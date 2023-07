Wcześniejsze emerytury nauczycieli bez zmian. Będzie biednie, ale jest nadzieja na poprawę

Sejm odrzucił poprawki Senatu do zmian w Karcie nauczyciela, które m.in. przywracają uprawnienie nauczycieli do wcześniejszej emerytury. Pracownicy oświaty nie są zadowoleni.

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli będzie wyliczana na ogólnych zasadach, a więc bardzo niska.

Przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych nie ukrywają niezadowolenia.

Solidarność oświatowa liczy, że do czasu wejścia w życie nowych przepisów uda jej się je zmienić.

Nie będzie zmian warunków przechodzenia i pozostawania na wcześniejszej emeryturze. Nauczyciele, którzy na nią przejdą, w przypadku podjęcia pracy w szkole w wymiarze większym niż ½ etatu, będą musieli mieć na to zgodę kuratora oświaty. Grupa uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego nie będzie rozszerzona o osoby pracujące w centrach kształcenia ustawicznego czy w młodzieżowych domach kultury (a więc bardziej niż przewiduje to nowelizacja), a rygorystyczne przepisy związane z kontrolą kuratora oświaty w placówkach oświatowych pozostaną – taka jest decyzja Sejmu w sprawie poprawek Senatu do przyjętej 16 czerwca ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, w zakresie przepisów oświatowych.

Decyzja – można powiedzieć – ostateczna, ponieważ trudno się spodziewać, aby Prezydent RP miał na tyle poważne zastrzeżenia do wprowadzanych tą nowelizacją przepisów, aby je zawetować.

Przyjęte w ustawie nowelizacyjnej rozwiązania nie podobają się związkowcom, ale nie zamierzają z nimi dyskutować.

Nowelizacja nie przywraca uprawnień z art. 88 Karty Nauczyciela – wprowadza nowe, mniej korzystne rozwiązanie

- Nie będziemy występować do prezydenta, żeby przynajmniej te przepisy zawetował, bo szkoda na to czasu – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jego zdaniem niedobrze się stało, że te poprawki Senatu zostały odrzucone, bo one w jakimś sensie cywilizowały przepisy nowelizujące Kartę nauczyciela.

- Mimo iż zdaję sobie sprawę, że i w Sejmie, i w Senacie głosowania mają charakter polityczny, wierzyłem w to, że ktoś się nad tymi rozwiązaniami zastanowi. Na przykład nad rozwiązaniem mówiącym o tym, że na zatrudnienie w szkole nauczyciela przebywającego na wcześniejszej emeryturze w wymiarze większym niż ½ etatu potrzebna jest zgoda kuratora, bo tym, kto wie najlepiej, jakie są potrzeby szkoły, jest dyrektor – mówi.

Podkreśla, że niezależnie od tego, że poprawki Senatu zostały odrzucone, zdumiała go ekspresowa praca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży nad nimi, trwająca dosłownie 15-20 minut.

- Nie było żadnej dyskusji. Nikt nie pytał nawet, co dana poprawka oznacza. Było to widać zwłaszcza w trakcie głosowania, kiedy każda poprawka była odrzucana większością głosów 19 do 15. W mojej ocenie taki tryb pracy Sejmu to skandal – stwierdza.

Krytycznie ocenia również wystąpienie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w Sejmie, który stwierdził, że tą nowelizacją przywraca się prawa nauczycieli do wcześniejszej emerytury z art. 88.

- Ktoś niezorientowany zapewne w to uwierzy. Ale ta ustawa niczego nie przywraca. Art. 88a to zupełnie inne rozwiązanie. Gorsze niż świadczenie kompensacyjne, które szczęśliwie nie będzie likwidowane. Pan minister wprowadzając w błąd nauczycieli, przede wszystkim chce wprowadzić w błąd opinię publiczną, twierdząc, że przywrócił nauczycielom odebrane prawa. A to jest nieprawda – mówi.

Odrzucenie poprawek Senatu nie rozwiązuje problemu niskich świadczeń

Przyjęte w nowelizacji rozwiązania nie podobają się również Ewie Tatarczak, przewodniczącej Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”, reprezentantki Forum Związków Zawodowych w negocjacjach z resortem oświaty, i to mimo że nowelizacja rozszerza grono osób uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych.

- Świadczenie kompensacyjne nie jest optymalnym rozwiązaniem dla pracowników oświaty, ale wyjściem, z którego mogą oni skorzystać z uwagi na sytuację życiową, w której się znaleźli. To oczywiście cieszy, zwłaszcza w kontekście czasu, który poświęciliśmy na to, żeby te świadczenia objęły również nas, pracowników poradni, ale oczekiwanie na zmianę systemu na bardziej przyjazny dla pracowników edukacji jest wciąż aktualne – wyjaśnia.

Jej uwagi dotyczą przede wszystkim warunków przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.

– Wysokość tego świadczenia spowoduje, że tylko osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji będą się na nie decydować. Tym bardziej, że pobieranie tego świadczenia będzie uszczuplało wysokość zgromadzonego kapitału początkowego, a więc skutkowało niższą emeryturą, w sytuacji osiągnięcia wieku emerytalnego – mówi.

Według niej nieporozumieniem jest też pozostawienie przepisu, który w przypadku zatrudnienia nauczyciela przebywającego na wcześniejszej emeryturze w wymiarze większym niż ½ etatu nakazuje uzyskanie zgody kuratora oświaty, ponieważ to jeszcze bardziej ograniczy autonomię dyrektora.

– To rozwiązanie nie będzie służyło niczemu pozytywnemu, prócz tego, że będzie jeszcze mniej chętnych do bycia dyrektorem szkoły. Już obecnie mamy system zagmatwany, w którym dyrektor ma tak ograniczone kompetencje, gdy chodzi o zarządzanie placówką, że trudno go ocenić – mówi.

Przedstawicielka FZZ negatywnie ocenia również pozostawienie w nowym brzmieniu przepisu nakazującego szkołom niepublicznym wprowadzenie w ciągu 30 dniu zaleceń pokontrolnych pod rygorem skreślenia ich z rejestru szkół.

- Termin, w którym potencjalne zmiany mają nastąpić, jest bardzo krótki, co ma trochę charakter opresyjny i można odnieść wrażenie, że aktualnie strona rządząca niekoniecznie lubi szkolnictwo niepubliczne – wyjaśnia.

Nie razi jej natomiast przepis nakazujący placówkom niepublicznym wpuszczenie kontroli kuratora oświaty w ciągu 7 dni, od czasu chwili zgłoszenia takiego zamiaru.

- Każda placówka – zarówno publiczna jak i niepubliczna, powinna pracować w określonych standardach, bo tu chodzi o dobro dzieci – stwierdza.

Solidarność oświatowa liczy na rozmowy z MEiN i kolejną nowelizację

Z odrzucenia poprawek Senatu nie jest też zadowolony Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, choć – jak podkreśla – nie jest tym zaskoczony.

- Spodziewaliśmy się, że poprawki senackie zostaną odrzucone, chociaż wysłaliśmy swoje propozycje do Senatu i one zostały częściowo uwzględnione. Niemniej nie składamy jeszcze broni – stwierdza.

Jego zdaniem to, że ustawa zacznie obowiązywać dopiero od września 2024 r. pozwala mieć nadzieję, że uda się ją jeszcze zmienić i jakaś część postulatów związkowców zostanie uwzględniona. Tym bardziej, że solidarność oświatowa ma ku temu podstawy.

- Mamy umówione spotkanie z ministrem edukacji i nauki, na 22 sierpnia, którego głównym tematem mają być rozmowy o zarobkach w oświacie. W jego agendzie jest m.in. powrót do spraw emerytalnych. Podczas ostatniego spotkania w MEiN przedstawiliśmy pani Gertrudzie Uścińskiej, prezes ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - przyp. red.), nasze propozycje i ona miała to policzyć. Więc właściwie na tym spotkaniu dowiemy się, jak to wygląda – ujawnia przewodniczący Jakubowski.

Zatem istnieje prawdopodobieństwo, że w sprawie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli coś jeszcze się zmieni.

