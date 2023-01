Uczniowie i nauczyciele mają cyfrowe lekcje do odrobienia

Wyniki badania kompetencji cyfrowych w polskich w szkołach są niepokojące. Uczniowie mają duże problemy z wykorzystywaniem narzędzi informatycznych w celu rozwiązywania praktycznych problemów.

Uczniowie szkół podstawowych w Polsce nieźle radzą sobie z przestrzeganiem zasad cyberbezpieczeństwa.

W zasadzie na tym kończą się dobre wieści, jeśli chodzi o poziom cyfrowych kompetencji w naszych szkołach.

Najgorzej uczniowie w naszym kraju wypadają pod względem posługiwania się informatycznymi narzędziami biurowymi - wynika z międzynarodowego badania IT Fitness Test.

- To jeden z mankamentów polskiego systemu edukacji, który nie przygotowuje uczniów pod tym kątem do wchodzenia na rynek pracy - mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Cyfrowe kompetencje uczniów i nauczycieli pod lupą ekspertów

Sejmowa podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania zajęła się w czwartek, 26 stycznia stanem kompetencji cyfrowych polskich uczniów i nauczycieli.

Podczas posiedzenia podkomisji Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska przedstawił wyniki międzynarodowego pilotażowego badania IT Fitness Test, sprawdzającego kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

- W badaniu w ciągu siedmiu miesięcy wzięli udział uczniowie i nauczyciele z około polskich 1500 szkół. Rozwiązali prawie 31 tysięcy testów. Dotychczas dostępne dane wynikające z tego badania są dla Polski bardzo niepokojące - przyznał prezes Kanownik.

- W ramach testu badaliśmy przede wszystkim praktyczne umiejętności w zakresie korzystania z technologii cyfrowych, a nie wiedzę teoretyczną - dodał.

Badanie objęło pięć zasadniczych obszarów:

internet,

bezpieczeństwo i systemy komputerowe,

cyfrowe narzędzia współpracy i sieci społecznościowe,

narzędzia biurowe.

rozwiązywanie złożonych problemów.

Uczniowie nie potrafią korzystać z cyfrowych narzędzi biurowych

W badaniu szkół podstawowych wzięło udział prawie 15 tysięcy uczniów (w większości klas VII-VIII). Średni wynik testów dla całego kraju wyniósł 45,23 proc.

- Nie jest to sukces. Co jednak ciekawe, a zarazem pocieszające, to fakt, że uczniowie podstawówek najlepiej wypadają pod względem przestrzegania zasad cyberbezpieczeństwa - podkreślał ekspert.

Niestety, najgorzej radzą sobie z informatycznymi narzędziami biurowymi. - To jeden z mankamentów polskiego systemu edukacji, który nie przygotowuje uczniów pod tym kątem do wchodzenia na rynek pracy - dodał.

- Zaskakują też bardzo słabe wyniki, jeśli chodzi o korzystanie z mediów społecznościowych. Kompetencje cyfrowe uczniów są w tym zakresie dość powierzchowne. Większość uczniów ma duże problemy ze skutecznym weryfikowaniem źródeł publikacji materiałów oraz informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych - powiedział prezes Kanownik.

Polscy uczniowie na cyfrowym tle innych krajów. Nie jest dobrze

Pod względem kompetencji cyfrowych polscy uczniowie szkół podstawowych nie wypadają dobrze na tle innych krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Ze średnim wynikiem testów 46 proc. zajmujemy trzecie miejsce za Słowacją (54 proc.) i Czechami (52 proc.), natomiast wyprzedzamy Węgry (43 proc.).

Średnie wyniki testów z kompetencji cyfrowych uczniów szkół podstawowych w Polsce i krajach Grupy Wyszehradzkiej

Źródło: Badanie IT Fitness Test

W szkołach ponadpodstawowych jest jeszcze gorzej

Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe rezultaty badania również nie napawają optymizmem. Średni wynik testów rozwiązywanych przez uczniów wyniósł zaledwie 40,26 proc. Nas ich tle znacznie lepiej wypadli nauczyciele (średni wynik testów to 53,89 proc.).

Także w szkołach średnich uczniowie najlepiej wypadli w zakresie cyberbezpieczeństwa (średnie wynik testów to 53 proc.), natomiast zdecydowanie najsłabiej radzili sobie z posługiwaniem się informatycznymi narzędziami biurowymi (średni wynik badania to tylko 26 proc.) oraz z praktycznym rozwiązywaniem złożonych problemów za pomocą narzędzi cyfrowych (34 proc.).

- Te wyniki są szczególnie niepokojące biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o osobach, które wkrótce wejdą na rynek pracy - zaznaczył Michał Kanownik.

W porównaniu z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej także uczniowie naszych szkół ponadpodstawowych wypadają kiepsko. Pod względem kompetencji cyfrowych zdecydowanie wyprzedzają ich rówieśnicy z Czech i Węgier. W tych krajach średni wynik testów to 50 proc. Natomiast w tej grupie szkół Polska wyprzedza Słowację (37 proc.).

Ściana wschodnia wypada lepiej niż województwa w Polsce Zachodniej

- Generalnie szkoły podstawowe w województwach wschodnich osiągały lepsze wyniki niż w Polsce Zachodniej. Najgorzej pod względem kompetencji cyfrowych wypadli uczniowie w województwie lubuskim, gdzie średni wynik testu to tylko 39 proc. Warto przeanalizować przyczyny tego stanu rzeczy - informował szef Związku Cyfrowa Polska.

Najlepiej w kraju wypadły szkoły podstawowe w województwach: dolnośląskim (średnia wyników testu 53 proc.), łódzkim (52 proc.) oraz podlaskim (50 proc.).

Średnie wyniki testów dotyczących kompetencji cyfrowych uczniów szkół podstawowych

Źródło: Badanie IT Fitness Test

Również w przypadku szkół ponadpodstawowych zdecydowanie lepiej wypadają uczniowie w województwach wschodnich niż zachodnich. Na przykład w woj. lubuskim średni wynik testy wyniósł 25 proc., na Dolnym Śląsku 35 proc.

Dla porównania te wskaźniki w województwach lubelskim oraz podkarpackim wyniosły odpowiednio: 44 proc. i 42 proc.

Średnie wyniki testów dotyczących kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (szkoły ponadpodstawowe)

Źródło: Badanie IT Fitness Test

Co robić, aby podnieść kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli

Michał Kanownik przedstawił też wnioski z 7-miesięcznego badania Badanie IT Fitness Test:

bardzo pozytywnie należy ocenić wyniki badania w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego,

niepokojące są wyniki w kategorii cyfrowych narzędzi biurowych,

nauczyciele niechętnie testują swoje kompetencje cyfrowe,

niedostateczne kompetencje wśród edukatorów przyczyniają się do wolniejszego przyswajania ich przez uczniów.

- Trzeba podkreślić, że dzisiaj umiejętności cyfrowe są niezbędne już w każdej gałęzi gospodarki. Dlatego korzystanie z nich powinno stanowić przekrojowy element nauczania w programach poszczególnych przedmiotów, a nie tylko na lekcjach informatyki - podsumował Michał Kanownik.

