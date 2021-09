Wakatów dla nauczycieli jest tyle samo, co w latach ubiegłych

We wrześniu ruch kadrowy w szkołach jest normalnym zjawiskiem; liczba ogłoszeń o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli w kuratoryjnych bazach ofert utrzymuje się na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych - wyjaśnia MEiN. Zapewnia, że monitoruje sytuację.

"Wrzesień to pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego, stąd normalnym zjawiskiem jest ruch kadrowy, kiedy to dyrektorzy szkół dostosowują plany lekcji i ustalają organizację pracy w szkole. Ministerstwo Edukacji i Nauki na bieżąco monitoruje sytuację związaną z nauczycielami. W bazach ofert pracy dla nauczycieli, prowadzonych przez kuratoria oświaty, obserwujemy zmieniającą się liczbę ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, jednak, co do zasady, liczba ta utrzymuje się na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych" - wskazała rzeczniczka prasowa MEiN Anna Ostrowska.

Podała, że w polskich szkołach jest ok. 700 tys. etatów nauczycieli. Jednocześnie zaznaczyła, że liczba ogłoszeń w bazie prowadzonej przez kuratorów oświaty nie jest tożsama z liczbą wolnych pełnych etatów.

Ostrowska poinformowała, że z danych przekazanych przez szkoły i placówki oświatowe do systemu informacji oświatowej (SIO) wynika, że na 30 września 2019 r. ogółem było wykazanych 684,8 tys. nauczycieli i 692,9 tys. etatów, a na 30 września 2020 r. było wykazanych 689,8 tys. nauczycieli i 700,1 tys. etatów.

"W szkołach i placówkach oświatowych nastąpił więc wzrost zatrudnienia. Dane na rok szkolny 2021/2022 są jeszcze wypełniane przez dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych. Będziemy mogli zatem je przedstawić w późniejszym terminie" - dodała.

Wskazała, że ogłoszenia o wolnych miejscach pracy zamieszczane są niezależnie od wymiaru proponowanego zatrudnienia. "Zatem w ogólnej liczbie ogłoszeń istotną część stanowią ogłoszenia dotyczące niepełnego wymiaru zatrudnienia. Odnosząc liczbę ogłoszeń do liczby etatów wszystkich zatrudnionych nauczycieli, należy zauważyć, że w obecnym roku (stan na 1 września) jest to ok. 1 proc." - podała rzeczniczka MEiN

"Zatrudnianie nauczycieli należy do kompetencji dyrektora szkoły. Natomiast minister edukacji i nauki opracowuje zmiany systemowe. Nie kwestionujemy faktu, że pragmatyka nauczycieli musi zostać zmieniona i dostosowana do współczesnych warunków rynkowych. Zawód nauczyciela musi stać się atrakcyjny. Nad tymi kwestiami pracuje Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty" - zaznaczyła.

Przypomniała, że minister edukacji i nauki w maju br. przekazał członkom Zespołu propozycje zmian przepisów w Karcie Nauczyciela.

"Chcemy nad tymi zmianami dyskutować wspólnie ze stroną związkową i samorządową. Najbliższe spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego odbędzie się 21 września br. Główne obszary zmian do dyskusji dotyczą czasu pracy nauczycieli - zmiany pensum, systemu wynagradzania nauczycieli i podwyższenia wynagrodzenia, a także awansu zawodowego, w tym uproszczenia sytemu" - poinformowała Ostrowska.

Dodajmy, że sytuacja kadrowa w oświacie zaniepokoiła Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Potwierdzają się obawy, że w roku szkolnym 2021/2022 utrzymają się trudności z zapewnieniem kadry pedagogicznej, nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach - wskazywał Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich w stanowisku kierowanym do ministra Przemysława Czarnka.

Zdaniem RPO istnieje ryzyko, że małe zainteresowanie pracą w oświacie sprawi, iż realizacja programów proponowanych przez MEiN stanie pod znakiem zapytania.