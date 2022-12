Wirtualna rzeczywistość wchodzi do polskich szkół. Na Śląsku to już wiedzą

„Nowe horyzonty edukacji" – temat zorganizowanej przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną przy współpracy z Akademią WSB i partnerami biznesowymi: ProfiAuto i VRTechnology konferencji, podczas której zastanawiano się, jak wspierać wdrażanie nowoczesnych form kształcenia w szkołach.

Uczestnicy konferencji „Nowe horyzonty w edukacji” nie mieli wątpliwości – technologia VR (czyli wirtualna rzeczywistość) to przyszłość kształcenia.

Na przestrzeni 2021 i 2022 r. ze szkoleń VR z udziałem trenerów producentów części motoryzacyjnych skorzystało niemal 400 uczniów.

Projekt ProfiAuto Wirtualny Warsztat będzie kontynuowany.

III Wojewódzka Konferencja „Nowe horyzonty edukacji” w Dąbrowie Górniczej była okazją do dyskusji biznesu, nauki i samorządu na temat potrzeb i przyszłości kształcenia zawodowego. Równie ważnym celem spotkania była prezentacja efektów projektu ProfiAuto Wirtualny Warsztat realizowanego przez KSSE wraz z firmami ProfiAuto, VRTechnology oraz Akademii WSB dla uczniów szkół zawodowych województwa śląskiego, a także szerszego projektu „Śląskie. Zawodowcy".

W konferencji i wydarzeniach jej towarzyszących uczestniczyli nie tylko przedstawiciele władz województwa śląskiego, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, ale także dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach branżowych.

Konferencja "Nowe horyzonty edukacji” odbyła się w Dąbrowie Górniczej (fot. KSSE)

Edukacja wirtualna, ale w praktycznym wymiarze

Głównym celem wspólnego projektu KSSE i partenrów biznesowych było stworzenie nowoczesnego narzędzia edukacyjnego, które ułatwi przyszłym mechanikom profesjonalny start w zawodzie. Jego efektem jest aplikacja ProfiAuto Wirtualny Warsztat, której użytkownik porusza się po modelowym, wirtualnym warsztacie samochodowym.

Zawiera ona kilkanaście scenariuszy serwisowych, takich jak np. wymiana tarcz bądź klocków hamulcowych czy oleju w automatycznej skrzyni biegów i na bieżąco koryguje błędy, ucząc dobrych nawyków. Jest tym samym uzupełnieniem regularnych praktyk zawodowych, gdyż przygotowuje uczniów do pracy w serwisie jeszcze przed pierwszymi zajęciami praktycznymi. Jednocześnie jest nowoczesną i atrakcyjną dla pokolenia „Z" formą kształcenia, zgodną z jego zainteresowaniem nowymi technologiami.

- Za rewolucją w branży motoryzacyjnej, której jesteśmy obecnie świadkami, muszą iść także rewolucyjne metody kształcenia. Virtual reality i oparte na niej narzędzia to już nie pieśń przyszłości, a rzeczywistość. Musimy ją wdrażać, a wyjątkowe sukcesy naszego projektu potwierdzają, że to właściwy kierunek. Cieszymy się, że jako największa sieć serwisów motoryzacyjnych w Polsce możemy go nadawać naszej branży i szkolnictwu – mówi Michał Tochowicz, prezes firmy Moto-Profil, właściciela marki ProfiAuto.

Sieć ProfiAuto oraz firma VRTechnology udostępnili technologię wirtualnego warsztatu uczniom bezpłatnie, a ze względu na sukces pilotażowych wdrożeń na Śląsku, inicjatywa została rozszerzona również na inne województwa oraz Czechy.

Na przestrzeni 2021 i 2022 r. ze szkoleń z udziałem trenerów globalnych producentów części motoryzacyjnych skorzystało niemal 400 uczniów. Oprogramowanie jest wciąż rozwijane, czego efektem jest przetłumaczenie scenariuszy serwisowych na języki: angielski, ukraiński, czeski i słowacki oraz dalsze prace nad wersją z wykorzystaniem okularów VR Oculus Quest.

Podczas I Kongresu VRT oprogramowanie ProfiAuto Wirtualny Warsztat otrzymało nagrodę w kategorii „VR w kształceniu zawodowym". Wtedy też wzbudził on zainteresowanie NATO DEEP eAcademy, agendy Sojuszu Północnoatlantyckiego, wspierającej szesnaście krajów partnerskich NATO w reformowaniu systemów szkolnictwa wojskowego i harmonizacji programów kształcenia, który objął patronatem działania związane z realizacja projektu.

W maju 2022 r. KSSE, Akademia WSB, firma VRTechnology oraz Moto-Profil, właściciel marki ProfiAuto i twórca projektu ProfiAuto Wirtualny Warsztat, podpisały porozumienie, które pozwoli na dalszy rozwój projektów z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości do kształcenia uczniów techników i szkół branżowych.

Kształcenie VR to przyszłość

- Głęboko wierzymy, że nasz projekt zrewolucjonizuje system nauki i przyczyni się do budowania kompetencji zawodowych nowego pokolenia pracowników serwisów samochodowych. Ta inicjatywa to także doskonały przykład na to, że współpraca szkolnictwa i nauki z biznesem oraz instytucjami, jak KSSE, może mieć bezpośrednie przełożenie na rozwój tak ważnej gałęzi przemysłu, jaką jest w Polsce motoryzacja – mówił dr Janusz Michałek, prezes KSSE.

Wykorzystanie technologii VR to przyszłość szkolenia, która pozwala przeskoczyć istniejące ograniczenia i osiągnąć maksymalną wydajność tak zwanego "uczenia się przez działanie".

- Liczne rezultaty badań potwierdzają, iż uczestnicy szkoleń VR są nawet do czterech razy bardziej skoncentrowani, trenują nawet do czterech razy szybciej i są o 275 procent bardziej pewni zastosowania nowych umiejętności po szkoleniu. Tworzone przez nas rozwiązania VR pozwalają hiperrealistycznie odtworzyć rzeczywiste procesy oraz ryzykowne sytuacje w całkowicie bezpiecznym środowisku wirtualnym – podkreślił Karol Jędrasiak, prezes firmy VRTechnology.

- Akademia WSB jest otwarta na innowacyjne kształcenie wsparte nowoczesnymi technologiami, w tym VR. Dzięki zjawisku immersji studenci korzystający z VR uczą się szybciej, efektywniej, w bardziej praktyczny i bezpieczny sposób. Wirtualna rzeczywistość daje nieograniczone możliwości, a II wojewódzki turniej mechaników VR jest tego bardzo dobrym przykładem – mówiła z kolei dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB.

Turniej młodych mechaników VR (fot. mat. pras. KSSE).

Turniej młodych mechaników VR

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji był II Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR, – organizowanego przy udziale partnerów z branży motoryzacyjnej. Uczestniczący w nim uczniowie z 22 techników i szkół branżowych rywalizowali o miano najlepszego mechanika VR, realizując zadania praktyczne i teoretyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W ramach Konferencji odbyły się także warsztaty prowadzone przez czołowych producentów części zamiennych i wyposażenia warsztatowego.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.