"Uczniowie biją, kopią i gryzą". Co z wynagrodzeniami nauczycieli placówek specjalnych?

Ela

2023-05-23 16:32:21

A co z nauczycielami, logopedami, pedagogami uczącymi dzieci niepełnosprawne w szkołach masowych? One też mają autyzm, aspergera, niedostosowanie społeczne i inne? My nie dostajemy nawet złotówki, za trudne warunki, masę papierów, tworzenie programów, miliony szkoleń itd. I zero pomocy dydaktycznych

...

. Jak chcesz pracować to kupujesz pomoce za swoje pieniądze. Chory kraj .