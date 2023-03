Uczniów będzie o setki tysięcy mniej. Dla nauczycieli oznacza to masowe zwolnienia

Posłanka Aleksandra Zalewska wystosowała do ministra edukacji interpelację w sprawie „zapowiadanych zwolnień nauczycieli” (ze względu na nadchodzący niż demograficzny). Odpowiedź resortu nie jest optymistyczna.

Na interpelację posłanki w kwestii zwolnień nauczycieli odpowiedział wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski.

Podał on m.in. budzące grozę prognozy dotyczące spadku liczby uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w najbliższych latach. Tylko w przypadku podstawówek ten spadek może przekroczyć 20 proc.!

„Tym niemniej, przewidując zmniejszenie zapotrzebowania na nauczycieli, minister podejmuje działania na rzecz rozwiązań osłonowych dla nauczycieli, którzy w przyszłości mogą nie znaleźć zatrudnienia” - napisał w odpowiedzi Piontkowski.

W interpelacji do ministra edukacji posłanka Aleksandra Gajewska powołała się na wypowiedź ministra edukacji Przemysława Czarnka dla Radia Zet. „Powiedział pan, że w perspektywie 2-3 lat trzeba będzie zwolnić ok. 100 tys. nauczycieli” - napisała parlamentarzystka. I dodała, że w przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej stanowisku ministerstwo wyjaśniło, iż powodem przyszłych zwolnień w oświacie ma być potężny niż demograficzny.

„Zapowiedź planowanych zwolnień wzbudziła duże niepokoje wśród nauczycieli, związków zawodowych czy osób od lat zajmujących się oświatą” - czytamy w interpelacji. Posłanka Gajewska przywołała również słowa Marka Wójcika ze Związku Miast Polskich, według którego „zagrożenie niżem demograficznym jest, ale w perspektywie 10-15 lat”.

Parlamentarzystka zapytała zatem ministra edukacji m.in. o to, na jakiej podstawie resort stwierdził, że nauczycieli czekają w najbliższych latach masowe zwolnienia.

Liczba przedszkolaków zmniejszy się o 22 proc. - to będzie mieć konsekwencje

„Uwzględniając trendy w zakresie urodzeń dzieci z lat wcześniejszych nie ulega wątpliwości, że w konsekwencji za kilka lat nastąpi znaczne zmniejszenie się liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym” - odpowiedział - w imieniu Przemysława Czarnka - wiceminister Dariusz Piontkowski. „W pierwszym okresie (już od roku szk. 2023/2024) należy zakładać, że będzie stopniowo zmniejszać się liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, a więc spadać zapotrzebowanie na etaty nauczycieli”.

Dalej tak wyliczał przedstawiciel resortu edukacji: „Szacuje się, że pomiędzy rokiem szkolnym 2022/2023 a 2030/2031 liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym zmniejszy się o 322 tys., tj. o 22 procent” .

Dalej poinformował, że od roku szkolnego 2027/2028 liczba uczniów szkół podstawowych będzie stopniowo się zmniejszać (o ok. 169 tys. w ciągu 4 lat). Największy zaś spadek liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych w stosunku do roku szkolnego 2023/2024 będzie widoczny w roku szkolnym 2027/2028. Liczba uczniów wyniesie wówczas ok. 1,5 mln, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów szkół ponadpodstawowych względem roku szkolnego 2023/2024 o ok. 16 proc. (280 tys. uczniów mniej).

Piontkowski: to samorządy będą decydować, czy nauczycieli zwalniać i ilu

„Należy podkreślić, że zapotrzebowanie na określoną liczbę nauczycieli w obrębie konkretnych jednostek samorządu terytorialnego zależy od lokalnej polityki oświatowej prowadzonej przez te samorządy, wyrażającej się sposobem organizacji edukacji - np. organizacji sieci szkolnej, wielkości szkół, liczebności oddziałów szkolnych, oferty dodatkowych zajęć dla uczniów, zapewnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów. To nie decyzją ministra będą dokonywały się dostosowania kadrowe w szkołach do zmieniających się warunków organizacji lokalnej oświaty” - napisał wiceminister edukacji.

Dariusz Piontkowski obiecał jednak zarazem: „Tym niemniej, przewidując zmniejszenie zapotrzebowania na nauczycieli, minister podejmuje działania na rzecz rozwiązań osłonowych dla nauczycieli, którzy w przyszłości mogą nie znaleźć zatrudnienia” . Resort planuje m.in. zaprojektowanie - we współpracy ze związkami zawodowymi - "przepisów rozszerzających uprawnienia do tzw. emerytury nauczycielskiej”.

