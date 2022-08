"Uczniowie biją, kopią i gryzą". Co z wynagrodzeniami nauczycieli placówek specjalnych?

Posłowie Lewicy chcą zrównania płacowego nauczycieli pracujących z dziećmi i uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach ogólnodostępnych z nauczycielami pracującymi w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych.

Praca z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w ogólnodostępnych lub integracyjnych przedszkolu i szkole jest porównywalna, a nierzadko trudniejsza niż w placówkach specjalnych.

Absolwenci kierunku pedagogika specjalna chętniej wybierają przedszkola i szkoły specjalne.

Z każdym rokiem w szkołach ogólnodostępnych jest coraz więcej uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Grupa posłów Lewicy zwraca uwagę w interpelacji sejmowej, że obecny system traktuje nierówno nauczycieli pracujących z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych z tymi pracującymi w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych.

W związku z powyższym zwracają się do MEiN z pytaniem, czy przewidywane są dodatki do wynagrodzenia w celu zrównania płacowego tych grup nauczycieli.

Jak piszą posłowie, absolwenci kierunku pedagogika specjalna ze względu na różnice w wynagrodzeniu, sięgające do 50 proc. dodatku, chętniej wybierają przedszkola i szkoły specjalne. A z każdym rokiem w szkołach ogólnodostępnych obowiązek szkolny realizuje coraz więcej uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracujący z tymi uczniami nauczyciele przedmiotów ogólnych nie otrzymują tymczasem jakichkolwiek dodatków.

„Praca z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w ogólnodostępnych lub integracyjnych przedszkolu i szkole jest porównywalna, a nierzadko trudniejsza niż w placówkach specjalnych. W jednym oddziale najczęściej umieszczane są dzieci i uczniowie z różnymi deficytami i niepełnosprawnościami, coraz częściej również z zaburzeniami psychicznymi. Nauczyciele narażani są na agresję fizyczną ze strony dzieci i uczniów, którzy biją, kopią, gryzą” – czytamy w interpelacji.

Tym bardziej, że – na co zwracają uwagę autorzy pisma - nauczyciele przedmiotów po ukończeniu studiów, nie mają przygotowania do pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i nie są finansowo motywowani do doskonalenia w tym zakresie.

