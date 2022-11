W przyszłym roku nauczyciel będzie zarabiać tyle, co szkolna sprzątaczka

Wynagrodzenie początkującego nauczyciela niewiele różni się od tego, które w małopolskich szkołach mają sprzątaczki.

Od lipca przyszłego roku, jeśli nic się nie zmieni, nauczyciel, który kończy studia i ma piątkę na dyplomie, będzie wynagradzany porównywalnie z kimś, kto w szkole sprząta - ostrzega Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki.

- Ja wiem, że te osoby sprzątające też budują atmosferę szkoły, są ważne, ale pamiętajmy o odpowiedzialności i wymaganiach stawianych przed nauczycielami - mówi Korfel-Jasińska.

- Wynagrodzenie nauczyciela nie może upokarzać - dodaje .

Ponad połowa nauczycieli pracuje ponad etat

Zatrudniony na etacie nauczyciel spędza przy tablicy 18 godzin tygodniowo, osoba zatrudniona do sprzątania ma w etacie 40 godzin, dlatego zdaniem zastępcy prezydenta Krakowa nie można przy dyskusji dotyczącej pensji nauczycieli unikać tematu Karty nauczyciela i pensum.

- Widzimy, że ponad połowa nauczycieli pracuje w wymiarze ponad etat. Niektórzy z powodów finansowych, inni dlatego, że po prostu są w stanie pracować więcej niż 18 godzin tygodniowo - podkreśla Anna Korfel-Jasińska.

Okres próbny dla nauczycieli jest zbyt długi

Sytuację nauczycieli, zdaniem Anny Korfel-Jasińskiej, znacznie poprawiłoby zastosowanie podobnych rozwiązań, jak w przypadku pracowników samorządowych, np. tych dotyczących okresu próbnego. Wchodzący do zawodu pracownik samorządowy zwykle zatrudniany jest na okres próbny trwający pół roku lub rok. Po tym czasie pracodawca decyduje, czy zatrudnić go na stałe. W przypadku nauczycieli okres próbny trwa aż cztery lata.

- Rok wystarczy, by pracodawca ocenił pracownika. Po tym czasie - jestem tego pewna - dyrektor jest w stanie z pełną odpowiedzialnością zdecydować, czy ten nauczyciel może być zatrudniony na czas nieokreślony, może być nauczycielem mianowanym. Jako kobieta muszę to powiedzieć. Do zawodu nauczycielskiego trafiają kobiety po studiach, które mają perspektywę czterech lat umowy na czas określony. Jak w tym czasie planować swoje sprawy osobiste, rodzinne czy planować urodzenie dziecka? Na pewno taka czteroletnia perspektywa nie zachęca, żeby podejmować pracę w tym zawodzie - podkreśla wiceprezydent Krakowa.

