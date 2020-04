Warszawa: edukacja online wkrótce na jednej platformie

Władze Warszawy finalizują umowę z Microsoftem mającą na celu objęcie wszystkich szkół prowadzonych przez miasto wspólną cyfrową platformą edukacyjną. Szczegóły kontraktu są jeszcze negocjowane, ale wiadomo, że umożliwi on korzystanie z najnowszych rozwiązań cyfrowego potentata zarówno nauczycielom, jak i uczniom, nie tylko w szkole, ale i w domu. System będzie wdrażany stopniowo przez kolejne miesiące, ale przedstawiciele miasta nie ukrywają, że chcą, by jeszcze w tym roku kalendarzowym działał on we wszystkich szkołach. Niebawem ruszają szkolenia nauczycieli.

Warszawskie szkoły przechodzą na wspólną platformę edukacyjną. Prace wdrożeniowe rozpoczną się od razu po podpisaniu umowy i potrwają do końca roku. Ruszają szkolenia dla nauczycieli.



Platforma pozwoli na korzystanie z rozwiązań edukacyjnych Microsoftu bez ograniczeń czasowych zarówno nauczycielom, jak i uczniom - wyrównując szanse i standardy.



Wdrożenie platformy nie rozwiąże wszystkich problemów kształcenia zdalnego, ale pozwoli warszawskim szkołom wprowadzić elementy edukacji online do codziennego programu nauczania – także po ustąpieniu pandemii.

Już tylko dni dzielą władze m.st. Warszawy od podpisania umowy z Microsoftem na objęcie szkół prowadzonych przez miasto wspólną płaszczyzną edukacyjną. Jej szczegóły są właśnie dopinane i niebawem ujrzą światło dzienne.

Platforma, czyli co?

– Będzie to umowa na dostarczenie oprogramowania dla każdego nauczyciela i ucznia, co oznacza, że każdy warszawski nauczyciel i każdy uczeń w ramach wspólnej platformy otrzyma nieograniczony dostęp do narzędzi edukacyjnych i produktów Microsoft Office 365. Nie tak, jak teraz - na pół roku. Nauczyciele będą mieli tam swoje konto, pocztę – wyjaśnia Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy.

Nie stanie się to od razu, ale wdrażanie systemu rozpocznie się już niebawem. Najpierw w kilku szkołach, a potem sukcesywnie we wszystkich.

– To potrwa 3, 4 miesiące, przynajmniej tak twierdzi Biuro Edukacji. Pilotaż obejmie wybrane szkoły z pięciu dzielnic Warszawy – mówi przedstawicielka rady miasta.

Podkreśla, że dokładny harmonogram wdrażania platformy w poszczególnych szkołach znany będzie dopiero po ostatecznym podpisaniu umowy. Wprowadzanie systemu będzie się wiązało ze szkoleniami nauczycieli. Bo wprawdzie część z nich już teraz świetnie sobie radzi z tymi narzędziami, ale są też tacy, którzy nie potrafią z nich korzystać.

– Chodzi o to, żeby platforma działała systemowo, dlatego tak samo jak ważne jest wdrożenie oprogramowania, tak ważna jest zmiana mentalności i sposobu pracy nauczycieli. Bo przecież nie każdy z nich jest na to przygotowany i nie każdy jest chętny do prowadzenia zajęć online, co widać przy okazji kształcenia zdalnego. Więc to wdrażanie będzie procesem, który potrwa na pewno dłużej niż kilka miesięcy – tłumaczy Dorota Łoboda.

Władze miasta liczą, że system będzie w pełni gotowy do działania pod koniec tego roku kalendarzowego.

Ruszą szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli rozpoczną się tuż po podpisaniu umowy. Zajmą się nimi Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) w partnerstwie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

– Mamy już przygotowaną koncepcję merytoryczną i organizacyjną poszczególnych działań. Podzieliliśmy się pracą, co może stanowić dobry przykład współpracy między placówkami. Obecnie jesteśmy też na etapie własnego doskonalenia, czyli szkolenia kadry merytorycznej z obsługi nowych narzędzi – mówi Arkadiusz Walczak, dyrektor WCIES.