczych - wyjaśnia Alicja Kuroń.

Jednocześnie podkreśla, że młodzież przebywając na terenie szkoły winna przestrzegać jej porządku prawnego, odnosić się z szacunkiem do pracowników szkoły i nauczycieli, unikać aktów przemocy. Przy złamaniu tych zasad, uczniowie powinni się liczyć ze stawiennictwem przed sądem rodzinnym i to już od 10. roku życia, jako uczestnicy postępowania w sprawie o demoralizację, a od 13. roku życia jako sprawcy czynu karalnego.

W stosunku do nieletnich przepisy nie są restrykcyjne, ale na pobłażliwość nie ma co liczyć

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich wymienia w art. 7 katalog środków wychowawczych, którymi dysponuje sąd, orzekając w sprawie nieletniego. Są nimi:

upomnienie, stosowane do 18. roku życia,

zobowiązanie do określonego postępowania, np. naprawienia wyrządzonej szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do wykonania prac społecznych, do przeproszenia pokrzywdzonego, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym - stosowane do 18. roku życia,

nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna prawnego - stosowany do 18. roku życia,

nadzór organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest praca z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, zapobieganie demoralizacji nieletnich lub pomoc w readaptacji społecznej nieletnich, pracodawcy lub osoby godnej zaufania udzielających poręczenia za nieletniego - stosowany do 18. roku życia,

nadzór kuratora sądowego - stosowany do ukończenia 21. roku życia,

skierowania do Kuratorskiego Ośrodka, a także do organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z ta organizacją lub instytucją,

umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej, specjalistycznej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim – ustaje po ukończeniu przez nieletniego 18 lat,

umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - ustaje z chwilą ukończenia przez nieletniego 18 lat,

umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym - ustaje w chwili ukończenia przez nieletniego 19 lat.

Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym, który dopuścił się popełniania czynu karalnego (o którym mowa w art. 1. ust 2 pkt 2 lit a), jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz rodzaj czynu karalnego, sposób i okoliczności jego popełnienia, zwłaszcza gdy środki wychowawcze okazały się nie skuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego - umieszczenie w zakładzie poprawczym ustaje z chwilą ukończenia 21 lat - może być przedłużony do ukończenia 24 lat .

