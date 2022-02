W szkole po staremu – nie będzie ani wzrostu pensum, ani zwolnień

- Policzyłem to i gdyby się faktycznie okazało, że ta podwyżka wynikająca z waloryzacji byłaby dopiero we wrześniu, to nawet jeśli na ten cel miałoby być rozdysponowane tylko 3 mld zł, to do końca roku wystarczyłoby na podwyżkę 18-proc. Więc 10 proc. może być realne – uzasadnia.

Nie zmienia to faktu, że związkowcy z Solidarności domagają się podwyżki o 15 proc. już od stycznia.

– W ubiegłym tygodniu wystąpiliśmy do rządu o 15-procentową waloryzację płac, ponieważ od ostatniej podwyżki we wrześniu 2020 r. nastąpił kilkunastoprocentowy wzrost cen towarów i usług. I teraz czekamy na odpowiedź. Chcemy, by podwyżka była liczona od stycznia, nawet, gdyby to miało być wypłacane od kwietnia – wyjaśnia. – Minister, jeśli chce być uczciwy, to musi zaproponować jakąś podwyżkę – dodaje.

Nowelizacja bez szans

Ewertowski uważa, że nowelizacji Karty Nauczyciela w zapowiadanym od miesięcy kształcie nie będzie. Arkusze organizacyjne w szkołach ruszą już za 5-6 tygodni – do tego czasu nie uda się przeprowadzić procesu legislacyjnego, zwłaszcza że projektu nowelizacyjnego nikt jeszcze nie widział. - A jeśli nawet dzisiaj spłynąłby projekt, to my go na pewno przetrzymamy. Będziemy też aktywni w Senacie – zapowiada.

Z tego powodu twierdzi, że na pewno od 1 września nie dojdzie już do zmian w pragmatyce zawodowej.

- I bardzo dobrze, bo dzięki temu uratowanych zostanie kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Natomiast płace nauczycielom rząd w końcu podwyższyć będzie musiał – nie będzie miał możliwości manewru. Stanie pod ścianą. Czy to będzie wcześniej, czy dopiero we wrześniu, na bank to się stanie – przekonuje przedstawiciel Solidarności.

Przekonać prezydenta

Przedstawiciele organizacji związkowych liczą na kontynuowanie rozmów w ramach zespołu trójstronnego, bo to jedno z najważniejszych forów, gdzie związkowcy mogą przedstawić swoje racje ministrowi.

Przedstawiciel Solidarności ma też nadzieję na kontynuowanie bilateralnych rozmów w rządem w Belwederze.

– Wystosowaliśmy pismo do pana prezydenta, że oczekujemy na te rozmowy. Uważamy, że prezydenta trzeba uświadomić, co w tej sprawie do tej pory zrobiliśmy i oczekiwać na jakieś działania. Bo obecny dialog w formacie prezydenckim, to jest wielkie nic. Pani minister Bogna Janke raczej trzyma stronę rządową, rząd zaś chce mówić głównie o zmianie pragmatyki zawodowej. Tymczasem my chcemy realizacji tego, co zostało podpisane w porozumieniu i nic więcej. I nikt nie może od nas oczekiwać, żebyśmy sobie rozmawiali o czymś innym. To nie jest to miejsce. Trzeba się wywiązać z podpisanego porozumienia – wyjaśnia Jerzy Ewertowski.

Nie spodziewa się jednak, by te negocjacje – jeśli zostaną wznowione - miały doprowadzić do szybkiego ustalenia takiego systemu wynagradzania nauczycieli, który uwolniłby go od decyzji polityków i zapewniłby wzrost prestiżu zawodu oraz stały dopływ nowych kadr do placówek oświatowych.

- Problem płac został w pewnym sensie wykreowany. W 2019 r. został on zażegnany podpisaniem porozumienia, ale później narastał wielomiesięcznym oczekiwaniem na realizację. I teraz ktoś próbuje go rozwiązać, dorzucając jakieś inne nowe warunki do tego, co zostało podpisane. No to przecież człowieka tylko szlag może trafić. Trzeba było w 2019 r. mówić, że tak będzie to wyglądało – podkreśla.

Wynagrodzenia z automatycznym progresem

Na rozwiązanie kwestii płacowych ma nadzieję także Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jednak obecnie liczy on głównie na to, że kwestie płacowe zostaną rozwiązane w drodze realizacji jego koncepcji nowelizacji prawa oświatowego i Karty Nauczyciela poprzez przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”.

Zakłada on przede wszystkim powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Przyjęcie takich zmian oznaczałoby wzrost wynagrodzeń nauczycieli o ok. 1000 zł od stycznia oraz zapewniłoby ich coroczny automatyczny progres, zgodny ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.

Prace sejmowe nad tą nowelizacją rozpoczęły się 9 lutego, ale niewiele wskazuje na to, by jej przepisy miały stać się obowiązującym prawem, bo rządowi ten projekt najwyraźniej się nie podoba.

Zarówno WZZ „Forum – Oświata” jak i ZNP zwróciły się do premiera Mateusza Morawieckiego o zobowiązanie ministra edukacji i nauki do wypłaty dodatku covidowego dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi jednostek systemu oświaty.