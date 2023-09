Alarmujące dane z całej Polski. W 450 gminach nie ma ani jednego psychologa szkolnego

Dane są alarmujące. W sześciu regionach brakuje 1/3 (i więcej) psychologów w szkołach. Najgorzej pod tym względem jest w woj. podkarpackim.

Jeszcze w wakacje 450 gmin miało do obsadzenia 100 proc. stanowisk psychologów szkolnych na swoim terenie.

Z wyliczeń MEIN wynika, że liczba specjalistów w polskich placówkach oświatowych rośnie, ale to wciąż za mało wobec rosnącej liczby dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi.

Fundacja GrowSPACE - wspierająca zdrowie psychiczne w miejscu pracy i nauki, skierowała zapytanie do wszystkich gmin, powiatów i miast na prawach powiatów o wakaty i zapotrzebowanie na szkolnych psychologów. Odpowiedzi jakie otrzymała, posłużyły do przygotowania ma zapotrzebowania na tego typu specjalistów w placówkach oświatowych.

Jak wynika z opracowania, w żadnym z województwa liczba psychologów szkolnych nie jest zadowalająca. Najlepiej sytuacja wygląda w samej Warszawie, gdzie brakuje niecałe 16 proc. specjalistów, ale już na całym Mazowszu do obsadzenia jest blisko ¼ stanowisk psychologicznych w szkołach.

Średni odsetek nieobsadzonych etatów psychologów szkolnych w naszym kraju wynosi ok. 28 proc. Ale są regiony, gdzie sytuacja jest jeszcze gorsza. To województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, podlaskie, małopolskie, łódzkie. Najgorzej jest na Podkarpaciu, gdzie nieobsadzonych jest ponad 46 proc. etatów .

Na podstawie danych z poszczególnych gmin i powiatów powstała mapa z punktami krytycznymi. Zaznaczono na niej samorządy, które przed pierwszym dzwonkiem miały do obsadzenia wszystkie etaty szkolnych psychologów. Takich gmin było w całym kraju 450.

Coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy psychologa

Jak podaje UNICEF jedno na siedmioro dzieci na całym świecie w wieku od 10 do 19 lat boryka się z problemami psychicznymi.

W opublikowanym w grudniu ub.r. raporcie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę czytamy, że odsetek dzieci i nastolatków, którzy odczuwają silny stres związany ze szkołą, rośnie sukcesywnie - i to znacząco - od wielu lat.

Według danych z 2018 r. ponad 2/5 ankietowanych uczniów odczuwało duży lub bardzo duży poziom stresu szkolnego. Był to wzrost o 9 pkt. proc. w stosunku do badania z 2014 r. i aż o 19 pkt. proc. w stosunku do edycji z 2010 r. A przecież to dane jeszcze sprzed pandemii, która także była obciążeniem psychicznym dla młodego pokolenia. Jak dużym - obrazuje fakt, że liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży z ok. 850 w 2020 r. wzrosła do niemal 1500 w roku 2021, a mowa tu tylko o oficjalnie zgłoszonych przypadkach.

Zdaniem UNICEF, skutki pandemii dzieci i młodzież będą odczuwać jeszcze przez kolejne lata. Potwierdzenie tej tezy znajdziemy w raporcie „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie?”, opracowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Badania prowadzone w pierwszym roku epidemii COVID-19 pokazywały sukcesywne pogarszanie się kondycji psychicznej młodzieży (wzrost liczby osób o słabej kondycji psychicznej i spadek liczby osób o dobrej kondycji psychicznej), po czym pozostała ona na podobnym, obniżonym poziomie. W badaniach prowadzonych do końca 2022 nie widać poprawy sytuacji”.

Co zatem widać, kiedy przypatrzymy się obecnej kondycji psychicznej czy dobrostanowi dzieci i młodzieży? Odpowiedź daje Fundacja Unaweza w raporcie, pt. „Młode głowy”. Wynika z niego m.in., że stres dnia codziennego przerasta 81,9 proc. młodych osób, co trzecie dziecko nie ma chęci do życia, połowa uczniów boryka się ze skrajnie niską samooceną, 16 proc. badanych okalecza się, a niemal połowa doświadcza zaburzeń odżywiania.

- To wszystko może znacząco wpłynąć na przyszłość dzisiejszej młodzieży, utrudniając jej rozwój, zdobywanie wiedzy i realizację marzeń oraz ambicji. W konsekwencji może utrudnić funkcjonowanie w społeczeństwie i obniżyć poczucie satysfakcji z życia - komentuje Katarzyna Broda psycholog Centrum Nauczania Domowego. - Dlatego już dziś potrzebujemy skutecznej profilaktyki, indywidualnego podejścia do uczniów, dostrzeżenia ich lęków i potrzeb. Oznacza to konieczność wprowadzenia konkretnych programów wsparcia, zarówno dla nich, jak i ich rodziców, czy dostępu do profesjonalnej opieki psychologicznej i psychiatrycznej.

MEIN: specjalistów jest dwa razy więcej niż przed rokiem

Na szkoły i przedszkola, zarówno publiczne jak i niepubliczne, przeniesiono ciężar zatrudnienia specjalistów - pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz pedagogów specjalnych - i to w liczbie etatów według odgórnie określonego algorytmu. Przekazywane przez rząd środki na ten cel są niewystarczające - pisała w interpelacji posłanka Krystyna Szumilas (PO).

W lipcu resort edukacji podał wyliczenia, że minionym roku szkolnym liczba takich etatów wzrosła o niemal 100 proc.

- W 2022 r. (w okresie 4 miesięcy od września) w części oświatowej subwencji ogólnej przekazano samorządom na realizację tego zadania 515 mln zł. Dodatkowe 180 mln zł przekazano (również w ramach części oświatowej subwencji ogólnej) na pomoc psychologiczno-pedagogiczną - podała wiceminister Marzena Machałek.

W 2023 r. standaryzacja zatrudnienia nauczycieli specjalistów dotyczy już całego roku. A to oznacza już kwotę ok. 1,86 mld zł. W kwocie tej - jak podaje Machałek - uwzględniono koszty planowanej od 1 stycznia 2023 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7,8 proc. oraz zwiększenie wsparcia dla szkół i placówek z największą liczbą uczniów.

Marzena Machałek wylicza, że dzięki nowym regulacjom i przekazanemu wsparciu w roku szkolnym 2022/2023 liczba etatów nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach wzrosła o niemal 100 proc., z ok. 22 tys. do ponad 42 tys. W roku szkolnym 2023/2024 wartość ta ma osiągnąć 51 tys., co będzie stanowić ponad 140 proc. stanu z roku sprzed wprowadzenia zmian.

