Wcześniejsze emerytury nauczycieli i urlopy w ciągu roku szkolnego. Minister zapowiada zmiany

Porażki nie mam żadnej, może poza tym, że nie udało mi się wdrożyć zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, ale to wyniknęło ze sprzeciwu związków – mówi szef MEiN Przemysław Czarnek.

Minister edukacji w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" był pytany m.in. o likwidację Karty nauczyciela, podwyżki dla nauczycieli, a także o swoje "sukcesy i porażki".

Czarnek podkreślił, że trzeba zlikwidować Kartę nauczyciela.

Jak dodał, w pakiecie jest "wymuszenie automatycznych podwyżek dla nauczycieli co roku o co najmniej 50 proc. wzrostu średniej krajowej". Projekt nowej ustawy o zawodzie nauczyciela zakłada m.in. pensum dla nauczycieli w szkole na poziomie 22 godzin.

"Nie jest to wyłącznie kwestia zreformowania statusu zawodowego nauczycieli, to wyjście naprzeciw tym problemom, które się piętrzą i będą widoczne za dwa, trzy lata. Po tym okresie już nie będzie dyskusji, czy brakuje nauczycieli, ale ilu z nich trzeba będzie zwolnić. Niż demograficzny, który właśnie wchodzi do szkół, jest potężny. W efekcie będzie brakować godzin dla nauczycieli" - wskazał minister edukacji.

Zwrócił uwagę, że przez ostatnie 20 lat ubyło 1,5 mln dzieci i przybyło 70 tys. nauczycieli. Zaznaczył, że wynika to również z Karty nauczyciela i innych przepisów oświatowych.

"Z pewnością wpływ na to miała też nierozsądna polityka kadrowa w niektórych szkołach" - dodał szef MEiN.

fot. PAP/Leszek Szymański

Pakiet reform oświatowych już przygotowany. Co zawiera?

Poinformował, że w resorcie przygotowano pakiet reform, który został opracowany przy współpracy Kancelarii Prezydenta RP.

"Tam spotykaliśmy się kilkakrotnie z oświatową Solidarnością. Przykre było jednak to, że nawet ta organizacja torpedowała wszystkie nasze propozycje. Ocena naszych propozycji przez ZNP, Forum Związków Zawodowych (FZZ) i Solidarność była negatywna. Projekt jest jednak już gotowy i tuż po wygranych przez nas wyborach parlamentarnych zostanie przekazany do prac legislacyjnych" - zapowiedział minister.

Jak dodał, w pakiecie jest "wymuszenie automatycznych podwyżek dla nauczycieli co roku o co najmniej 50 proc. wzrostu średniej krajowej".

Szef resortu edukacji przekazał, że projekt nowej ustawy o zawodzie nauczyciela zakłada m.in. pensum dla nauczycieli w szkole na poziomie 22 godzin.

"Do tego rozwiązania będziemy dochodzić w okresie przejściowym, trwającym od trzech do czterech lat. To jest do uzgodnienia ze związkami" - zaznaczył.

Wcześniejsze emerytury i prawo do urlopu w czasie roku szkolnego

Pytany, czy "wróci do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli", minister odparł, że tak.

"Trzeba umożliwić nauczycielom, którzy przepracowali kilkadziesiąt lat, wcześniejsze odejście na świadczenia emerytalne. Zostawimy wtedy miejsce tym, którzy wchodzą do zawodu albo są w nim dopiero kilka lat i muszą mieć godziny" - podkreślił.

Zapowiedział też m.in. dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego w trakcie roku szkolnego.

"Jeśli coś się wydarzy nauczycielowi, będzie mógł skorzystać z takiego uprawienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie tylko w czasie przerw od nauki. Dziś musi brać urlop bezpłatny. To niesprawiedliwe" - stwierdził minister.

Sukcesy ministra Czarnka w jego ocenie

Szef MEiN został także zapytany o swoje sukcesy i porażki. "Porażki nie mam żadnej, może poza tym, że nie udało mi się wdrożyć zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, ale to wyniknęło ze sprzeciwu związków, nawet oświatowej Solidarności" - odpowiedział Czarnek.

Wymieniając swoje sukcesy, minister wskazał, że na: "Laboratoria przyszłości za 1,3 mld zł, które są w każdej szkole", "Historię i teraźniejszość", "informatyzację za 3,5 mld zł łącznie, wzrost subwencji rok do roku o rekordowe ponad 11 mld zł". "Do tego programy wsparcia uczniów po pandemii, takie jak WF z AWF za łącznie ponad 300 mln zł. To tylko wybrane z sukcesów" - podkreślił Czarnek.

Pytany, czy obawia się w przyszłym roku strajku generalnego, odparł, że "nie chodzi tu o obawę". "Powinniśmy wszyscy brać odpowiedzialność za nasz kraj. Jeśli ktoś ma poważne podwyżki rok do roku, to nie ma podstaw do protestów". "Przypominam, że w przypadku nauczycieli było to 1240 zł dla najmniej zarabiających, a dla dyplomowanych ponad 814 zł" - dodał minister.

