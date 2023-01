Wynagrodzenia egzaminatorów. Takich podwyżek chce ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego zajął stanowisko w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów.

Projekt nowelizacji przewiduje podniesienie wynagrodzenia egzaminatorów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, bowiem sprawdzanie i ocenianie tych zadań będzie wymagało od egzaminatora większego nakładu pracy i czasu.

ZNP wnosi m.in. o podwyższenie kwot wynagrodzenia za jednego zdającego o co najmniej 0,5 proc., ponieważ kwoty te nie uległy zmianie w porównaniu do ich wysokości w rozporządzeniu z 22 sierpnia 2019 r.

Domaga się również podniesienia stawki wynagrodzenia dla asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego. Zdaniem Związku powinna ona być określona jako iloczyn 1,5 proc. stawki za każdą godzinę udziału w jednej zmianie egzaminu.

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego z 22 sierpnia 2019 r. opublikowany został 17 stycznia 2023 r. i skierowany do konsultacji, które mają potrwać 21 dni.

Wyższa stawka, ponieważ sprawdzanie i ocenianie będzie wymagało większego nakładu pracy

W przypadku egzaminatorów pozostałych przedmiotów zachowano dotychczasowe stawki, obowiązujące w przypadku egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Jeśli chodzi o część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie

podstawowym, obecna stawka wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 0,923 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w Karcie Nauczyciela.

"Przy obecnej stawce minimalnej wynoszącej 4224 zł, za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzaminator otrzymuje 38,99 zł brutto. W związku ze zwiększeniem liczby zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym w projekcie rozporządzenia przyjęto, że obecna kwota wynagrodzenia za sprawdzenie i ocenienie rozwiązań w jednym arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego – w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia, o której mowa powyżej – zostanie zwiększona i wynosić będzie 1,15 proc. tej stawki (48,58 zł brutto)" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

ZNP: podnieść kwoty wynagrodzenia za jednego zdającego o co najmniej 0,5 proc.

W ramach trwających konsultacji do propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki odniósł się Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wnosi on m.in. o podwyższenie kwot wynagrodzenia za jednego zdającego (stawek procentowych) o co najmniej 0,5 proc., ponieważ kwoty te nie uległy zmianie w porównaniu do ich wysokości określonej w treści załączników do rozporządzenia MEN z 22 sierpnia 2019 r.

„Uzasadnieniem zwiększenia kwot wynagrodzenia za jednego zdającego jest m.in. zwiększenie liczby zadań otwartych oraz zwiększona liczba wymaganych słów w pracach pisemnych oznacza większy nakład pracy i czasu. Zadania otwarte powodują brak precyzyjności klucza, większą możliwość wątpliwości czy dopuszczalnych odpowiedzi, więc i konieczność nanoszenia zmian oraz kilkukrotnego powrotu do ocenianych zadań. Bardziej skomplikowane kryteria oceniania zadań otwartych powodują z kolei jeszcze większą odpowiedzialność poprawiającego nie dając mu do końca skutecznych narzędzi precyzyjnego poprawiania” – czytamy w stanowisku ZNP.

Asystenci powinni otrzymywać iloczyn 1,5 proc. stawki za każdą godzinę

Domaga się również podniesienia stawki wynagrodzenia dla asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego. Zdaniem Związku powinna ona być określona jako iloczyn 1,5 proc. stawki za każdą godzinę udziału w jednej zmianie egzaminu (obecnie to tylko iloczyn 0,54 proc. stawki), zgodnie z czasem trwania części praktycznej egzaminu zawodowego oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział.

„Na terenie województwa śląskiego organy ZNP dokonały analizy pracy, jaką wykonują asystenci techniczni obsługujący egzaminy zawodowe z wybranych kwalifikacji zawodowych. Wynika z niej, że praca asystenta nie ograniczała się jedynie do obsługi stanowisk egzaminacyjnych w trakcie trwania, czy pomiędzy zmianami egzaminów klasyfikacyjnych. Nauczyciele pełniący funkcję asystentów technicznych wykonywali swoje obowiązki zarówno przed rozpoczęciem egzaminu kwalifikacyjnego (prace te często są wykonywane z tygodniowym wyprzedzeniem), jak również po całkowitym zakończeniu sesji egzaminacyjnej z danej kwalifikacji” – wskazuje prezes zarządu ZNP Sławomir Broniarz.

Z naszej analizy wynika, że praca asystenta nie ograniczała się jedynie do obsługi stanowisk egzaminacyjnych w trakcie trwania, czy pomiędzy zmianami egzaminów klasyfikacyjnych - podkreśla prezes ZNP Sławomir Broniarz (Fot. ZNP)

Wymienia np. zakup produktów spożywczych, który musi zostać dokonany w przeddzień lub w dniu egzaminu. Związkowcy podkreślają, że asystent wykonuje te czynności zupełnie nieodpłatnie i często poza godzinami swojej pracy. I niejednokrotnie wykorzystuje do tego swój własny środek transportu.

Aktualnie wynagrodzenie asystenta technicznego jest uzależnione od ilości zmian, czasu trwania danego egzaminu oraz liczby stanowisk egzaminacyjnych. ZNP uważa, że nie odzwierciedla to wkładu pracy wykonanej przez asystenta. A wynagrodzenie za godzinę pracy poświęconej na przygotowanie, asystowanie i zakończenie egzaminu w niektórych kwalifikacjach wynosi 3 zł brutto.

Uregulować kwestię udziału w egzaminach poza miejscem zamieszkania egzaminatorów

Związkowcy są również zdania, że w treści rozporządzenia należy uregulować kwestię udziału w egzaminach poza miejscem zamieszkania egzaminatorów (delegacja służbowa).

„Obecnie kwestia ta regulowana jest na zasadach dowolnych, na zasadzie „prawa powielaczowego”. Taka forma jest zdaniem ZNP nieprawidłowa – zaznacza Sławomir Broniarz. „Kwestia ta musi uwzględniać rzeczywisty koszt dojazdu egzaminatora do miejsca przeprowadzenia egzaminu, kwestię rzeczywistych kosztów noclegu w uśrednionych w określonym standardzie – jeżeli taka konieczność występuje. Kwestie te muszą znaleźć uregulowanie w akcie normatywnym, aby nie prowadziły do różnej praktyki w różnych częściach kraju” – dodaje.

Według ZNP być może powinno to zostać uregulowane poprzez odesłanie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

