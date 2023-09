W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach wciąż brakuje ponad 7 tys. nauczycieli

Nauczyciele emerytowani, realizowane przez nauczycieli godziny ponadwymiarowe, a także nauczyciele, którzy uzyskali zgodę na pracę mimo, że nie mają jeszcze pełnych kwalifikacji - to wszystko nie wystarczyło by załatać lukę brakujących nauczycieli. Brakuje 7 tysięcy pracowników.

Wczoraj wygasły wszystkie oferty pracy złożone przez dyrektorów szkół, którzy - co naturalne - założyli, z końcem wakacji, że uda im się dopiąć pełną kadrę w swojej szkole. W idealnej sytuacji oznacza to że pierwszego września, po tym jak nauczyciele podpiszą już „listę obecności” liczba wolnych etatów powinna wynosić zero, a przynajmniej w okolicy zera - bo trzeba wziąć też pod uwagę różne sytuacje losowe. Tymczasem ponad siedem tysięcy dyrektorów wciąż poszukuje nauczycieli. Lista ofert pracy dla nauczycieli to dziś 7200 wakatów, a problem dotyczy całej polski bo nawet w stolicach województw jest 2527 wolnych wakatów.

liczba aktualnie poszukiwanych nauczycieli z podziałem na przedmioty(fot. Facebook/Dealerzywiedzy)

liczba brakujących nauczycieli z podziałem na godziny pracy(fot. Facebook/Dealerzywiedzy)

"zwróćcie uwagę, że ponad 5000 z nich pojawiło się w ciągu ostatnich 12 dni i mają ustawioną datę wygaśnięcia już po czwartym września, a więc dyrektorzy mają świadomość, że nie wszystkie pozycje na liście obecności zostaną pierwszego września podpisane" - pisze jeden z internetowych komentatorów.

Najbardziej dotkliwy jest brak psychologów, pedagogów - w tym pedagogów specjalnych, a także nauczycieli języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego.

Wszystko wskazuje na to, że liczba etatów i poszukiwanych nauczycieli jeszcze urośnie. Dziś lawinowo przybywa kolejnych ogłoszeń i nie są to ogłoszenia "wirtualne" jak na koniec września - związane z tym, że kończy się rok szkolny i wygasa umowa - to oznacza, że kolejni uczniowie najprawdopodobniej z powodu braku nauczyciela będą musieli zostanie zwolnieni wcześniej do domu, będą musieli przesiedzieć lekcję na świetlicy lub będą realizować inne lekcje niż to powinno wynikać z planu lekcji.

(oferty pracy dla nauczycieli (fot. PTWP)

