Wchodzi nowy system awansu zawodowego nauczycieli, ale bez podwyżek dla mianowanych i dyplomowanych

Zdecydowaną jak na obecną sytuację większością głosów Sejm odrzucił 5 sierpnia istotne dla środowiska nauczycielskiego poprawki Senatu do ustawy z 23 czerwca nowelizującej Kartę nauczyciela. Jeśli zatem prezydent Andrzej Duda podzieli zdanie posłów zmiana systemu awansu zawodowego, w tym oceniania pracy nauczyciela oraz blisko 20-proc. podwyżka dla nauczycieli początkujących w zawodzie zacznie obowiązywać już od 1 września 2022 r.

Sejm uznał rekomendacje Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży i odrzucił merytoryczne poprawki do ustawy nowelizującej Kartę nauczyciela.

Tym samym wracają kryteria oceny pracy nauczycieli, a gwarantowana w ustawie podwyżka płac będzie dotyczyć wyłącznie nauczycieli początkujących.

Jeśli Prezydent RP podpisze tę ustawę, to zmiana w systemie awansu zawodowego nauczycieli oraz ww. kwestie staną się faktem.

Budzące w środowisku nauczycielskim wiele nadziei głosowanie poprawek Senatu do ustawy nowelizującej Kartę nauczyciela nie przyniosło oczekiwanych rozstrzygnięć. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie zachowali się zgodnie z przyjętymi wczoraj przez Komisję Edukacji Nauki i Młodzieży rekomendacjami i odrzucili senackie poprawki:

nr 1, dotyczącą cofnięcia ustawowego uprawnienia dla ministra edukacji do ustalania kryteriów oceny pracy nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek przy 233 głosach za i 216 przeciw;

nr 2 i 8 (głosowanymi łącznie), które miały doprowadzić do podwyżki płac wszystkich nauczycieli o ok. 20 proc. poprzez podniesienie tzw. kwoty bazowej, służącej do wyliczania wynagrodzenia nauczycieli, stosunkiem głosów 232 za do 213 przeciw;

nr 4 i 9 (również głosowanymi łącznie) stosunkiem głosów 230 za do 205 przeciw, tym samym nie zgadzając się na propozycję Senatu, by nie rozszerzać dotychczasowej grupy podmiotów wspierających system oświaty o instytuty badawcze, instytucje kultury oraz szeroko pojęte podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania.

Trudno zatem nawet próbować twierdzić, że posłowie mieli w czasie tego głosowania duże wątpliwości i poprawki z ledwością zostały odrzucone. Posłowie żadnych wątpliwości nie mieli również przyjmując poprawkę nr 3, odnoszącą się do sposobu powoływania przepisów unijnych oraz poprawki o charakterze redakcyjnym 5,6 i 7 (głosowanymi łącznie), za którymi opowiedziało się odpowiednio 435 i 436 posłów.

Oznacza to, że od 1 września w systemie awansu zawodowego nauczycieli będą dwa stopnie:

- nauczyciel mianowany oraz

- nauczyciel dyplomowany,

do których droga będzie wiodła przez okres przygotowania do zawodu nauczyciela trwający 3 lata i 9 miesięcy. W tym czasie nauczyciel poczatkujący będzie pracował pod opieką mentora, a jego praca i osiągnięcia będą - co do zasady - podlegały dwukrotnej ocenie:

pierwszej po roku i 9 miesiącach oraz

drugiej - przed dopuszczeniem do egzaminu zawodowego na nauczyciela mianowanego, czyli w czwartym roku pracy w szkole lub przedszkolu.

Podwyżka nie dla wszystkich

Utworzenie w miejsce nauczyciela stażysty oraz nauczyciela kontraktowego stanowiska nauczyciela początkującego będzie się też wiązało z zagwarantowaną przedmiotową nowelizacją podwyżką ich wynagrodzeń, których podstawa będzie wynosiła 120 proc. kwoty bazowej. W przypadku pozostałych stopni awansu ten wskaźnik pozostaje bez zmian, a więc będzie wynosił dla nauczyciela mianowanego 144 proc. oraz dla nauczyciela dyplomowanego 187 proc.

Senat chciał, by było to odpowiednio 130, 187 i 233 proc. kwoty bazowej. Dzisiejszą decyzją Sejm odrzucił ten pomysł, co oczywiście nie oznacza, że problem wynagrodzeń nauczycieli przestał istnieć.

Teraz decyzja w sprawie całości zmian nowelizacyjnych należy do prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli się na nie zgodzi i podpisze ustawę w trybie pilnym, zacznie ona obowiązywać od nowego roku szkolnego.

