Wakatów w szkołach coraz więcej, a pierwszy dzwonek tuż-tuż

Według NIK brakuje dodatkowych pieniędzy, aby zatrudniać w szkołach nauczycieli ze specjalistycznymi kwalifikacjami. Szkoły ratują się zatrudnianiem emerytów czy osób bez przygotowania pedagogicznego, ale ich pensji nie pokrywa już subwencja oświatowa.

Największą część wydatków samorządów w latach 2017-2021 na oświatę stanowią wynagrodzenia dla nauczycieli.

Zapewnienie odpowiedniej kadry nauczycielskiej to jedna z głównych bolączek kontrolowanych przez NIK gmin i powiatów związanych z finansowaniem oświaty.

Zdaniem kontrolowanych samorządów przyczyną był nie tylko brak odpowiedniej liczby nauczycieli danej specjalności, ale także niskie wynagrodzenie, które nie zachęcało osób z takimi kwalifikacjami do pracy w szkole.

- Od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2021 r. kontrolowane samorządy wydały na realizację takich zadań w sumie ponad 8 mld 400 mln zł, to ok. 34 proc. ich wydatków ogółem - zaznacza NIK.

Jak wynika z raportu, połowa wydatków na oświatę to pensje nauczycieli pracujących w prowadzonych przez samorządy szkołach i przedszkolach, ale także innych placówkach związanych z nauczaniem. W sumie w badanym okresie kontrolowane gminy i powiaty wydały na ten cel ponad 4,2 mld zł, z czego w gminach wiejskich ok. 0,9 mld zł, w gminach miejskich ponad 1,5 mld zł, a w powiatach ponad 1,7 mld zł.

W porównaniu z 2017 r. w 2020 r. wydatki w tym zakresie wzrosły najbardziej w powiatach – o 35 proc., w gminach wiejskich – o ok. 33 proc., a w gminach miejskich – o niemal 24 proc.. W tym czasie wzrosła także liczba etatów dla nauczycieli – średnio o ok. 5 proc. (najwięcej w gminach wiejskich i powiatach).

Brakuje nauczycieli przedmiotów ścisłych i specjalistów

Kontrola przeprowadzona przez NIK w 48 gminach i powiatach wykazała, że w placówkach oświatowych podległych 38 samorządom brakowało nauczycieli, przede wszystkim przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii i informatyki, ale także języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Jak podaje NIK, gminy i powiaty miały także problemy ze znalezieniem nauczycieli wspomagających, mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i mogących pracować z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami lub potrzebami, np. z autyzmem lub zespołem Aspergera, a także tyflopedagogów zajmujących się osobami niewidomymi i niedowidzącymi, surdopedagogów prowadzących terapię osób z wadą słuchu, oligofrenopedagogów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

- Trudności w pozyskaniu nauczycieli z takimi kwalifikacjami wynikały zwykle z tego, że szkoły mogą zaoferować im prowadzenie zaledwie kilku godzin zajęć tygodniowo, a to sprawia, że podjęcie pracy w jednym miejscu jest nieatrakcyjne finansowo – podkreślają kontrolerzy NIK.

Nauczyciel zawodu poszukiwany

Z kolei w niemal wszystkich powiatach, poza problemami ze znalezieniem nauczycieli wspomagających oraz uczących przedmiotów ścisłych, były również trudności z zatrudnieniem nauczycieli praktycznej nauki zawodu w różnych specjalnościach, np. elektrycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej czy fotograficznej, ale także m.in. kształcących mechaników samochodowych.

Powiaty zgłaszają trudności z zatrudnieniem nauczycieli praktycznej nauki zawodu w różnych specjalnościach (Fot. nauka.gov.pl)

Zdaniem kontrolowanych samorządów przyczyną był nie tylko brak odpowiedniej liczby nauczycieli danej specjalności, ale także niskie wynagrodzenie, które nie zachęcało osób z takimi kwalifikacjami do pracy w szkole.

- Placówki uzupełniały wakaty zatrudniając emerytowanych nauczycieli i osoby bez przygotowania pedagogicznego, ale z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. W okresie objętym kontrolą wynagrodzenie tych ostatnich nie było pokrywane z subwencji oświatowej podaje NIK.

- Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych znajdują się na liście zawodów deficytowych od 2020 r.- mówi wiceprezes Grupy Progres ocenia Magda Dąbrowska.

Ona też dodaje, że sytuacja nie przedstawia się dobrze również w przypadku nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego, języków obcych, przedmiotów ogólnokształcących czy szkół specjalnych.

- Mimo że zalicza się ich do grupy zawodowej, w której występuje równowaga popytu i podaży, to analizując poszczególne województwa wyraźnie widać, że na mapie kraju nie ma regionu, który - w poszczególnych powiatach - nie cierpiałby na deficyt kadrowy występujący w przedszkolach, szkołach podstawowych czy średnich. Dotyczy on nie tylko stałych etatów, ale też zastępstw. Co więcej, pojawiła się nowa grupa uczniów z Ukrainy, których ktoś też musi kształcić, a to w wielu przypadkach dodatkowo zwiększa obszar trudnych poszukiwań prowadzonych przez dyrektorów placówek. W ich skuteczności przeszkadza m.in. zniechęcenie kandydatów do sektora edukacji - kontynuuje Dąbrowska.

Pojawiła się nowa grupa uczniów z Ukrainy, których ktoś też musi kształcić (fot. shutterstock)

Wakaty w szkołach przed pierwszym dzwonkiem

Najwyższa Izba Kontroli zawnioskowała do MEiN o pogłębioną analizę problemu zapewnienia kadry nauczycielskiej i wprowadzenie rozwiązań systemowych mających na celu zniwelowanie braku nauczycieli niektórych specjalności.

Jutro (1 września) rozpoczyna się nowy rok szkolny, a wakatów w szkołach przybywa. Eksperci zaznaczają wprawdzie, że wciąż nie ma mowy o exodusie nauczycieli ze szkół, ale według oficjalnych informacji z kuratoriów oświaty w regionach w sumie w Polsce brakuje już 20 tysięcy nauczycieli.

Dla przykładu w Małopolsce w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego szkoły poszukują prawie 3,7 tys. nauczycieli i tzw. nowych specjalistów. To o prawie 900 więcej nieobsadzonych etatów niż rok temu o tej porze. W sierpniu na stronie internetowej małopolskiego kuratorium oświaty dodanych zostało ponad 150 ogłoszeń dla anglistów, ponad 60 dla polonistów, ponad 50 dla matematyków.

Największy problem jest w dużych miastach. - Mamy ponad 500 wakatów. Dziś ratujemy się tym, że prosimy nauczycieli przebywających na emeryturze, by pozostali w pracy dłużej lub zatrudniamy nauczycieli bez pełnych kwalifikacji. Dodatkowo, nauczyciele na etatach muszą pracować więcej, aby nasze dzieci miały dobrą i profesjonalną opiekę - podkreśla w rozmowie z TOK FM Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

