Wcześniejsze emerytury nie będą opłacalne dla nauczycieli. Nawet bardzo

2520 zł brutto to kwota, na którą będzie mógł liczyć 56-letni nauczyciel po 30 latach pracy (składkowych), w tym 20 latach w oświacie. 2799 zł otrzyma 58-letnia nauczycielka - dane szokują. Ale tak właśnie, według wyliczeń ZUS, może wyglądać wcześniejsza emerytura nauczycielska.

Minister Czarnek nie dogadał się ze związkowcami w sprawie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.

Według związkowców odmrażanie art. 88 w obecnym wydaniu to propozycja do odrzucenia.

Skorzystanie z tego przywileju będzie raczej ostatecznością niż intratną opcją - twierdzą nauczyciele.

Oczekiwane przez środowisko spotkanie ministerstwa edukacji ze związkowcami w sprawie wcześniejszych emerytur nie przyniosło rezultatów. Nie doszło nawet do zbliżenia stanowisk. No chyba, że za takie uznamy dyskusję na temat art. 88 Karty Nauczyciela. Postulaty związkowców, które w przygotowanym na spotkanie materiale zostały szczegółowo odnotowane, nie znalazły prawie żadnego odniesienia w proponowanych rozwiązaniach.

Propozycje MEiN w zakresie art. 88 KN odstają od postulatów związkowców

W trakcie spotkania ministerstwo zaproponowało:

harmonogram przechodzenia na emeryturę dla poszczególnych roczników nauczycieli, chociaż związkowcy postulowali, by można było odejść po 30 składkowych latach pracy, w tym 20 w oświacie, już od września 2023 r.;

wysokość wcześniejszej emerytury ma być wyliczana na podstawie obecnie obowiązujących przepisów (a więc ze zgromadzonego kapitału), a nie w oparciu o zasady obowiązujące do końca 2008 r.;

likwidację świadczenia kompensacyjnego, w momencie wejścia nowych przepisów, z czego się ostatecznie wycofało;

by nauczyciele na wcześniejszej emeryturze mogli podejmować pracę w szkołach, ale tylko pod warunkiem udzielenia na to zgody przez kuratora oświaty.

- Zapytałem, co kurator ma do tego? I usłyszałem, że to ma być taki bezpiecznik, żeby pracujący emeryci nie blokowali dostępu młodym do zawodu - mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum - Oświata".

Co więcej, według koncepcji ministerstwa, nauczyciele, którzy przejdą na wcześniejszą emeryturę, utracą prawo do rekompensaty za utracony przywilej z art. 88 KN.

- W momencie dojścia do wieku emerytalnego, nauczyciel korzystający z wcześniejszej emerytury nie dostanie tej rekompensaty, która jest zapisana w ustawie o emeryturach pomostowych, a ona waha się między 500 a 700 zł miesięcznie do emerytury. I to tylko dlatego, że skorzystał z prawa do wcześniejszej emerytury. A rekompensata jest za to, że się ją utraciło - wskazuje Wittkowicz.

To zaskakujące, bowiem według wyliczeń ZUS, które zostały związkowcom przedstawione, wysokość świadczeń, jakie mogliby oni uzyskać przechodząc po 30 latach pracy (latach składkowych) w tym 20 w oświacie, praktycznie skazuje na konieczność dorabiania lub dofinansowywania tej grupy nauczycieli.

Wysokość wcześniejszej emerytury wg ZUS (źródło: MEiN).

Z wyliczeń ZUS wynika, że nauczyciele, którzy zdecydowaliby się na tak desperacki krok, straciliby po co najmniej kilkaset złotych miesięcznie. Na przykład kobieta w wieku 58 lat, która zdecydowałaby się przejść na emeryturę już od września 2023 r., otrzymałaby świadczenie w wysokości 2799 zł, natomiast po przejściu na emeryturę od września 2026 r., a więc po osiągnięciu wieku 60 lat, otrzyma świadczenie w wysokości 3631 zł (oczywiście brutto).

Urodzony w 1963 r. mężczyzna otrzymałby w tym roku 3080 zł (brutto), natomiast po przepracowaniu kolejnych 4 lat i osiągnięciu wieku emerytalnego - świadczenie w wysokości 5087 zł (brutto).

Symulacje ZUS pokazują dużo więcej takich przykładów, które zdecydowanie odstraszają od myślenia o wcześniejszej emeryturze.

Wysokość emerytury po uzyskaniu wieku emerytalnego (źródło: MEiN).

Nauczycielka, która podjęłaby decyzję o odejściu na wcześniejszą emeryturę w wieku 49 lat (oczywiście po spełnieniu warunku 30-letniego stażu pracy), otrzymałaby świadczenie w wysokości 1972 zł (brutto). Zaledwie 366 zł (brutto) więcej otrzymywałby zaś nauczyciel, który skorzystałby z dobrodziejstwa odmrożonego art. 88 w wieku 54 lat.

Pocieszające jest to, że przy takiej wysokości świadczenia nie zapłaciliby podatku, bo w żaden sposób nie przekroczą pułapu 30 tys. zł rocznych dochodów. Ale czy o to chodzi?

Przejście na wcześniejszą emeryturę może być gorszym rozwiązaniem niż świadczenie kompensacyjne

- Przedstawienie tych założeń i symulacji pokazuje, że wielomiesięczna praca Ministerstwa Edukacji i Nauki, o której mówił minister Czarnek, nie była nic warta - góra urodziła mysz. To jest żadna oferta, to co najwyżej element jakiegoś programu osłonowego - komentuje Sławomir Wittkowicz.

Jego zdaniem na pewno nie jest to dobra oferta dla osób zatrudnionych w oświacie, a zwłaszcza dla kobiet, których wcześniejsza emerytura będzie gorsza niż mężczyzn.

- Jeżeli przywilej odejścia na wcześniejszą emeryturę ma polegać tylko na tym, że nauczyciel dostanie tyle, ile kapitału początkowego uzbierał, to akurat kobiety będą tu najbardziej poszkodowane. Będą musiały uzbierać 30 lat okresu składkowego, z czego wypadają im urlopy wychowawcze, a do tego żyją dłużej, a więc mają również gorszy przelicznik, bo przez większą liczbę miesięcy ten zgromadzony kapitał i składki są dzielone - wyjaśnia.

Przewodniczący Wittkowicz wskazuje również na to, że wyłaniająca się z wyliczeń ZUS wcześniejsza emerytura jest nawet gorsza od świadczenia kompensacyjnego.

Świadczenie kompensacyjne wydaje się lepsze niż emerytura z art. 88 KN (źródło: MEiN).

- To byłaby atrakcyjna emerytura, gdyby do niej dołożono jakąś dopłatę z budżetu, ale tu będzie na pewno weto ze strony Ministerstwa Finansów, choć w trakcie spotkania w ogóle się nie odzywali. Ministerstwo rodziny w ogóle nie było przeciwne tej propozycji, więc zakładamy, że premier też nie będzie - stwierdza.

Podkreśla, że WZZ "Forum - Oświata" przyjmie stanowisko w sprawie propozycji MEiN dopiero 8 maja, ale nie ma wątpliwości, że będzie ono krytyczne.

- Wystarczy spojrzeć na proponowane warunki, żeby wiedzieć, że to nie jest oferta, która może rozwiązać jakikolwiek problem. Obecnie wygląda na to, że wcześniejsza emerytura będzie raczej modelem bardziej teoretycznym niż możliwością - wskazuje.

Podobnego stanowiska należy się spodziewać po Związku Nauczycielstwa Polskiego, mimo że zamierza je przyjąć dopiero 9 maja. Obecnie - jak poinformował związek - założenia projektu MEiN trafiły do okręgów ZNP w celu ich zaopiniowania.

- Projektowane przez MEiN emerytury stażowe obejmą grupę jedynie ok. 70 tys. nauczycieli. Nie wiadomo, jaka część z nich zdecyduje się skorzystać z uprawnienia, ponieważ wcześniejsza emerytura będzie bardzo niska (…). Wbrew wcześniejszym obietnicom, ministerstwo nie zamierza przywrócić uprawnień ze "starego" art. 88 KN - komentuje Krzysztof Baszczyński spotkanie w ministerstwie.

Nauczyciele czekają na nowelizację - chcą mieć możliwość wyboru

Nie zmienia to faktu, że nauczyciele czekają na przywrócenie przywileju z art. 88 KN. Chcą mieć możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Świadczenie niższe od normalnego o 60- 70 proc. zdaniem Renaty Stępień, dyrektorki Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach, specjalnie ich nie odstrasza, bo umieją liczyć.

- Zaczynałam pracę w 1988 r., wiedząc, że jest coś takiego, jak wcześniejsza emerytura. Potem mnie tego przywileju pozbawiono. Nie ma to dla mnie znaczenia, bo został mi rok do emerytury, ale byłam tym zdegustowana. Niezależnie od osobistego podejścia myślę, że dobrze się dzieje, że trwają prace nad wcześniejszą emeryturą. Bo czasami zdrowie nie dopisuje, są problemy rodzinne i jeżeli będzie możliwość odejścia, to na pewno ktoś się na to zdecyduje. Więc to prawo powinno być - stwierdza.

Nie wydaje jej się jednak, żeby tak wielu - jak szacuje MEiN - nauczycieli miało z tego przywileju skorzystać. Chyba, że za dwa lata, kiedy w szkołach pojawi się niż demograficzny.

- Na poziomie powiatu gorlickiego będzie to 30 oddziałów klasowych mniej, więc to z pewnością uderzy w nasze etaty i wiele osób będzie się ratowało wcześniejszą emeryturą. Póki co takiego pędu do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę nie ma - wskazuje.

Maciej Szymczyk, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kluczborku, ocenia z kolei, że dla nauczycieli podstawowe znaczenie będzie miała wysokość emerytury. Bo to, że obiecują, że na nią pójdą, to jeszcze nic nie znaczy.

- Wcześniejsza emerytura jest oczekiwana przez nauczycieli, ale trudno powiedzieć, na ile to są oczekiwania szczere. Z doświadczenia 10-letniego wiem, że póki nauczyciel nie może iść na emeryturę, to by się na nią chętnie wybrał, a jak już może iść, to się rękami i nogami przed tym broni - stwierdza.

W kwestii przywrócenia art. 88 KN decyzje zapadną w maju

Nowelizacja KN przywracająca art. 88 w nowym brzmieniu musi wejść do Sejmu jeszcze w maju jako projekt poselski, bo jeżeli przepis nie wejdzie przed 1 września, to nie wejdzie w ogóle. Tymczasem niewiele z proponowanych przez MEiN rozwiązań zostało ustalonych.

- Więc to jest trochę zabieg propagandowy i trzeba mieć tego świadomość. Bo będą wybory i jak zwykle wszystkie projekty, które nie zostały uchwalone, pójdą do kosza. I przez kolejne lata będziemy czekać - wskazuje Sławomir Wittkowicz.

