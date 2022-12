Więcej pieniędzy na żłobki. Premier przedstawił nową odsłonę programu "Maluch Plus"

Będziemy w najbliższych trzech latach tworzyć dodatkowe 100 tys. miejsc w żłobkach i 500 tys. miejsc pracy. To jest w naszym planie i myślę, że to zmieni Polskę jeszcze bardziej na lepsze – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Rząd wdrożył nowe zasady finansowania programu Maluch Plus. Takie, które ułatwiają wychowanie dziecka - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Będziemy w najbliższych trzech latach tworzyć dodatkowe 100 tys. miejsc w żłobkach i 500 tys. miejsc pracy - zapowiedział.

W nowej edycji programu gminy będą miały trzy lata na realizację zadania od ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania. Pieniądze będzie można przeznaczyć nie tylko na przebudowę, remont budynku lub dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, ale także na zakup lub montaż wyposażenia.

"Maluch Plus" w nowej odsłonie. Więcej pieniędzy na żłobki i kluby dziecięce

Premier wraz z szefową MRiPS odwiedzili w środę (30 listopada) żłobek w Pilawie, gdzie mówili o programie "Maluch Plus" w nowej odsłonie. Rząd zwiększy prawie dwukrotnie budżet programu - z 2,54 mld zł do 5,5 mld zł w latach 2022-2029. Dzięki temu ma zostać stworzonych dodatkowych 100 tys. miejsc w żłobkach.

"Wiemy doskonale, że dzieci są największym skarbem rodziców, ale powinny być i są też największym skarbem dla państwa polskiego. Aby nie był to tylko pusty slogan, to polityka rodzinna musi iść w ślad za tym hasłem. Państwo ma pomagać w tworzeniu nowych miejsc żłobkowych i w ich utrzymaniu" - podkreślił premier.

Czytaj też: Trzy razy więcej pieniędzy na żłobki i kluby dziecięce

Dlatego, jak wskazał, polski rząd wdrożył m.in. nowe zasady finansowania programu Maluch Plus. "Takie, które ułatwiają wychowanie dziecka - mamy wiele różnych, nowych rozwiązań, sposobów finansowania, które pomagają w realizacji wszystkich marzeń rodziców" - powiedział szef rządu.

W najbliższych trzech latach powstanie dodatkowe 100 tys. miejsc w żłobkach

Podkreślił, że w 2013, 2014 r. w Polsce było poniżej 80 tys. miejsc w żłobkach. "W tym roku, na koniec, będzie to powyżej 230 tys., miejsc w żłobkach dla maluchów. (...) Potrojenie miejsc w żłobkach jest czymś, co daje realną możliwość podjęcia pracy dla kobiet, dla mam" - podkreślił.

"Będziemy w najbliższych trzech latach tworzyć dodatkowe 100 tys. miejsc w żłobkach i 500 tys. miejsc pracy. To jest w naszym planie i myślę, że to zmieni Polskę jeszcze bardziej na lepsze" - zapowiedział.

"Dziś włączamy szósty bieg w ramach programu Maluch Plus, to danie możliwości wyboru rodzicom, by mogli zadecydować, czy chcą skorzystać z opieki żłobkowej, czy innej formy opieki nad dziećmi do lat 3" - przekonywała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych bywa wyzwaniem, gdy dzieci są jeszcze bardzo małe. Robimy wszystko, by na mapie Polski powstawały nowe placówki opieki, a te, które istnieją, dynamicznie się rozwijały. Zależy nam na nowoczesnych miejscach, blisko domu. To klucz do tego, by rodzice nie odkładali decyzji o pracy na kolejne miesiące lub lata" - podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg.

"Nasze badania, nasze rozmowy z młodymi ludźmi pokazują, że wsparcie w opiece nad dziećmi do lat trzech jest potrzebne, i my to wsparcie wzmacniamy" - poinformowała.

Program Maluch Plus na prostszych zasadach niż do tej pory

"To turbodoładowanie programu Maluch plus to 100 tys. nowych miejsc, które sobie złożyliśmy, z budżetem 5,5 mld zł" - podała Maląg.

Zaznaczyła, że program będzie inaczej realizowany, na prostszych zasadach niż do tej pory. "Wypełniamy tutaj nasze zadanie. Powiedzieliśmy, że stwarzamy możliwość, tu podkreślam: stwarzamy możliwość, że w każdym samorządzie może powstać instytucjonalna opieka żłobkowa" - powiedziała. "To zadanie będziemy realizować przez trzy lata" - poinformowała.

Podała, że dofinansowywane będzie też utrzymanie miejsc opieki żłobkowej.

"Na utrzymanie będziemy przekazywali miesięcznie na dziecko 837 zł" - przekazała. "To jest potężne wsparcie" - wskazała. "To jest potężne wyzwanie, ale to jest przede wszystkim wychodzenie naprzeciw polskim rodzinom" - podkreśliła Maląg.

Gminy będą miały trzy lata na realizację zadania w ramach programu Maluch Plus

Program "Maluch plus" na kolejne lata trafił do konsultacji społecznych. W ramach programu powstają, są remontowane lub wyposażane żłobki, kluby dziecięce, a także tworzone są miejsca u dziennych opiekunów.

Dotychczas program "Maluch plus" funkcjonował w formule rocznej, teraz będzie miał długofalowy charakter. Jego budżet w ramach nowej edycji zaplanowano na 5,5 mld zł. Dzięki temu liczba miejsc dla najmłodszych dzieci zwiększy się w kraju o dodatkowe 102 tys.

Według danych MRiPS obecnie funkcjonuje 8 tys. żłobków i klubów dziecięcych, w których jest ok. 228 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. W 2015 r. - jak wskazał resort - było to niespełna 3 tys. placówek, które oferowały 84 tys. miejsc dla dzieci.

Czytaj też: Będą spore podwyżki opłat w żłobkach

Program kierowany jest przede wszystkim do gmin, a w drugiej kolejności do pozostałych podmiotów tworzących miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi.

W nowej edycji programu gminy będą miały trzy lata na realizację zadania od ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania. Pieniądze będzie można przeznaczyć nie tylko na przebudowę, remont budynku lub dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, ale także na zakup lub montaż wyposażenia.

Samorządy na dofinansowanie do funkcjonowania już utworzonego miejsca dla najmłodszych otrzymywać będą przez trzy lata miesięcznie do 837 zł.

TAGI