Wynagrodzenia nauczycieli - podwyżka o 4,4 proc. i ani grosza więcej

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży odrzuciła poprawki do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, mające na celu większy wzrost wynagrodzeń niż 4,4 proc. (fot. BB/Sejm)

Nie powiodły się próby przekonania posłów wchodzących w skład sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Nauki do podwyższenia wynagrodzeń nauczycielskich w stopniu wyższym niż przewidziano to w projekcie nowelizacyjnym ustawy Karta Nauczyciela. Posłowie systemowo odrzucali kolejne poprawki zgłoszone przez opozycję. Jednak minimalną różnicą głosów, więc sprawa nie jest przesądzona.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

Posłowie nie zgodzili się na podwyższenie średnich wynagrodzeń ani o 6 proc., ani o 10 proc., ani o 20 proc.

Nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,4 proc. w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r.

W trakcie czwartkowego (24 marca) posiedzenia Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, którego celem jest podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r.

W głosowaniu przepadła propozycja podwyższenia średnich pensji nauczycielskich o 10 proc. z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2023 r., którą zgłosił klub Koalicji Obywatelskiej, a w jego imieniu poseł Elżbieta Gawlińska.

Posłowie odrzucili również poprawkę Lewicy, zgłoszoną przez poseł Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, w której klub domagał się podwyższenia zmiany wysokości średniego wynagrodzenia o 20 proc., skoro ta zmiana wchodzi dopiero od 1 maja.

– 10 proc. to tak naprawdę jest waloryzacja i jeśli mówimy o poważnej podwyżce to kolejne 10 proc. powinno być tutaj uwzględnione. To jest poprawka zgodna z postulatami środowiska nauczycielskiego. A mimo wszystko niższe niż kwoty prezentowane przez wiceministra Piontkowskiego, który mówił, że ministerstwo jest przygotowane, żeby nawet trzydziestokilkuprocentowe podwyżki wprowadzić – argumentowała.

Przepadła też trzecia poprawka zgłoszona przez KO i Elżbietę Gawlińską, proponująca zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli o 6 proc., ale od 1 stycznia 2022 r.

Przypomnijmy, poselski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela podwyższa wynagrodzenia nauczycieli o 4,4 proc. w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. Przy czym wzrost ten dotyczy tzw. średniego wynagrodzenia nauczycielskiego. Przekłada się to na podwyżkę wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego o 155, 173, 225 oraz 286 zł brutto. Obecnie te średnie wynagrodzenia wynoszą dla:

nauczyciela stażysty – 3 538 zł,

nauczyciela kontraktowego – 3 927 zł,

nauczyciela mianowanego – 5094 zł,

nauczyciela dyplomowanego – 6 510 zł.

Warte podkreślenia jest to, że pierwsze dwie poprawki zostały odrzucone różnicą jednego głosu (19 „za” vs 20 „przeciw”) natomiast ostatnia tylko dlatego, że był remis w głosowaniu (20 vs 20), który oznacza odrzucenie poprawki.

Zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, że Sejm jeszcze o wysokości podwyżki jeszcze podyskutuje.