Ukraińcy uczą się polskiego na potęgę

Dzięki specjalnemu programowi samorządu województwa pomorskiego ponad 120 nauczycieli z Ukrainy kształci się na Pomorzu. Nauczyciele ci wpisują się w ogólnokrajowy trend - co drugi obywatel Ukrainy, który z powodu wojny zmuszony został do wyjazdu do Polski, uczy się u nas języka polskiego.

Cały kurs dla nauczycieli na Pomorzu to łącznie kilkaset godzin. Nauka zorganizowana jest hybrydowo, w trybie stacjonarnym oraz poprzez wykłady on-line.

Podczas kursu ukraińscy nauczyciele uczą się nie tylko języka polskiego.

Wśród Ukraińców w Polsce ponad 50 proc. badanych (52,8 proc.) już uczy się języka polskiego, 35 proc. deklaruje, że zamierza wkrótce zacząć naukę, a tylko 12,2 proc. zadeklarowało, że język ojczysty im wystarczy.

Wśród uchodźców, którzy po wybuchu wojny przyjechali do polski była spora liczna nauczycieli z ukraińskich szkół. Nie mogli oni jednak pracować w polskich szkołach.

- Chodziło między innymi o różnice w systemie edukacyjnym, różne programy i brak znajomości języka polskiego - wyjaśnia Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Czytaj: Liczba ukraińskich dzieci w szkołach i przedszkolach znów daje do myślenia. W tych miastach na pewno

Dlatego samorząd województwa pomorskiego zadecydował o przekazaniu prawie miliona złotych na kursy dla ukraińskich nauczycieli. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Uniwersytet Gdański – informuje urząd marszałkowski w Gdańsku.

Zajęcia stacjonarne odbywają się m.in. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Zajęcia on-line organizowane były w weekendy. Zainteresowanie wśród przebywających na Pomorzu nauczycieli z Ukrainy jest tak duże, że planowane już są kolejne edycje kursu.

- Kształcimy nauczycieli, którzy chcą wspomóc funkcjonowanie naszego systemu oświaty, po to, aby uczniom z Ukrainy było łatwiej - mówi dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczą się nie tylko polskiego

Podczas kursu ukraińscy nauczyciele uczą się nie tylko języka polskiego.

- Oczywiście głównym celem jest podniesienie znajomości naszego języka do poziomu B1,B2, co pozwala sprawnie posługiwać się językiem polskim i podjęcia pracy – podkreśla dyrektor Krawiec. - Ale oprócz tego zapoznajemy naszych gości z zasadami funkcjonowania systemu edukacji w Polsce. Mówimy o prawie oświatowym czy podstawach programowych z różnych przedmiotów – dodaje w rozmowie z portalem pomorskie.eu.

Część godzin dydaktycznych poświęcona jest także metodologii nauczania oraz psychologii międzykulturowej. prowadzący wykłady zwracają uwagę na bardzo dużą motywację i zaangażowanie kursantów.

Cały kurs to łącznie kilkaset godzin. Nauka zorganizowana jest hybrydowo, w trybie stacjonarnym oraz poprzez wykłady on-line. Jak podkreśla pomorski urząd marszałkowski - podczas zajęć stacjonarnych uczestnikom zapewnione zostały noclegi oraz wyżywienie, a także opieka nad dziećmi.

Ukraińcy masowo uczą się języka polskiego

Co drugi obywatel Ukrainy z powodu wojny zmuszony do wyjazdu do Polski, uczy się języka polskiego, a co trzeci – planuję naukę w najbliższym czasie. Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Centrum Analityczne międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal.

Ponad 50 proc. badanych (52,8 proc.) już uczy się języka polskiego, 35 proc. deklaruje, że zamierza wkrótce zacząć naukę, a tylko 12,2 proc. zadeklarowało, że język ojczysty im wystarczy.

- Można z tego wywnioskować, że zdecydowana większość respondentów - prawie 90 proc. (88 proc.) zostanie w Polsce przez kolejne pół roku - komentuje Tomasz Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal.

- Po drugie, że będą szukać lepiej płatnej pracy w swoich zawodach, takich, jakie wykonywali w Ukrainie. I skoro zostaną dłużej, będą musieli nauczyć się porozumiewać w sytuacjach takich jak zapisanie dziecka do placówki edukacyjnej, wynajem mieszkania czy wizyta w szpitalu.

Obecnie legalnie w Polsce pracuje 729 002 obywateli Ukrainy (dane z 30 czerwca br. ZUS). Dla porównania, rok temu liczba ta wynosiła - 627 028 (dane z 31 grudnia 2021 r.). 450 tys. z nich legalnie rozpoczęło pracę po przybyciu do Polski jako uchodźca wojenny po 24 lutego.

Mimo, że wieści z frontu są bardziej optymistyczne, to wojna trwa nadal. Analitycy przewidują, że przed zimą do Polski trafi kolejna fala uchodźców. Zdaniem m.in. prof. Macieja Duszczyka, politologa zajmującego się migracjami do Polski w sezonie zimowym może przybyć od 200 tys. do 500 tys. Ukraińców. Według ostatniego badania Centrum Analitycznego Gremi Personal, tylko co piąty obywatel Ukrainy z powodu wojny zmuszony do wyjazdu do Polski, chce wrócić do domu przed zimą.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o edukacji, strajku i nowym roku szkolnym

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.