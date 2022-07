Uczniowie z czerwonymi paskami radzą sobie gorzej niż uczniowie średni

Właśnie został jedynym przedstawicielem Polski w zespole High-Level Advisory Group for Human and Robotic Space Exploration for Europe w Europejskiej Agencji Kosmicznej - jednej z najważniejszych na świecie instytucji zajmujących się badaniem kosmosu. Tomasz Rożek jest fizykiem, dziennikarzem naukowym i założycielem Fundacji Nauka. To Lubię. Na co dzień zajmuje się popularyzacją nauki. Jak mówi, szkoły powinny przede wszystkim zastanowić się nad przebudowaniem modelu, w którym ocena decyduje o wszystkim.

- Wielu nauczycieli woli przygotowywać ucznia do egzaminu, do tego, jak ma zdać egzamin, żeby było jak najwięcej procent, równocześnie marnując czas - ten czas mógłby być przeznaczony na przekazywanie wiedzy, mówi Tomasz Rożek.

- Przez jakiś czas wykładałem na uczelni i miałem jedną z takich obserwacji, która gdzieś tam mną wstrząsnęła. Zauważyłem, że uczniowie z czerwonymi paskami radzą sobie dużo gorzej niż uczniowie średni, dodaje.

Nawet jeśli szkoła jest miejscem dla dziecka trudnym i nieprzyjaznym, to dom rodzinny i rodzic, czy rodzice, mogą być dla niego przystanią, podkreśla.

Żeby dostać się do tak prestiżowego grona, trzeba było mieć na świadectwie same piątki i szóstki?

- Jak ja chodziłem do szkoły, nie było szóstek, natomiast nawet nie miałem piątek. Może jakieś tam się zdarzyły, ale nie byłem uczniem piątkowym. Nigdy specjalnie nie zależało mi na zdobywaniu ocen dla samych ocen. Wtedy, kiedy chodziłem do szkoły, było mnóstwo ciekawszych rzeczy, niż uczenie się po samą ocenę. Natomiast starałem się poświęcać czas na te przedmioty, które mnie interesowały, ale też nie dla ocen, tylko z ciekawości.

Takie podejście to zasługa rodziców?

- Mam to szczęście, że mam rodziców, którzy nigdy nie pchali mnie ku temu, żeby mieć jak najlepsze oceny, a raczej, żeby się rozwijać, stąd wiele moich aktywności pozaszkolnych. Nigdy to nie było tak, że musiałem o to rodziców prosić, przekonywać, przeciwnie – byłem przez nich motywowany do tego, żeby robić dużo rzeczy poza szkołą.

Od lat zajmuje się pan popularyzacją nauki. Co pana zdaniem powinno się zmienić w polskiej szkole?

- System niestety jest tak skonstruowany, że szkoły ocenia się po ocenach, w związku z tym dyrektor bardzo często wymusza na nauczycielach to, żeby oceny były dobre, a nie żeby uczniowie się rozwijali. Brzmi to strasznie, ale ja jestem w stanie tej tezy bronić, że niestety tak jest. W efekcie wielu nauczyciel woli przygotowywać ucznia do egzaminu, do tego, jak ma zdać egzamin, żeby było jak najwięcej procent, równocześnie marnując czas - ten czas mógłby być przeznaczony na przekazywanie wiedzy.

Życie te oceny i tak zweryfikuje?

- Jeśli chodzi o wiedzę, to weryfikacja szkoły przychodzi dopiero po wielu latach. Wtedy, kiedy jesteśmy na studiach, kiedy widzimy, że my sobie radzimy lepiej niż inni. Niestety w rankingach liczą się najczęściej oceny, np. procent zdawalności matur. Tymczasem to, ile procent ma się na maturze, ma się nijak albo ma się bardzo, bardzo słabo do rzeczywistej wiedzy. Mogę sobie wyobrazić sytuację – i tu nie muszę nawet uruchamiać bardzo swojej wyobraźni, bo takie sytuacje po prostu są standardem – że przez jakiś czas nauczyciel uczy, jak rozwiązywać test, a nie przekazuje wiedzy. Uczeń świetnie rozwiąże tekst, ale nie będzie w stanie zastosować wiedzy w sytuacjach zwykłych, codziennych w pracy czy na studiach.

Przez jakiś czas wykładałem na uczelni i miałem jedną z takich obserwacji, która gdzieś tam mną wstrząsnęła. Zauważyłem, że uczniowie z czerwonymi paskami radzą sobie dużo gorzej niż uczniowie średni. Intuicja podpowiada, że powinno być inaczej. Tymczasem oni się nie potrafili na studiach odnaleźć. Najpewniej za dużo czasu poświęcili na oceny, a za mało czasu na rozwój ogólny i na to, żeby rzeczywiście robić to, co jest ich pasją, a nie starać się o jak najwyższe noty ze wszystkiego.

Oceny zawsze świadczą o postępach w nauce? Jedna z mam na naszym portalu opisała niedawno przypadek, kiedy była wyjątkowo dumna z syna, ponieważ po miesiącach ciężkiej pracy syn zamiast 28 błędów na dyktandzie robił już tylko 2-3 – wciąż nie zapewniało mu to dobrej oceny, ale ona była dumna z postępów, których niestety nie widzieli nauczyciele i które nie były widoczne w ocenach.

- Nauczyciel ma możliwość docenić ucznia w takiej sytuacji, natomiast często takich postępów nie zauważa. Czasami dlatego, że mu się nie chce, a czasami dlatego, że ma w klasie 30 osób, a takich klas ma kilka albo kilkanaście. Znam przypadek osoby, która ucząc się języka obcego, w pierwszym semestrze miała ocenę mierną, natomiast bardzo jej zależało na tym języku, więc wzięła się do roboty i w drugim semestrze dostała ocenę bardzo dobrą, a na koniec roku dostała dostateczną, bo nauczyciel po prostu wyciągnął średnią. Nie zmotywuje to młodego człowieka. Jeśli wziął się przez pół roku ciężko do pracy i z oceny miernej wyciągnął się na bardzo dobrą, to nie powinien na koniec dostać oceny dostatecznej.

Co powinni robić rodzice?

- Szkoła nie jest osobnym bytem. Rodzice mają wpływ na szkołę, rodzice mają wpływ na nauczycieli i widząc taką sytuację, rodzic ma obowiązek zareagować. To jest jak gdyby sprawa pierwsza. Tym samym też pokazuje z jednej strony nauczycielowi, ze trzyma rękę na pulsie, a z drugiej nawet gdyby się okazało, że nauczyciel jest nieustępliwy, pokazuje dziecku, że rodzicowi zależy. Natomiast jeśli chodzi o samych rodziców, motywowanie czy to, jak dziecko będzie funkcjonowało – nie tylko w szkole, ale także w życiu dorosłym – zależy w ogromnej mierze od nich. I nawet jeśli szkoła jest miejscem dla dziecka trudnym i nieprzyjaznym, to dom rodzinny i rodzic, czy rodzice, mogą być taką przystanią. Znam wiele przypadków szkół, w których dziecko się bardzo źle czuło, natomiast w domu zdobywało siłę. Rodzice powinni poświęcić bardzo dużo czasu na to, żeby to zapewnić.

Zagraniczne uczelnie na sprawę ocen patrzą już inaczej. Opowiadał pan na swoim kanale „Nauka. To lubię” o polskich studentach z Uniwersytetu Yale – jeden z nich dostał się tam mimo kiepskich ocen za prace domowe.

- Opowiadałem rzeczywiście o jednym chłopaku, który z języka angielskiego miał ocenę bardzo złą, z innych miał dobre albo bardzo dobre. Miał bardzo złą, bo zadań domowych nie odrabiał, bo mu na to było szkoda czasu. W związku z tym jego średnia z angielskiego wynosiła chyba mierny. To nie przeszkadzało, żeby świetnie zdał egzamin z języka angielskiego na jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie. Tam nie zwracano uwagi na ten mierny. To w ogóle na nikim nie robiło wrażenia, nikt pewnie na to nie spojrzał. Bo po prostu ocena w szkole często się ma nijak do wiedzy. Wiedzę można sprawdzić na wiele różnych sposobów. My ją sprawdzamy w najgorszy z możliwych, a aktywności poza szkołą nie sprawdzamy w zasadzie w ogóle.

Jaką naukę na przyszłość pana zdaniem powinny wyciągnąć z tych przykładów polskie szkoły i uczelnie?

- Powinny się przede wszystkim zastanowić nad przebudowaniem modelu, w którym ocena decyduje o wszystkim. Powinny się zastanowić nad przebudowaniem modelu nauczyciela. Z kogoś, kto ex cathedra mówi, jak jest, na kogoś, kto jest przewodnikiem po bardzo złożonym i skomplikowanym, przebodźcowanym informacjami świecie. Mamy model szkoły, który powstał w czasach, w których książka była jedna i jeden nauczyciel był jak gdyby magazynem, depozytariuszem wiedzy. Te czasy minęły i to minęły już bardzo dawno, dawno temu. My staramy się tego nie zauważać. Zachowujemy się tak, jak gdyby dalej był ten osiemnasty wiek i chodziło o to, żeby człowiek prosty nauczył się coś tam pisać, coś tam czytać i coś tam liczyć.

