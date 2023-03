Uczniowie w klasie, nauczyciel online. Projekt już w ministerstwie

Lekcje odwoływane z uwagi na brak nauczycieli-przedmiotowców - to problem szkół w całej Polsce. Pomóc ma zaproponowane przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty rozwiązanie "odwróconych" lekcji zdalnych. W pilotażu weźmie udział 8 szkół z Wielkopolski.

W pilotażowych lekcjach z udziałem nauczyciela online weźmie udział 8 szkół z Wielkopolski.

- Docelowo chcemy lobbować za zmianami legislacyjnymi, które pozwolą stosować taki model w każdej szkole - tłumaczy Mateusz Krajewski, prezes fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty.

Na fatalną sytuację w szkołach uwagę zwrócił między innymi rzecznik praw obywatelskich, pisząc wprost, że jego zdaniem trudna sytuacja zagraża realizacji konstytucyjnego prawa do nauki.

Kryzys w oświacie związany z brakami kadrowymi od kilku lat jest uznawany za jedno z największych wyzwań, z jakimi mierzy się i będzie mierzyć polska edukacja. Na fatalną sytuację w szkołach uwagę zwrócił między innymi rzecznik praw obywatelskich, pisząc wprost, że jego zdaniem trudna sytuacja zagraża realizacji konstytucyjnego prawa do nauki i że coraz częściej pojawiają się ostrzeżenia, że problem będzie narastał z powodu odchodzenia na emeryturę starszych nauczycieli oraz małego zainteresowania pracą w szkole wśród absolwentów kierunków pedagogicznych.

Zdaniem ekspertów sposobem na wyjście z trudnej sytuacji może być między innymi zastosowanie w szkołach odwróconych lekcji online - oznacza to, że uczniowie znajdują się w klasie, a nauczyciel łączy się z nimi zdalnie. W takiej sytuacji nauczyciel może znajdować się w dowolnym miejscu w Polsce, a to rozwiązałoby problemy zwłaszcza małych miejscowości ze znalezieniem na swoim terenie nauczycieli danego przedmiotu.

Zdaniem Mateusza Krajewskiego, prezesa fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty, odwrócenie lekcji online w przyszłości jest nie tylko możliwe, ale wręcz niezbędne.

- Wystarczy prześledzić doniesienia na temat lekcji odwoływanych przez szkoły z uwagi na brak nauczycieli-przedmiotowców. Problem występuje w całym kraju, dlatego nie powinniśmy już zadawać pytania „czy?”, ale głośno alarmować, iż już jesteśmy spóźnieni - podkreśla i z łatwością wymienia korzyści, jakie przyniosłoby takie rozwiązanie.

- Korzyści są oczywiste. W szkołach, które mają trudności z uzupełnieniem braków kadrowych, pojawi się możliwość zrealizowania podstawy programowej. Brak nauczyciela nie zwalnia dyrektora szkoły z tego obowiązku, a zdarzają się dziś przypadki, kiedy lekcje z danego przedmiotu nie są realizowane całymi miesiącami - tłumaczy Mateusz Krajewski.

Odwrócona lekcja zdalna to kwestia najbliższej przyszłości

Choć uchwalone niedawno nowe przepisy pracy zdalnej dla nauczycieli regulują głównie sytuacje, w których to z powodu ogłoszenia stanów nadzwyczajnych lub wyjątkowych nauczyciel zostaje skierowany na pracę zdalną, to wydaje się, że przepisy pozwalające nauczycielowi na wybranie lekcji online są kwestią najbliższej przyszłości. Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty pracuje między innymi nad takim rozwiązaniem.

- Złożyliśmy do Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosek o zgodę na eksperyment pedagogiczny, polegający właśnie na odwróconej lekcji zdalnej. W fazie testów naszego Centrum Edukacji Zdalnej merytoryczną część lekcji przez internet prowadzić będzie nauczyciel danego przedmiotu. Na miejscu, w klasie, obecny będzie nauczyciel-opiekun, pełniący dyżur pedagogiczny - tłumaczy Mateusz Krajewski.

Odpowiednie zmiany legislacyjne pozwolą stosować taki model w każdej szkole

W pilotażu weźmie udział 8 szkół z Wielkopolski, fundacja chce nim objąć klasy 7-8 szkół podstawowych i pierwsze klasy szkół średnich.

- Jesteśmy gotowi wystartować już 1 września. Czekamy jedynie na zgodę z ministerstwa i uruchomienie środków unijnych dla województwa wielkopolskiego, z których projekt ma być finansowany - mówi prezes fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty.

- Docelowo chcemy lobbować za zmianami legislacyjnymi, które pozwolą stosować taki model w każdej szkole. Tak, żeby każdy dyrektor mógł poszukać i zaangażować do prowadzenia zajęć nauczyciela-przedmiotowca z dowolnego miejsca w kraju - dodaje.

Nowe przepisy o pracy zdalnej obowiązują od 7 kwietnia

Nowe przepisy Kodeksu pracy niosą ze sobą nie tylko nowe możliwości, ale i wyzwania. Po zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw od 7 kwietnia przestają obowiązywać rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a zaczynają te dotyczące pracy zdalnej.

Nowe przepisy wyróżniają cztery rodzaje pracy zdalnej. Pierwsza to praca zdalna na porozumienie - dla wszystkich, którzy porozumieją się z pracodawcą, że mogą wykonywać pracę zdalną. Drugi rodzaj pracy zdalnej to praca na polecenie - pracodawca może jednostronnie polecić pracę zdalną. To rozwiązanie stosowane może być w sytuacji stanów nadzwyczajnych i trzy miesiące po ich odwołaniu. Trzeci rodzaj pracy zdalnej to praca zdalna na żądanie - jest aż pięć grup pracowników, którzy będą mogli z tego skorzystać. Ostatni, czwarty rodzaj pracy zdalnej to praca zdalna okazjonalna - możemy wystąpić do pracodawcy z prośbą o pracę z domu.

Warunki stosowania pracy zdalnej określone muszą być w porozumieniu lub regulaminie, który indywidualnie określa każdy pracodawca. W tym także dyrektor szkoły.

W przypadku placówek edukacyjnych praca zdalna może być wykonywana przez wszystkie osoby, których stanowisko na to pozwala, w tym także przez nauczycieli. Nowe przepisy pozwalają na skierowanie nauczyciela na taką pracę w przypadku stanów nadzwyczajnych oraz trzy miesiące po ich odwołaniu, a także w przypadku, gdy pracodawca, dyrektor szkoły nie jest w stanie zapewnić warunków BHP ze względu na siłę wyższą.

Nadal, jak było i wcześniej, decyzję o tym, czy nauczyciel prowadzi lekcje online z domu, czy w budynku szkoły, suwerennie podejmuje dyrektor. To się nie zmienia.

